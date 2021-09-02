Расшифровка статистики Андрея Рублева за 2021 год

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02 сентября 2021, 21:17
Россиянин Андрей Рублев недавно победил Педро Мартинеса и вышел в третий раунд Открытого чемпионата США.
23-летний игрок выиграл 7-6 (2), 6-7 (5), 6-1, 6-1 во втором раунде.
Рублев, занявший второе место на West и South Open в Цинциннати, сыграет с Фрэнсис Тиафо в следующем раунде.
Вот статистика Рублева за 2021 год.
Рублёв 43-14 за сезон
В этом сезоне Рублев имеет рекорд побед – 43-14.
Он прибыл в Нью-Йорк после выхода в финал ATP Masters 1000 на Western и Southern Open.
Рублев проиграл финал Александру Звереву.
Перед этим он дошел до финала в Монте-Карло.
На данный момент россиянин выиграл шесть из семи последних матчей.
Финал First Masters 1000
Рублев дошел до своего первого одиночного финала на Masters 1000 в Монте-Карло.
Он победил испанского маэстро Рафаэля Надаля, безжалостного на грунте, на пути к финалу.
Рублев проиграл Стефаносу Циципасу в матче чемпионата.
Однако наивысшего уровня в карьере бывший после чемпионата достиг седьмого места.
Он даже впервые превзошел Роджера Федерера в рейтинге ATP.
Рублев вышел в четвертый раунд Уимблдона-2021
Рублев впервые в карьере вышел в четвертый раунд Уимблдона.
Он победил Фабио Фоньини, занявшего 26-е место, и вышел на этот этап.
Трое российских игроков впервые с 2006 года вышли в четвертый раунд травяного турнира, когда это сделали Елена Дементьева, Анастасия Мыскина и Мария Шарапова.
Рублев проиграл Мартону Восовичу в четвертом туре.
Рублев добился этого в Дубае
На чемпионате Дубая по теннису 2021 года Рублев продлил свою победную серию ATP 500 до 21 матча. С этой 21-й победой подряд Рублев сравнял с Энди Мюрреем вторую по продолжительности победную серию на этапе ATP 500 с 2009 года.
Рублев так и не прошел четвертьфинал US Open
Рублев с нетерпением ждет своего первого титула Большого шлема.
Он закроет противостояние с Тиафо в третьем раунде Открытого чемпионата США.
В прошлом году россиянин дошел до последней восьмерки, проиграв Даниилу Медведеву.
На этот раз Рублев вышел на турнир с ранцевым титулом.
В феврале он снова выиграл Кубок ATP в Мельбурне.
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