РБК – ХМК Dream11 прогнозы, лучшие выборы, игра 11, превью матча Российской Премьер-лиги

Сегодня в пятницу на 23-м турнире Российской Премьер-лиги Робин Казань и ФК «Химки» встретятся друг с другом. Матч намечен на 19 марта на Центральном стадионе Казани, а начало матча – в 21:30, сообщает IST. Давайте посмотрим на прогнозы RBK против KHMK Dream11, а также на другие детали матча для этого столкновения.

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Робин Казан войдет в матч с большой уверенностью, так как хозяевам удалось собрать серию отличных выступлений. Выйдя на матч после трех побед подряд, хозяева оказались восьмыми в таблице Российской Премьер-лиги. На данный момент они одержали 11 побед, сыграв в четыре ничьи и проиграв семь матчей лиги. С 37 очками в 22 матчах победа в пятницу позволит им штурмовать четверку лучших в лиге, поскольку они надеются создать положительный импульс в премьер-серии матчей.

«Химки», как и их соперники, также выйдут в игру после хорошей серии выступлений. (Гости сумели проиграть только одну игру в последних пяти матчах и пройдут в этом матче три игры без поражений. После узкой победы над «Ростовом» в последнем матче 1: 0, «Химки» оказались на десятом месте в турнирной таблице. Таблица Российской Премьер-лиги. Набрав 32 очка в 22 матчах, команда гостей в этом сезоне добилась девяти побед, пяти ничьих и восьми поражений, и они сосредоточатся на сокращении 5-очкового разрыва, который отделяет их от Робина Казани, и сужении его до всего. два очка, одержав победу в пятницу.

РБК против ХМК Dream11 Team: РБК против ХМК Геймплей 11

Вратарь – И. Лантратов

Защитники – П. Уремович, Е. Данилкин, И. Самошников.

Полузащитники – Бозинов К. Макаров, А. Корян, К. Кафаратцхелия

Злоумышленники – И. Игнатьев, И.Кохарчук, Деспотович

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Капитан – доктор. Деспотович Ой Кохарчук

Вице-капитан – И. Игнатьева или А. Кориан

Прогнозы матчей РБК и ХМК

Мы ожидаем тяжелой победы у хозяев, поскольку Робин Казань, скорее всего, с небольшим отрывом обыграет «Химки» и уйдет с 3 очками в пятницу.

Прогноз – Робин Казань 2: 1 Химки

Примечание. Вышеупомянутые прогнозы RBK и KHMK Dream11, прогнозы и лучшие прогнозы матчей RBK и KHMK основаны на нашем собственном анализе. RBK vs KHMK Dream11 Team и RBK vs KHMK Playing 11 не гарантируют положительного результата.