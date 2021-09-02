Расшифровка самых жестоких историй русской мафии – Film Daily

«Досведанья» – это просто русское слово «прощай» или «прощай». Но это еще не все, что мы собираемся расшифровать сегодня. Цитировать Россия следующая«Они построили могущественные криминальные империи с помощью шантажа и насилия – но чем выше они поднимаются, тем больше они падают». Они имели в виду правдивые истории о русских мафиозных боссах. Голливуд позорить. Теперь мы любим Голливуд – Четко! Но в некоторых историях можно использовать макияж.

Криминальная культура России очень интересна. Традиционно его называют ворами в законе. Высшие руководители живут в соответствии со строгим законом, который пользуется большим уважением и авторитетом. Без следа за ними продвигаться по карьерной лестнице криминальной элиты практически невозможно. Но в 90-е годы криминальный мир постсоветской России был в смятении.

Безжалостные молодые гангстеры осмелились бросить вызов старым ворам, кланам и бандам, которые вели битвы за влияние, называемые расправой. Несколько трупов остались позади. Мы расшифровали некоторые истории русской мафии от самых известных гангстеров. Некоторые из них где-то держатся, другие мертвы. Вот некоторые части их историй.

Тариэл Ониани (Таро)

Считается, что по приказу Тариэля Ониани были избиты Япончик и дедушка Хасан. Ониани был их бывшим деловым партнером, но остается неясным, действительно ли он виноват. Член русской мафии был влиятельным грузинским вором.

В 1990-х он сотрудничал с дедушкой Хасаном, чтобы основать компанию по отмыванию денег в Испании. Судя по всему, «эта« стирка »оказалась настолько удачной, что ею воспользовались и другие криминальные группировки из России.

В 2005 году испанская полиция закрыла бизнес по «прачечной». Таро вернулся в Россию, где его интересы расходились с интересами Хасана и Япончика. Но дед Хасан выиграл «соревнование», и в 2009 году Тариэл Ониани был заключен в тюрьму на десять лет по обвинению в похищении и вымогательстве.

В том же году Хасан, Япончик и их союзники написали всем ворам в тюрьме. Они приказали всем считать Оньяни «шлюхой» и «действовать согласно закону убийства». Но Тариэль выжил, все еще находится за решеткой, а его враги погибли.

Вачеслав Иваньков (Маленький японец)

Этот член русской мафии, известный как «Маленький японец», был назван вором старой школы. Он был одним из первых, кто использовал шантаж и шантаж для обмана предпринимателей в 1970-х годах. Его сила сияла, так как он владел Сундуком Обычных Воров. Это была привилегия только для лучшего преступного мира.

Конечно, закон не очень обрадовал успехов Инванкова. Он провел восьмидесятые годы в тюрьме и был освобожден в начале девяностых, чтобы вступить в войну между бандами славян и Кавказа. Вскоре он уехал из своей страны в Соединенные Штаты только для того, чтобы американцы посадили его в тюрьму на девять лет.

Член русской мафии был признан виновным в фиктивном браке и вымогательстве, но был уверен, что США обвиняют его во всех преступлениях. Я не пытался изнасиловать Статую Свободы! Я не бомбил Перл-Харбор! Он сказал. Вячеслав вернулся в Россию в 2004 году и сотрудничал с дедом Хасаном. Однажды в 2009 году снайпер застрелил Инванкова в центре Москвы.

Сергей Тимофеев (Сильвестр)

Тимофеев возглавлял наиболее известные московские банды, дислоцированные в Ореховском районе. На пике карьеры этот член русской мафии управлял более чем тридцатью банками и всеми городскими рынками. Его состояние измерялось миллиардами рублей. Подумать только, он тракторист.

Неудивительно, что в своем поколении преступников 90-х его прозвали «начальником московского криминала», люди презирали старых воров, но Тимофеев не принял этот закон, заявив, что он ему не нужен. Власти сообщили, что это солдаты Сильвестра ». . . Они были очень жестокими и не возражали против пыток и убийств детей ».

Один

Можете ли вы вспомнить кого-нибудь из выдающихся членов русской мафии и их истории? Дайте знать!