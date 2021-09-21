Реакторы токамака облегчат переход к зеленой атомной энергии – российский ученый – наука и космос

Москва, 21 сентября. Глава Национального исследовательского центра Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил ТАСС во вторник, что реакторы типа токамак необходимы для замыкания ядерного топливного цикла и перехода на экологически чистую атомную энергетику.

«Не вдаваясь в подробности, хочу сказать следующее: АЭС на тепловых нейтронах с АЭС с реакторами на быстрых нейтронах и гибриды токамаков (их группа представляет собой двухкомпонентную атомную энергетику) помогут создать закрытую АЭС», Ковальчук ответил на вопрос о приоритетах Четырнадцатый национальный проект России: Комплексная программа развития мощностей, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии до 2024 года, которую курирует Курчатовский институт в качестве научного руководитель.

Глава Курчатовского института сообщил, что Россия участвует в международных проектах по термоядерному синтезу.

В частности, Россия участвует в строительстве международного термоядерного реактора (ИТЭР) во Франции, а также в усилиях по созданию принципиально нового токамака IGNITOR с сильным магнитным полем в рамках российско-итальянского сотрудничества. В то же время, по словам ученого, Россия занимается созданием собственной исследовательской базы.

«Схематично он состоит из двух частей: запуск нового токамака Т-15 МД в первую очередь в нашем Курчатовском институте, а также обучение персонала в помещениях оперативной базы Т-10 и других объектах», – сказал Ковальчук.

Он отметил, что в начале июня в городе Северск Томской области Сибири началось строительство нового реактора на быстрых нейтронах «Брест». По его словам, реактор строится в рамках проекта «Прорыв» по ​​разработке новой технологической платформы для ядерной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом.

Глава Курчатовского института также назвал создание атомных электростанций малой мощности одним из важнейших направлений этой программы.

«Среди них хотелось бы выделить принципиально новое направление, которое разрабатывает Курчатовский институт. Это связано с созданием так называемой атомной батареи для прямого преобразования тепловой энергии реактора в электрическую. Проект этой инновационной атомной электростанции, аккумуляторная батарея «Елена», разработан нашим институтом и будет использоваться для питания электродов Севера и других труднодоступных мест. Мы разработали аналогичную батарею («Селена») для обслуживания бесплатная станция для космической программы », – сказал ученый.

21 сентября выдающийся ученый, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук отмечает свое 75-летие.