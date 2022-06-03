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«Реал» хочет получить ответы после хаоса в финале Лиги чемпионов

3 июня, 2022
Boleslava Sokolova

В пятницу «Реал Мадрид» объявил о своем желании объяснить причины хаоса, который оставил его фанатов «брошенными и изолированными» в финале Лиги чемпионов. Призыв клуба к ответу прозвучал после шести дней неприятностей за пределами «Стад де Франс» в пригороде Парижа, когда «Реал Мадрид» выиграл титул чемпиона Европы, победив «Ливерпуль» со счетом 1:0.

«Мы требуем ответов и объяснений, чтобы определить виновных в том, что фанаты остались без внимания и в изоляции», — говорится в заявлении «Реала». «Болельщики, которые всегда демонстрировали примерное поведение». Испанский клуб поставил под сомнение решение выбрать пригород Парижа в качестве альтернативы российскому городу Санкт-Петербургу, который изначально должен был принять финал до того, как Россия вторглась в Украину.

«Мы хотели бы знать причины, по которым это место было выбрано для проведения финала, и использованные критерии, учитывая сегодняшний опыт», — сказал Мадрид. «Ливерпуль» уже жаловался на причастных к организации мероприятия вскоре после финала. Больше всего внимания в то время уделялось проблемам с доступом, с которыми сталкивались болельщики английского клуба, но позже появились и сообщения о хаосе в мадридской команде.

Испанский клуб был расстроен насилием, имевшим место за пределами стадиона после матча. Он сказал, что «то, что должно было стать фантастическим футбольным праздником» для болельщиков, «вскоре превратилось в серию досадных событий, вызвавших возмущение во всем мире».

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Она сослалась на «разоблачающие изображения», опубликованные в СМИ, на которых видно, что многие сторонники «подвергались нападениям, преследованиям, нападениям и грабежам с применением насилия. Эти события продолжались, пока они двигались в своих автомобилях или автобусах, что заставляло их Некоторым болельщикам даже пришлось провести ночь в больнице из-за травм». Власти заявили, что проблемы после матча возникли из-за того, что полицейские подошли к воротам стадиона, чтобы помочь разогнать болельщиков, оставив другие зоны без присмотра.

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«Ливерпуль» сообщил, что собрал более 5000 отзывов от болельщиков, побывавших во Франции. Генеральный директор Билли Хоган сказал, что он «был поражен тем, как обращались с некоторыми из рандомизированных мужчин, женщин и детей — как физически, так и менее физически способных». Защитник «Реала» Дани Карвахаль сказал, что это был «большой беспорядок» для фанатов его клуба, и что безопасность не была собственностью, доступной для болельщиков или родственников игроков до и после матча.
По данным Французской федерации футбола (FFF), 35 000 человек без билетов или с «поддельными» билетами пробрались на стадион «Стад де Франс», что вызвало сбои в работе, запретив доступ на стадион и не дав вход болельщикам с настоящими билетами.

УЕФА, руководящий орган европейского футбола, также начал собирать доказательства по проблемам за пределами «Стад де Франс», которые омрачили одно из крупнейших спортивных событий в мире. «Футбол передал миру образ, далекий от ценностей и целей, к достижению которых он должен стремиться», — заявил «Реал Мадрид».

«Наши болельщики и болельщики заслуживают ответа, и виновные в этом должны быть привлечены к ответственности, чтобы исключить подобные инциденты из футбола и спорта в целом».

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