Расшифровка статистики Андрея Рублева за 2021 год

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02 сентября 2021, 21:17

Цифры Андрея Рублева в 2021 году

Россиянин Андрей Рублев недавно победил Педро Мартинеса и вышел в третий раунд Открытого чемпионата США.



23-летний игрок выиграл 7-6 (2), 6-7 (5), 6-1, 6-1 во втором раунде.



Рублев, занявший второе место на West и South Open в Цинциннати, сыграет с Фрэнсис Тиафо в следующем раунде.



Вот статистика Рублева за 2021 год.



Рублёв 43-14 за сезон

В этом сезоне Рублев имеет рекорд побед – 43-14.



Он прибыл в Нью-Йорк после выхода в финал ATP Masters 1000 на Western и Southern Open.



Рублев проиграл финал Александру Звереву.



Перед этим он дошел до финала в Монте-Карло.



На данный момент россиянин выиграл шесть из семи последних матчей.



Финал First Masters 1000

Рублев дошел до своего первого одиночного финала на Masters 1000 в Монте-Карло.



Он победил испанского маэстро Рафаэля Надаля, безжалостного на грунте, на пути к финалу.



Рублев проиграл Стефаносу Циципасу в матче чемпионата.



Однако наивысшего уровня в карьере бывший после чемпионата достиг седьмого места.



Он даже впервые превзошел Роджера Федерера в рейтинге ATP.



Рублев вышел в четвертый раунд Уимблдона-2021

Рублев впервые в карьере вышел в четвертый раунд Уимблдона.



Он победил Фабио Фоньини, занявшего 26-е место, и вышел на этот этап.



Трое российских игроков впервые с 2006 года вышли в четвертый раунд травяного турнира, когда это сделали Елена Дементьева, Анастасия Мыскина и Мария Шарапова.



Рублев проиграл Мартону Восовичу в четвертом туре.



Рублев добился этого в Дубае

На чемпионате Дубая по теннису 2021 года Рублев продлил свою победную серию ATP 500 до 21 матча. С этой 21-й победой подряд Рублев сравнял с Энди Мюрреем вторую по продолжительности победную серию на этапе ATP 500 с 2009 года.

Рублев так и не прошел четвертьфинал US Open

Рублев с нетерпением ждет своего первого титула Большого шлема.



Он закроет противостояние с Тиафо в третьем раунде Открытого чемпионата США.



В прошлом году россиянин дошел до последней восьмерки, проиграв Даниилу Медведеву.



На этот раз Рублев вышел на турнир с ранцевым титулом.



В феврале он снова выиграл Кубок ATP в Мельбурне.

