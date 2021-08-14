Ребекка Энунчонг, технологический предприниматель из Камеруна:

«Я свободен !! Все обвинения сняты!» Enonchong сообщил в пятницу в Twitter. «Мы можем удалить хэштег #FreeRebecca. Очень благодарны всем вам за то, что вы верите в меня и поддерживаете меня».
Энончонг была арестована и предстала перед судом в Дуале, прибрежном районе Камеруна, во вторник, по словам ее адвоката и другого близкого партнера. Социальный активист Эдит Кахбанг Вал сообщила CNN в четверг, что с момента ареста она находится под стражей правительства. Валла, которая сказала CNN, что была в прямом контакте с Энончонгом, сказала, что Энончонгу позже будут предъявлены обвинения в «неуважении» и арестованы в соответствии с «устными инструкциями» окружного генерального прокурора.
Энончонг является одним из самых влиятельных технологических предпринимателей в Африке и входит в советы директоров нескольких глобальных компаний, включая Фонд Всемирной организации здравоохранения. Ее арест вызвал возмущение в социальных сетях, поскольку несколько видных деятелей, в том числе посол Франции в Камеруне, потребовали ее освобождения.
После ее ареста Уолла сказал: «Нет письменной жалобы … Нет никаких пунктов указанного неуважения, никакого ордера или повестки в суд».
«Жандармерия сообщила (Энончонгу), что им было дано устное указание арестовать ее. Мне сказали, что прокурор прибрежного района сообщил, что она выказала свое презрение в разговорах с членами его команды», – сказал Валла, который также является лидером Камеруна. Народная партия, добавил.
Комментарии юриста Сильвена Ом Энончонг Валла подтвердились. «Мы не получили никаких документов относительно того, в чем она (Энончонг) обвиняется, ни формальной письменной жалобы на нее».
«Она стала жертвой злоупотребления властью», – сказал Умм, добавив, что, по его мнению, Энончонга вообще не следовало арестовывать.
По словам Валлы, Энончонг был передан в суд первой инстанции Бонанджо в среду и заключен под стражу из-за задержек с оформлением документов.
Власти Камеруна не ответили на запросы CNN о комментариях.
Правительство Камеруна часто обвиняют в репрессиях и различных формах нарушений прав человека.
Сеть африканских бизнес-ангелов, соучредителем которой является Энончонг, назвала ее арест «крайне безответственным».