Реакция спортивного мира на освобождение Бритни Гренье из российской тюрьмы

294-дневное заключение Бритни Гренье в России наконец-то закончилось подошел к концу.
Официальные лица США подтвердили, что 32-летняя звезда WNBA была освобождена в США в ходе обмена пленными в четверг. Это произошло через четыре месяца после того, как Гринер был приговорен к девяти годам тюремного заключения за хранение и контрабанду наркотиков.
Грейнер, которая в течение многих лет играла в межсезонье за женскую сборную России по баскетболу, УГМК Екатеринбург, впервые была арестована в феврале и содержалась под стражей семь месяцев, прежде чем ей наконец вынесли приговор. Но теперь Гренье снова находится под стражей в США и едет домой, в свой родной город Техас.
Спортивный мир был переполнен восторгом, когда появились новости о запуске Griner, и многие обратились в социальные сети, чтобы поделиться своим облегчением и волнением:
Гринер, Феникс Меркьюри и их коллеги поделились своей реакцией на его запуск:
Другие звезды WNBA также поддержали выпуск Гринер:
Американский баскетболист и тренер Дон Стейли был одним из самых больших сторонников Гринер и горячо выступал за ее освобождение в последние месяцы:
Жена Гранера, Шерил, выступила в Белом доме после известия об освобождении Гранера.
«За последние девять месяцев вы все стали свидетелями одного из самых мрачных моментов в моей жизни», — сказала Шерил в Белом доме. «Сегодня моя семья полная, но, как вы все знаете, есть много неполных семей. [Brittney] И я буду продолжать работать для каждого американского дома, включая Пола».
«Пол» Шерил — это Пол Уилан, гражданин США и бывший морской пехотинец, арестованный в московской гостинице в декабре 2018 года по обвинению в шпионаже. Президент Байден пытался включить Уилана в обмен, но российское правительство его не приняло.
«Мы никогда не забывали Бритни. Мы не забывали Пола Уилана», — сказал Байден об Уилане. «Хотя нам еще не удалось добиться освобождения Пола, мы не сдались. Мы никогда не сдадимся».
Квотербек «Даллас Ковбойз» Мика Парсонс в Твиттере рассказал об увольнении Гринера и о своем шоке от того, что Уилана тоже не освободили, но многие в социальных сетях встретили его разочарованием:
Позже он уточнил свой предыдущий твит и добавил, что рад, что Гринер вернулась домой, но его первоначальный твит был опубликован «из страсти» к тому, что его семья служила.
Несколько спортивных аналитиков также написали в Твиттере о своей поддержке Гринер:
Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Барак Обама также добавили свои мысли:
В настоящее время нет никаких планов относительно того, вернется ли Гринер в УГМК Екатеринбург, но в настоящее время основное внимание уделяется ее благополучному возвращению домой.
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