Кай Биглуччи, CNN

Прогуливаясь по большим залам Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Россия, вы можете услышать слабое мяуканье, доносящееся из труб внизу.

В просторном подвале бывшего Зимнего дворца — официальной резиденции правящих царей России — бродят почти 50 кошек, с которыми обращаются как с членами королевской семьи. Внизу основного зала («кошачий дом» или «кошачий дом») их кормит и ухаживают сотрудники Эрмитажа с вызовом ветеринаров.

В особняке также есть специальная комната для антиобщественных кошек, которые предпочитают небольшой контакт со своими кошачьими товарищами. Также есть те, кто блуждает по подвальным залам, лежит на больших трубах и свободно блуждает по укромным уголкам и закоулкам дворца.

В Hermitage есть специальный пресс-секретарь по кошкам Мария Халтонен. Хотя они не допускаются в выставочные залы и редко встречаются публике, Халтонен говорит, что они остаются популярными.

«Может быть,[это]потому, что они такие милые, может быть, из-за странной смеси огромных музеев и милых кошек», — говорит Халтонен, у которого аллергия на животных.

Охрана выставочного зала

Сегодня Эрмитаж состоит из пяти открытых для посещения зданий, центральным элементом которых является Зимний дворец. В этом почти трехвековом здании с самого начала жили кошки. Императрица Елизавета I своим указом приказала привозить кошек из Казани, примерно в 1200 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга, для охоты на мышей в подвале дворца.

Кошки теперь бродят в подвале одного из крупнейших музеев мира, в котором находится несколько Площадь 233000 квадратных метров. и более трех миллионов произведений искусства и антиквариата, в том числе большая коллекция Рембрандтов и Матиссов, а также редкие древнегреческие вазы.

Прогулка по музею — это танец по стопам русских царей. Посетители могут пройти через зал с гербом и гербом к военному портику, а затем в тронный зал, стоящий перед тем, что было буквально резиденцией власти династии Романовых.

Императрица Елизавета I одобрила стиль барокко дворца, который был построен в 1850-1860-х годах в последние годы ее правления. Ее отец, Петр Великий, основавший Санкт-Петербург, сделал его своим. Миссия по вестернизации страныЗдания построены по заказу ведущих итальянских архитекторов.

При Екатерине Великой, которая приобрела первые произведения искусства, родилась коллекция Эрмитажа — и легенда о музейных кошках росла вместе с Екатериной. Он сказал Их называют «хранителями галерей».

Она заказала небольшой Эрмитаж (рядом с Зимним дворцом), созданный как придворный музей, а Зимний дворец оставался частной галереей. Только в 1852 году, при Николае I, Он был открыт для публики.

Музей глазами директора

Нынешний директор Эрмитажа Михаил Петровский знает каждый дюйм дворца. Его отец был менеджером почти 40 лет; Петровский вырос, бродя по залам.

«Это энциклопедия мирового искусства и культуры. Это энциклопедия российской истории», — сказал Петровский CNN. «Ни в одном другом музее нет такого сочетания красивых пейзажей и красивых мест».

Пиотровский говорит, что его любимое место всегда меняется. Ему нравится, что произведения искусства и антиквариат не помещены в «белый куб», как простой фон многих мировых художественных музеев, а вместо этого выставлены среди величия дворца.

Директор настаивает на том, что все в его музее обязательно, но одним из главных достоинств музея являются знаменитые часы с павлином, один из предметов коллекционирования Екатерины Великой. Позолоченные бронзовые часы с видом на сады представляют собой движущихся птиц-роботов в натуральную величину.

Во время недавнего посещения Эрмитажа Ричард Квест (слева стоит) смог увидеть часы в действии.

«Павлин — райская птица, сады в некотором роде — символ рая», — говорит Пиотровский. «Это своего рода маленький рай внутри музея».

Советский Союз и возвращение кошек в Эрмитаж

Когда Пиотровский стал президентом Эрмитажа в начале 1990-х, страна была в смятении. После Советского Союза распущен в 1991 годуСтрана столкнулась с таким ужасным экономическим кризисом, что заставила людей бросать своих домашних животных на улицу.

Музей решил разместить некоторых бездомных кошек, а также нескольких кошек, оставшихся в то время в подвале.

Его мысль, по словам Пиотровского, заключалась в том, чтобы «дать (людям) символ человечества, символ любви людей к животным».

Но он добавляет: «Не всем это нравилось. Не всем нравился запах кошек».

В течение многих лет сотрудники музея тратили свое свободное время на то, чтобы кормить своих пушистых друзей и заботиться о них, но теперь кошки также полагаются на Щедрость доноров. Ежегодно в музее проводится «День кошек», когда дети приходят, чтобы узнать и нарисовать кошек.

По сей день дворцовые кошки делают домашнее задание по ловле мышей — даже самой старой кошке, ей 22 года.

«Что ж, если мимо наших кошек пройдут мыши — они будут охотиться», — говорит Халтонен. «Они очень хорошо делают свою работу».

Музей с кошками в подвале и произведениями искусства наверху привлекает посетителей со всего мира. На ранних этапах пандемии работы Hermitage были доступны только для просмотра в Интернете. Но Пиотровский считает, что люди теперь понимают важность того, чтобы увидеть группу лично, во всем ее величии.

«Я считаю, что это отличный символический музей», — добавляет он, отмечая, что на протяжении веков музей подвергался войнам и политическим беспорядкам. «Ни один другой музей, честно говоря, не имеет такой истории, как Эрмитаж».

CNN Wire

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Ричард Квест и Роберт Хауэлл из CNN внесли свой вклад в эту историю.