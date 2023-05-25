Реакция: первая полноценная презентация Sony Flubs PS5 за более чем 18 месяцев.

Это было похоже на растяжку игровое состояниеИ если вы следили за раскритикованной платформой BTEC Nintendo Directs, вы поймете, что это не комплимент. Нет никаких сомнений в том, что производитель выложил немного денег на это: предчувствие техно-музыки во время обратного отсчета и переходов почтового ящика, показывающих мигающие стробоскопы и значки PlayStation, проецируемые на занавески, были крутыми. Жаль, что они были, на самом деле, высокийОгни!

Мы конечно прикольные, а рекламного мероприятия нет вообще что Плохо, но это было больше похоже на Sony, которая, кажется, намерена рассказать больше, чем показать. Из предлагаемого контента PS Studios мы получили пару роликов CGI от приобретений Haven и Firewalk, ни один из которых не выглядел особенно привлекательным — и не давал нам никакого представления о том, чего ожидать. Бывший основатель студии Джейд Рэймонд рассказала об инновациях из заголовка своей команды. Полученные результаты? Похоже, кооперативный шутер.

Было бы несправедливо полностью разобрать Все Показано Sony сегодня вечером, потому что там Он был увлекательные игры. И снова платформер сильно опирался на Capcom, чтобы нести нагрузку, и Dragon’s Dogma 2 преподнесла настоящий сюрприз — и Resident Evil 4, похоже, получает все. PSVR2 The Cure, как и Resident Evil Village ранее в этом году. Konami представила Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, в которой не хватало хитрости Хидео Кодзимы, но ее все равно стоит ждать с нетерпением.

Однако, несмотря на все имена, которые мы только что упомянули, этому удивительному плейлисту из трейлеров не хватает волнения, которого мы ожидаем от полноценного, полноценного шоу для PlayStation, особенно от того, на создание которого уходит почти два года. Если намерение состояло в том, чтобы показать будущее PS5, оно полностью рухнуло при первом же препятствии: мы, честно говоря, не чувствуем, что знаем больше О проектах владельца сцены или о нашем прогрессе перед выступлением.

Даже большие объявления, моменты настоящего бума сопровождались плащами и кинжалами. Project Q, аксессуар для портативного дистанционного управления, о котором ранее ходили слухи, на самом деле реален, но у него еще нет названия или даты выпуска, и на момент написания статьи он даже не получил сообщения в блоге PS. Президент Джим Райан пообещал, что «скоро будет больше информации». Но когда, Джим? Справедливости ради стоит сказать, что ваша компания и в лучшие времена будет не слишком приветлива.

Возможно, вишенкой на торте, поскольку поклонники по всему миру с тревогой смотрят на часы, когда мы приближаемся к часовой отметке с едва упоминаемым логотипом PS Studios, было то, что производитель использовал большую аудиторию PS Showcase для продвижения своего предстоящего фильма Gran Turismo. Приспособление. Послушайте, мы понимаем, что фильм имеет большое значение для всех под эгидой Sony, но мы надеемся, что он произведет желаемое впечатление, потому что в этом руководстве на следующей презентации не будет слишком много глазных яблок.

Конечно, не все так безрадостно, и как мы написали в Твиттере перед событием: Ни одна презентация не определит будущее PS5. Основываясь только на этом шоу, есть Он Много чего можно ожидать от разработчиков, как крупных, так и мелких — вы, скорее всего, найдете их на любом количестве консолей или других ваших устройств. Это важно? Может быть, не по большому счету, но для PlayStation на удивление не хватало Игровая приставка Показано сегодня.

Что вы думаете о шоу PlayStation? Оправдал ли он ваши ожидания или серьезно вас подвел? Как всегда, дайте нам знать ваши мысли в разделе комментариев ниже.