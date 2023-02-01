Реактивные двигатели, произведенные в Индии, в рамках американского плана по изоляции России и противостоянию Китаю

Соединенные Штаты рассматривают предложение о производстве реактивных двигателей для индийских боевых самолетов (представитель)

Соединенные Штаты и Индия планируют обмениваться передовыми оборонными и компьютерными технологиями, включая возможное совместное производство реактивных двигателей General Electric, поскольку администрация Байдена стремится отдалить Нью-Дели от России и противостоять Китаю.

Детали плана, известного как Американо-индийская инициатива по критически важным и новым технологиям, опубликованные во вторник, продвигают более широкую программу Вашингтона по укреплению военных, технологических и цепочек поставок связей со странами-партнерами.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что эти рамки не будут мотивированы исключительно геополитическими вызовами, исходящими от Москвы или Пекина. Но он добавил, что агрессивные военные действия и экономическая практика Китая оказали «глубокое влияние на мышление в Дели» и других столицах мира.

«Китайско-российские факторы реальны, но так же реальна идея построения глубоко демократической высокотехнологичной экосистемы», — сказал Салливан во вторник, анализируя партнерство с журналистами. «Поэтому геополитика не остается в стороне, но это не исчерпывающее объяснение того, что здесь происходит».

Одной из областей, вызывающих озабоченность Индии, является внутреннее производство реактивных двигателей General Electric, которые она использует в своих истребителях.

Салливан заявил во вторник, что официальные лица США оценивают предложение General Electric одобрить совместное производство двигателей для индийских военных самолетов. Он не стал строить предположения о том, когда появится декларация, добавив, что страны нацелены на «быстрый и амбициозный прогресс».

наддув двигателя

Разрешение на сборку двигателей GE в Индии стало бы шагом на пути к уменьшению исторической зависимости страны от России в области военной техники, а также стимулом для американской дипломатии в попытке изолировать Москву из-за ее вторжения в Украину. В настоящее время Индия эксплуатирует в своем истребительном парке самолеты российского, европейского и отечественного производства, что отражает ее положение за пределами орбит великих держав.

Помимо GE Engines, инициатива, связанная с критически важными и новыми технологиями, также включает сотрудничество в области артиллерийских систем, бронированных машин пехоты и морской безопасности, а также полупроводников, квантовых вычислений и искусственного интеллекта.

Салливан встретился со своим индийским коллегой Аджитом Довалом во вторник. В понедельник дуэт посетил мероприятие с участием руководителей американских и индийских технологических компаний и президентов университетов.

Ожидается, что президент Джо Байден отправится в Индию на саммит лидеров G20 в сентябре и встретится с премьер-министром Нарендрой Моди в Австралии на саммите так называемых четырех партнеров по безопасности, в который входит Япония.

Салливан признал, что партнерство с Индией не лишено рисков, учитывая торговлю оружием между Индией и Россией, но подчеркнул, что инициатива не была связана с войной на Украине или попытками вбить клин между Нью-Дели и Москвой.

«Я бы не сказал, что содействие Индии в переходе с российского оборудования на другое оборудование является неуместным соображением — конечно, это не так», — сказал он.

Команды также стремятся к сотрудничеству в области полупроводников, где Индия может сыграть роль в диверсификации цепочек поставок. Салливан сказал, что Индия заинтересована в развитии своих мощностей по производству упаковки и стареющих чипов.

Такие усилия могут также включать усилия по созданию и развертыванию замены, чтобы конкурировать с Huawei Technologies Co. Ltd на телекоммуникационном оборудовании 5G. В настоящее время Белый дом рассматривает вопрос о полном запрете американским компаниям продавать оборудование китайской компании Huawei, которая уже увязла в многолетних мерах национальной безопасности США.

Салливан сказал, что барьер на пути Индии к созданию собственных заводов по производству микросхем является вопросом «политической и политической воли», а не недостатка знаний или таланта.

Усилия США по возвращению передового производства полупроводников в Америку во многом зависят от поиска квалифицированной рабочей силы. Одна часть стратегии также включает оптимизацию визовой системы США, и Белый дом работает с Конгрессом над решением существующих проблем с визами H1B и обеспечением того, чтобы США продолжали привлекать научные и инженерные таланты.

При содействии Судхи Ранджан Сен.

(За исключением заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)