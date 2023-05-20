Новая Атлантика Реакция экспертов: саммит G7 «меняет правила игры» в Японии к

Эксперты Атлантического совета

Лидеры стран Большой семерки встречаются в Хиросиме, Япония, для Трехдневный саммит с помощью которых они попытаются решить некоторые из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается мир. Во время саммита эксперты Атлантического совета оценивают встречу лидеров США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии, а также Европейского Союза. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу присоединился к лидерам G7 в Японии, и это выступление, которое президент Франции Эммануэль Макрон назвал «изменяющим правила игры» для международной поддержки Украины. Саммит в Хиросиме уже обещает изменить правила игры в ряде областей, поскольку лидеры решают самые разные вопросы, от искусственного интеллекта до России и Китая.

Читайте дальше, чтобы узнать, как эти могущественные демократии справляются с некоторыми из самых сложных мировых проблем.

Этот пост будет обновляться по мере появления новостей и получения новых отзывов.

Нажмите, чтобы перейти к реакции эксперта:

Дэниел Фрид: «Большая семерка» принесла Украине хорошие новости и ввела новые жесткие санкции против России

Джош Липски: два года назад было бы немыслимо, чтобы страны G7 совместно обратились к Китаю

Паркер Новак: отказ Байдена от Папуа-Новой Гвинеи был упущенной возможностью

«Большая семерка» принесла Украине хорошие новости и ввела новые жесткие санкции против России

Саммит G7 вызвал большую поддержку Украины, еще раз продемонстрировав, что настойчивые ожидания ослабления поддержки застопорились. Заявление лидеров G7 о Украина Он был сильным и, что особенно важно, не подталкивал Киев к переговорам на условиях президента России Владимира Путина (распространенная рекомендация определенной школы мысли, которая, кажется, смирилась с победой России, даже когда поле битвы, кажется, благоприятствует Украине). Быстрое формирование европейской коалиции для поставки Украине истребителей F-16 — инициатива, к которой теперь присоединились Соединенные Штаты в целях изменения политики, — стало ключевым шагом в наращивании военной помощи Украине — большой результат для G7, поскольку говорится.

Также было объявлено о новых санкциях, которые были объективно изложены в заявлении G7 и подробно со стороны США. Это тоже было большим делом, хотя некоторые амбициозные предложения не вошли в новые санкции. Например, не было ни снижения потолка цен на нефть, ни тотального запрета на торговлю с Россией с исключениями (так называемый «белый список», в отличие от нынешнего подхода «черного списка»), ни решения о использовать замороженные российские суверенные активы Украины.

Но Соединенные Штаты заявили Штрафы выселение Он был просторным, ухоженным и впечатляющим. Чтобы указать лишь на некоторые из новых мер, администрация Байдена нацелилась на тех, кто уклоняется от санкций со всего мира, и этот трудоемкий процесс может помешать усилиям России по обходу обязательных ограничений на экспорт высоких технологий в Россию. Это было сделано после того, как в России появятся будущие мощности по производству и экспорту энергии, и это разумный шаг, который, по-видимому, призван оказать давление на жизненно важный энергетический сектор России в долгосрочной перспективе. Новые санкции США также нацелены на продажи российского золота (а ЕС, похоже, готов наложить таргетинг на экспорт российских алмазов), что является хорошим примером того, как можно использовать доходы России в иностранной валюте.

Это была солидная работа. Теория наказания обычно подчеркивает, что под наказанием подразумевается изменение поведения. Однако создается впечатление, что российский санкционный режим направлен на ослабление российской экономики в целом, и это правильно. Нынешние санкции напоминают (и более сложны, чем) санкции эпохи холодной войны, которые способствовали распаду и падению Советского Союза. Путин, стремящийся с помощью войны воссоздать советскую и российскую империи, может узнать, что демократии, при всем их хаосе, не так слабы и бессильны, как он предполагает.

—Дэниел Фрид Он является заслуженным научным сотрудником Вайзера в Атлантическом совете. Он был координатором санкционной политики при администрации Обамы, помощником госсекретаря по Европе и Евразии при администрации Буша и старшим директором Совета национальной безопасности при администрациях Клинтона и Буша. Он также был послом в Польше при администрации Клинтона.

Невообразимо два года назад, страны G7 вместе обращаются к Китаю

Китай ни разу не упоминается в новом спецвыпуске G7. заявление Об экономической безопасности — но не заблуждайтесь, все дело в Китае. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал борьбу с экономическим принуждением Китая приоритетом для японской G7, и этим совместным заявлением лидеры добились того, что, вероятно, станет непреходящим наследием саммита. Большой вопрос для Хиросимы заключался в следующем: смогут ли лидеры сохранить единство против России и использовать эту коллективную силу в борьбе с Китаем? Это утверждение является первым ощутимым признаком того, что ответ положительный. Два года назад, во время британского саммита Большой семерки в Корнуолле, трудно было поверить, что европейские лидеры подпишут заявление, адресованное конкретно Пекину. Но после того, как Китай нацелился на Литву за ее поддержку Тайваня, расчеты на континенте начали меняться. Теперь все лидеры G7 взяли на себя обязательство создать новую платформу для координации быстрого реагирования в случае нападения на другую страну. Они также ускоряют внедрение новых цепочек поставок и пытаются использовать Партнерство для инвестиций в глобальную инфраструктуру в качестве альтернативы инициативе «Один пояс, один путь».

В заявлении не уточняется, какие еще конкретные шаги предпримет группа для борьбы с тем, что они назвали «тревожным ростом случаев экономического принуждения». И можете быть уверены, что другие участники «большой семерки», в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, уклонятся от участия в этом заявлении. Многие страны в частном порядке спросят, а как насчет использования Западом санкций и других инструментов экономического управления государством? Ответ «большой семерки» заключается в том, что эти инструменты имеют правовую основу и являются оправданным ответом на нарушения международного права. Суть в том, что «Большая семерка» показала, что она будет все больше сосредотачиваться на Китае и пытаться придерживаться скоординированного политического подхода. Это большое развитие.

—Джош Липски Он является старшим директором Центра геоэкономики Атлантического совета и бывшим советником Международного валютного фонда.

Байден, пропустивший Папуа-Новую Гвинею, был упущенной возможностью

Во-первых, давайте признаем, чего добились Соединенные Штаты, когда они активизировали свое участие в Тихоокеанских островах за последний год. Он выполняет свои обещания расширить свое дипломатическое присутствие и открыть новые посольства в Соединенных Штатах. Соломоновы острова И Тонга И ре Региональная миссия USAID на Фиджи. У них есть высшие должностные лица расточал внимание На область Громкие визиты, Тихоокеанские острова Соединенных Штатов в сентябре прошлого года Саммит страны Он был первым, кто принимал его в Вашингтоне. Важно отметить, что соглашения о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии и Палау также находятся в разработке. Это было завершено.

Президент США Джо Байден теперь отменен Визит в Папуа-Новую Гвинею должен был стать кульминацией этих усилий и послать жителям тихоокеанских островов сильный сигнал о приверженности Соединенных Штатов этому региону. Наоборот, подтверждает сомневаться О способности США следовать обещания В этом заключалась и его непреходящая сила. Одновременная отмена визита Байдена в Австралию на саммит Quad усиливает это; К адрес в Сидней Морнинг Геральд Положи это», Байден 11у Четыре часа игнорируют разочарование, хаос и подарок Пекину».

Нанесет ли это долгосрочный ущерб усилиям США в Тихом океане? Возможно, нет. Но оптика на близком расстоянии ужасна. После отмены визита в Папуа-Новую Гвинею советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден планирует провести крупный саммит с лидерами тихоокеанских островов «в течение этого календарного года». Важно сдержать это обещание. Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен объявить Посетите Порт-Морсби 22 мая.

Этот эпизод представляет собой серьезную проблему, преследующую Соединенные Штаты на мировой арене, — внутренний политический дисбаланс, который препятствует их последовательному проведению внешней политики и создает непривлекательный имидж во всем мире. Если Соединенные Штаты хотят добиться успеха в Тихом океане — и где бы то ни было — им нужно не только соблюдать свои гарантии, но и организовать свой внутренний дом.

—Паркер Новак Он является внештатным научным сотрудником Глобального китайского центра Атлантического совета.

дальнейшее чтение

Пятница, 12 мая 2023 г. Андрей Ермак: Италия защищает общеевропейские ценности в Украине Украина

к

Андрей Ермак Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прав, говоря, что помощь Украине в защите от российского вторжения — это свобода, справедливость и общие ценности, пишет глава администрации президента Украины Андрей Ермак. понедельник, 6 февраля 2023 г. НАТО вступает в новую фазу в Индо-Тихоокеанском регионе Новая Атлантика

к

Сара Берг Мюллер Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Японию и Южную Корею был примечательным тем, что он выбрал время и сместил сообщения о Китае.

Связанные эксперты:

Дэниел ФридИ

Джош ЛипскиИ

Паркер Новак

На фото: президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Министр Японии Фумио Кисида принимает участие в рабочем обеде на саммите лидеров G7 в Хиросиме, западная Япония, 19 мая 2023 года.