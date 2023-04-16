«Рафа не в лучшем рейтинге» — на фоне изнурительных спекуляций шансы 36-летнего Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции оцениваются российским соперником в форме

Для Рафаэля Надаля Открытый чемпионат Франции 2023 года дает еще один шанс закрепить свое наследие как величайшего игрока на грунтовых кортах всех времен. Однако, к несчастью для четырнадцатикратного чемпиона Открытого чемпионата Франции по теннису, физическая форма — это забота перед турниром. Поклонники Надаля ожидали, что испанец подожжет грунтовые корты, начиная с турнира «Мастерс Монте-Карло». Однако Надаль снялся с турнира, и Открытый чемпионат Франции оказался под вопросом.

В недавнем интервью действующая пятая ракетка мира Даниил Медведев увидел возможность потери Надаля. Также поделитесь, почему он считает Надаля фаворитом даже в 36 лет.

Медведев утверждает, что рейтинг Рафаэля Надаля может повлиять на потенциальную встречу Открытого чемпионата Франции.

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На данный момент Надаль занимает 15-е место в мире в рейтинге ATP. По словам Медведева, это, вероятно, повлияет на их потенциальную встречу на Открытом чемпионате Франции 2023 года. «Рафа не в хорошем звании, я мог встречаться с ним раньше». Предполагается, что матч в начале турнира возможен.

Есть много вопросов о физической форме Надаля, но Медведев считает Он сыграет на Открытом чемпионате Франции.. А русский продолжал: «Я не в его теле. Я не хочу говорить за него».

Медведев также объяснил, почему Надаль был бы фаворитом, если бы восстановил полную физическую форму перед турниром. «Он выигрывал турниры Большого шлема 14 раз, так что он будет фаворитом». Медведев прав. Несмотря на то, что Надаль медленно, но верно стареет и его силы убывают, он по-прежнему остается лучшим игроком на грунте.

В 2022 году Медведев и Надаль сошлись в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, где Надаль вышел победителем.

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Почему появление Надаля на Открытом чемпионате Франции вызывает серьезные сомнения?

На Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года Надаль получил травму левой икроножной мышцы. После травмы он не играл в теннис ни минуты, и в сообщениях указывается, что испанец все еще восстанавливается. Чтобы облегчить свое выздоровление, Надаль отказался от участия в четырех турнирах, включая Monte Carlo Masters и долгожданный Barcelona Open.

США сегодня через Reuters 1 сентября 2022 г .; Флашинг, Нью-Йорк, США; Испанец Рафаэль Надаль лежит после травмы носа во время матча против итальянца Фабио Фоньини в четвертый день Открытого чемпионата США по теннису 2022 года в теннисном центре Билли Джин Кинг USTA. Обязательный кредит: Даниэль Пархизкаран-USA TODAY Sports

Надаль, кажется, находится в гонке со временем, чтобы быть готовым к своему любимому теннисному этапу. Поклонники тенниса также надеются, что Король глины вернется в форму до 28 мая, дня начала Открытого чемпионата Франции 2023 года.

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