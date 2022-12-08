Реакция спортивного мира на освобождение Бритни Гренье из российской тюрьмы

294-дневное заключение Бритни Гренье в России наконец-то закончилось подошел к концу.

Официальные лица США подтвердили, что 32-летняя звезда WNBA была освобождена в США в ходе обмена пленными в четверг. Это произошло через четыре месяца после того, как Гринер был приговорен к девяти годам тюремного заключения за хранение и контрабанду наркотиков.

Грейнер, которая в течение многих лет играла в межсезонье за ​​женскую сборную России по баскетболу, УГМК Екатеринбург, впервые была арестована в феврале и содержалась под стражей семь месяцев, прежде чем ей наконец вынесли приговор. Но теперь Гренье снова находится под стражей в США и едет домой, в свой родной город Техас.

Спортивный мир был переполнен восторгом, когда появились новости о запуске Griner, и многие обратились в социальные сети, чтобы поделиться своим облегчением и волнением:

Отпразднуйте возвращение Бритни Гринер домой к своей семье, а теперь давайте вернемся домой и к морскому пехотинцу Полу Уилану. — Роберт Гриффин III (RGIII) 8 декабря 2022 г.

Счастливая Бриттани Гринер уже едет домой!!!!! — Кларесса Коза Шилдс (@Claressashields) 8 декабря 2022 г.

Бритни Гринер свободна! После 294 дней в русском плену, ПОТУС Я договорился об обмене заключенными «один к одному». Спасибо президенту Байдену и всем, кто так усердно работал, чтобы обеспечить ее свободу. — Билли Джин Кинг (@BillieJeanKing) 8 декабря 2022 г.

Гринер, Феникс Меркьюри и их коллеги поделились своей реакцией на его запуск:

БГ возвращается домой!!!!! ðŸ ¥ ºðŸ ¥ ºðŸ ™ ðŸ ½ðŸ ™ ðŸ ½ðŸ¤ ðŸ¤ — Медсестра Киа (@KayNurse11) 8 декабря 2022 г.

Я перешел от бесплатного БГ к бесплатному БГ!! Он не будет! ðŸ™ ŒðŸ ¾ — Она Беде (@ SheyP11) 8 декабря 2022 г.

Слезы радости сегодня! А перед Рождеством? Бог так хорош — добро пожаловать домой БГ!!!! Мы любим тебя! ™ ðŸ »â — Александрия Куигли (@alliequigley) 8 декабря 2022 г.

Да BGðŸ ¥ ºðŸ¤žðŸ ¾ — Калея Медь (kahleahcopper) 8 декабря 2022 г.

Другие звезды WNBA также поддержали выпуск Гринер:

БГ бесплатно!!! 294 дня и она возвращается домой!!! ðŸ˜ðŸ¤ ðŸ ™ ðŸ »â — Бреанна Стюарт (@breannastewart) 8 декабря 2022 г.

Как насчет рождественских чудес! Бог хорош! Я так счастлив сейчас! БГ бесплатно!!!! ðŸ ™ ŒðŸ ¾ðŸ˜ŠðŸ ¥ ¹ — Джонкель Джонс (@jus242) 8 декабря 2022 г.

Американский баскетболист и тренер Дон Стейли был одним из самых больших сторонников Гринер и горячо выступал за ее освобождение в последние месяцы:

Жена Гранера, Шерил, выступила в Белом доме после известия об освобождении Гранера.

«За последние девять месяцев вы все стали свидетелями одного из самых мрачных моментов в моей жизни», — сказала Шерил в Белом доме. «Сегодня моя семья полная, но, как вы все знаете, есть много неполных семей. [Brittney] И я буду продолжать работать для каждого американского дома, включая Пола».

«Пол» Шерил — это Пол Уилан, гражданин США и бывший морской пехотинец, арестованный в московской гостинице в декабре 2018 года по обвинению в шпионаже. Президент Байден пытался включить Уилана в обмен, но российское правительство его не приняло.

«Мы никогда не забывали Бритни. Мы не забывали Пола Уилана», — сказал Байден об Уилане. «Хотя нам еще не удалось добиться освобождения Пола, мы не сдались. Мы никогда не сдадимся».

Квотербек «Даллас Ковбойз» Мика Парсонс в Твиттере рассказал об увольнении Гринера и о своем шоке от того, что Уилана тоже не освободили, но многие в социальных сетях встретили его разочарованием:

Позже он уточнил свой предыдущий твит и добавил, что рад, что Гринер вернулась домой, но его первоначальный твит был опубликован «из страсти» к тому, что его семья служила.

Я только что разговаривал с людьми, которых уважаю и которым доверяю. Я должен был быть более осведомлен об этом и не писать твиты из-за моей привязанности к моей семье и другим, кто служил. За это я извиняюсь. А также, правда ли то, что я сказал о попытках вернуть морпеха Пола Уилана домой — Мика Парсонс (@MicahhParsons11) 8 декабря 2022 г.

Несколько спортивных аналитиков также написали в Твиттере о своей поддержке Гринер:

История все еще развивается, но да. Заголовок «Выпущена звезда WNBA Бритни Гренье» — это все, что мы хотели услышать. Мы любим тебя, БГ. Мы любим тебя! pic.twitter.com/eQQQRJTHUl — Ариэль (Ари) Чемберс (слоновая кость) 8 декабря 2022 г.

Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Барак Обама также добавили свои мысли:

Сегодня незаконному аресту Бритни Гринер в России наконец-то пришел конец, и она направляется домой, чтобы воссоединиться со своей семьей. Ее освобождение — результат кропотливых переговоров ПОТУС• Обязательство репатриировать каждого гражданина США, несправедливо задержанного в любой точке мира. — Вице-президент Камала Харрис (вице-президент) 8 декабря 2022 г.

Благодарен за долгожданное освобождение Бритни Гринер из-под стражи в России. Престижность ПОТУС и его руководство сложной дипломатической работой, связанной с достижением этого. Мы с нетерпением ждем возвращения Бритни домой. https://t.co/G5yKliRoxd — Барак Обама (@BarackObama) 8 декабря 2022 г.

В настоящее время нет никаких планов относительно того, вернется ли Гринер в УГМК Екатеринбург, но в настоящее время основное внимание уделяется ее благополучному возвращению домой.