Реакция Украины показывает, как выглядит настоящая корпоративная социальная ответственность

Украинский кризис показал, насколько мощной может быть настоящая корпоративная социальная ответственность.

Удивительно органично демонстрируя единство, все, от банковского сектора до сектора развлечений, пресекли свои операции в России, пусть даже и за свой счет.

Это должно служить планом. Истинная КСО должна быть чем-то большим, чем просто поглаживаниями и гринвошами; Компании должны действовать в соответствии со своими принципами, а не просто быть представленными в информационном бюллетене компании.

С тех пор, как Путин начал свое шокирующее вторжение в Украину, был применен беспрецедентный набор санкций. На сегодняшний день Европейский Союз исключил семь российских банков из глобальной платежной сети SWIFT. Правительство США ввело экспортные пошлины на нефтеперерабатывающий сектор России, в настоящее время закрыло большую часть мирового воздушного пространства для россиян, включая частные самолеты, а Швейцария, прославившаяся своим нейтралитетом и считающаяся налоговым убежищем для богатых, вышла из тени. . заморозить российские активы.

Все эти санкции усилят давление на президента России Путина и уже оказали огромное давление на российскую экономику и ее рубль. Но есть пределы власти государства, за исключением военного вторжения или бесполетной зоны, которую западные лидеры исключили.

Частный сектор показал, как много он может сделать, когда захочет. Apple прекратила все продажи в России, Apple Pay была жестко ограничена, а российская государственная телекомпания RT была исключена из App Store. ExxonMobil, BP и Shell, вряд ли можно назвать оплотом морали, продают свои российские активы. Disney отменил запуск фильмов в стране, а H&M, Nike, Volkswagen, Toyota и Mercedes-Benz прекратили операции и поставки. И список продолжается.

Вот как должна выглядеть настоящая корпоративная социальная ответственность. Экономическое влияние на все эти компании было бы огромным, но в равной степени они меркнут по сравнению с последствиями для России, которые были бы огромными. Путин не предполагал, что вторжение в Украину приведет к таким финансовым потерям, как не предвидел сопротивления украинского народа.

По данным хакерской группы Anonymous, объявившей тотальную войну России, именно громкая утечка из ФСБ (Федеральной службы безопасности Российской Федерации) предупредила президента Украины Владимира Зеленского, что это их номер один. target, предполагая, что просчет Путина может вскоре привести к борьбе за власть в Кремле.

Когда корпоративная ответственность используется должным образом, она может стать огромной силой добра. Однако слишком часто в прошлом это была циничная попытка продать больше продукции, продолжая при этом вести дела в обычном режиме.

Самая скандальная корпоративная социальная ответственность, которая потерпела неудачу в последние годы, о которой рассказывается в сериале Netflix «Грязные деньги», — это кампания Volkswagen по очистке дизельного топлива. Компания заявила, что ее автомобили с дизельным двигателем сократили выбросы оксидов азота (NOx) на 90 процентов благодаря новой впечатляющей технологии. Десятки защитников окружающей среды купили свои автомобили, полагая, что они уменьшают выбросы загрязняющих веществ и борются с изменением климата.

Фактически, Volkswagen установил в свои автомобили машины, чтобы скрыть истинные выбросы их автомобилей, которые на самом деле были на 4000 процентов больше оксидов азота, чем установленный законом предел.

Позже Федеральная торговая комиссия и Регламент по охране окружающей среды расследовали Volkswagen, который обнаружил, что он нарушал правила в течение семи лет и продал 500 000 автомобилей, оснащенных устройством для определения выбросов, только в Соединенных Штатах.

Это раскрывает кое-что коварное в отношении корпоративной ответственности. Традиционно компании озабочены только использованием социальных вопросов для продвижения своих брендов и рады вернуться в форму — плохое поведение — когда гаснет свет.

В настоящее время основное внимание уделяется России, и это не повлечет за собой плохих действий для крупных компаний. Однако нам достаточно взглянуть на отношение крупных корпораций к Китаю, чтобы задаться вопросом, действительно ли корпорации заботятся о ведении бизнеса с тираническими деспотами.

Хотя бойкот России со стороны Disney и Apple заслуживает похвалы, они не продемонстрировали такого же уровня ответственности в работе с Китаем. Большинство продуктов Apple по-прежнему производятся в Китае. Дисней недавно потратил сотни тысяч долларов на ремейк «Мулан», проведя немало съемок в Синьцзяне, где уйгурские мусульмане до сих пор безжалостно преследуются китайским государством.

Реакция Украины была действительно быстрой, решительной и смелой. Это должно стать образцом того, как все компании воспринимают свою социальную ответственность. Речь идет не о проведении спринтов со спонсорством и продаже тортов, а о ведении бизнеса таким образом, который соответствует ценностям компании.

Это не должно останавливаться на Украине. Вместо этого Украина должна стать важным поворотным пунктом. Когда доходы многих компаний превышают ВВП многих стран, разумно взять на себя соответствующую ответственность.

Крупный бизнес не должен быть связан с нарушениями прав человека в любой точке мира. Компании обязаны противодействовать злоупотреблениям везде, где они их видят, независимо от их влияния на прибыль.

Мы видели, на что способны компании, когда они этого хотят. Мы должны помнить, что в следующий раз мир станет свидетелем человеческих зверств такого масштаба.

Чаз Маймон — основатель Дигимакс Дентал и основатель благотворительной организации Wells on Wheels.

Делиться: