Реакция Эстонии на агрессию России против Украины

|Сайед Рисалат Реза Накви

Прошло восемь месяцев с тех пор, как я переехал в Эстонию, небольшую, но высокоразвитую и либеральную демократию на Балтийском море в Восточной Европе, чтобы получить степень магистра международных отношений в Тартуском университете, одном из самых престижных исследовательских высших учебных заведений. образование на европейском континенте.

Эстония является постсоветской балтийской европейской страной, которая обрела независимость от Советского Союза в 1991 году и официально присоединилась к Европейскому Союзу в 2004 году, Шенгенской визовой зоне в 2007 году, а также является страной-членом НАТО с 2004 года. Следовательно, как союзник США, это настоящая либеральная демократия, расположенная прямо на границе с Россией, в которой также проживает большое русскоязычное население.

24 февраля 2022 года считается самым мрачным днем ​​в современной европейской истории, когда президент России Владимир Путин объявил о крупномасштабном вторжении в Украину, а западный мир стал свидетелем ужасающих сцен бомбардировок и разрушений украинских городов, что привело к эмиграции сотен из них. Тысячи украинцев находятся в соседних странах-членах ЕС.

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Большинство украинцев бежали в Польшу, Германию, Чехию, США, Великобританию и другие страны Центральной Европы, но три небольших прибалтийских государства — Эстония, Латвия и Литва — также приняли тысячи украинских беженцев. Эти три страны являются небольшими государствами с населением 1,3 миллиона человек в Эстонии, 1,9 миллиона в Латвии и 2,8 миллиона в Литве.

Если мы посмотрим статистику украинских иммигрантов в этих странах, Эстония приняла около 65 тысяч беженцев, Латвия предоставила приют 35 тысячам беженцев, 72 тысячи украинских беженцев бежали в Литву спасаясь за свою жизнь, и это число продолжает расти, хотя это было около 15 месяцев с начала войны в Украине.

Судя по всему, эти цифры не очень высоки, но если сравнивать с реальным населением и ВВП этих стран, то эти беженцы, безусловно, являются обузой для денег налогоплательщиков этих стран, тем не менее, я был поражен, увидев, насколько они открыты. . Прием украинских беженцев и то, как он оплакивает и тоскует по ним, беспрецедентны для кого-либо в новейшей европейской истории.

Реакция Эстонии на агрессию России против Украины

Первой и главной реакцией эстонского населения стали эмоционально мотивированные акции протеста у посольства России в Таллинне, столице Эстонии. Внезапно в эстонском населении и в политической сфере поднялась волна острой ненависти к России и президенту Путину, а президент Эстонии Алар Карис в своем твите назвал это нападение необоснованным и преступным.

Внезапно во всех городах Эстонии вспыхивает огромный протест, и тысячи протестующих появляются на дорогах Таллинна и перед посольством России, чтобы выразить свой гнев и ненависть к российским властям за совершение невинных злодеяний в Украине. Они тут же закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, заявив, что агрессоры не имеют права играть в демократическую атмосферу.27 февраля мы увидели, что Евросоюз официально запретил свое воздушное пространство для России, и сказали, что должны последовать более серьезные последствия.

Более того, Эстония выделила 1 миллион евро срочной финансовой помощи Украине 3 марта 2022 года, а 6 миллионов евро были собраны по всей стране в помощь Украине до 5 марта 2022 года и до 11 марта их финансовая и военная помощь Украине закончилась. 220 млн евро, по данным Минобороны Эстонии.

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24 марта власти Эстонии приняли решение увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП, что эквивалентно примерно 600 млн евро. 7 апреля 2022 года они решили не импортировать природный газ из России, и это было смелым и смелым решением, учитывая, что приближается зима, а в Эстонии обычно очень холодные зимы, когда температура опускается до -20 градусов по Цельсию.

19 мая Эстония первой из стран-членов НАТО приняла заявление Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Еще одно важное событие произошло 18 октября, когда эстонский парламент принял официальную резолюцию, объявляющую Россию террористическим государством, а затем Латвию и Литву.

9 сентября Эстония запретила въезд на территорию Эстонии владельцам российских паспортов, а 1 декабря 2022 года объявила о передаче в дар Украине полевого госпиталя вместе с Норвегией и Нидерландами. Наконец, 4 апреля 2023 года Эстония приветствовала своего любимого союзника и друга Финляндию в НАТО, поскольку она сыграла ключевую роль в конечном процессе вступления.

Несмотря на сильную волну инфляции, рост цен на энергоносители, нефтепродукты за последние 15 месяцев, эстонцы делают все, что может помочь Украине и украинскому народу. Их гнев и ненависть к России видно в том, что вам не разрешают открыто поднимать российский флаг, вы не можете никак восхвалять Россию и Путина.

Эстония и Украина: преобладает сильное чувство товарищества

Любовь эстонского народа к Украине глубока и сильна, особенно в условиях продолжающейся войны с Россией. Эстония имеет долгую историю угнетения и оккупации иностранными державами, поэтому она может понять борьбу Украины.

Эстонцы всегда сочувствовали бедственному положению украинцев, которые в результате конфликта столкнулись со многими лишениями и страданиями. Многие эстонцы даже вызвались воевать вместе с украинскими солдатами или пожертвовали деньги и материалы, чтобы облегчить страдания, вызванные войной.

Это усиливает чувства, поскольку эстонцы испытывают сильное чувство товарищества и солидарности со своими украинскими братьями и сестрами, а также глубокое чувство гнева и разочарования по отношению к России за ее роль. страны в затягивании конфликта.

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Для эстонцев война в Украине носит личный характер, поскольку они видят в ней посягательство на их общие ценности демократии, свободы и прав человека. Несмотря на вызовы и препятствия, с которыми сталкиваются обе страны, народ Эстонии полон решимости стоять рядом и поддерживать Украину всеми возможными способами.

Автор изучает международные отношения в Тартуском университете, Эстония. Его области знаний включают геополитику Южной Азии, российские и евразийские исследования, а также внешнюю политику Пакистана. Мнения, высказанные в статье, принадлежат автору и не отражают редакционную политику Global Village Space.