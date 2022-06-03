«Реал» хочет получить ответы после хаоса в финале Лиги чемпионов

В пятницу «Реал Мадрид» объявил о своем желании объяснить причины хаоса, который оставил его фанатов «брошенными и изолированными» в финале Лиги чемпионов. Призыв клуба к ответу прозвучал после шести дней неприятностей за пределами «Стад де Франс» в пригороде Парижа, когда «Реал Мадрид» выиграл титул чемпиона Европы, победив «Ливерпуль» со счетом 1:0.

«Мы требуем ответов и объяснений, чтобы определить виновных в том, что фанаты остались без внимания и в изоляции», — говорится в заявлении «Реала». «Болельщики, которые всегда демонстрировали примерное поведение». Испанский клуб поставил под сомнение решение выбрать пригород Парижа в качестве альтернативы российскому городу Санкт-Петербургу, который изначально должен был принять финал до того, как Россия вторглась в Украину.

«Мы хотели бы знать причины, по которым это место было выбрано для проведения финала, и использованные критерии, учитывая сегодняшний опыт», — сказал Мадрид. «Ливерпуль» уже жаловался на причастных к организации мероприятия вскоре после финала. Больше всего внимания в то время уделялось проблемам с доступом, с которыми сталкивались болельщики английского клуба, но позже появились и сообщения о хаосе в мадридской команде.

Испанский клуб был расстроен насилием, имевшим место за пределами стадиона после матча. Он сказал, что «то, что должно было стать фантастическим футбольным праздником» для болельщиков, «вскоре превратилось в серию досадных событий, вызвавших возмущение во всем мире».

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Она сослалась на «разоблачающие изображения», опубликованные в СМИ, на которых видно, что многие сторонники «подвергались нападениям, преследованиям, нападениям и грабежам с применением насилия. Эти события продолжались, пока они двигались в своих автомобилях или автобусах, что заставляло их Некоторым болельщикам даже пришлось провести ночь в больнице из-за травм». Власти заявили, что проблемы после матча возникли из-за того, что полицейские подошли к воротам стадиона, чтобы помочь разогнать болельщиков, оставив другие зоны без присмотра.

«Ливерпуль» сообщил, что собрал более 5000 отзывов от болельщиков, побывавших во Франции. Генеральный директор Билли Хоган сказал, что он «был поражен тем, как обращались с некоторыми из рандомизированных мужчин, женщин и детей — как физически, так и менее физически способных». Защитник «Реала» Дани Карвахаль сказал, что это был «большой беспорядок» для фанатов его клуба, и что безопасность не была собственностью, доступной для болельщиков или родственников игроков до и после матча.

По данным Французской федерации футбола (FFF), 35 000 человек без билетов или с «поддельными» билетами пробрались на стадион «Стад де Франс», что вызвало сбои в работе, запретив доступ на стадион и не дав вход болельщикам с настоящими билетами.

УЕФА, руководящий орган европейского футбола, также начал собирать доказательства по проблемам за пределами «Стад де Франс», которые омрачили одно из крупнейших спортивных событий в мире. «Футбол передал миру образ, далекий от ценностей и целей, к достижению которых он должен стремиться», — заявил «Реал Мадрид».

«Наши болельщики и болельщики заслуживают ответа, и виновные в этом должны быть привлечены к ответственности, чтобы исключить подобные инциденты из футбола и спорта в целом».