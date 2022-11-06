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Революционная гвардия Ирана запустила новые спутники-ракетоносцы

6 ноября, 2022
Marfa Fedoroa

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты. Мощная Революционная гвардия Ирана в субботу запустила новую ракету со спутником, сообщило государственное телевидение, в своем стремлении продемонстрировать свою космическую мощь даже во время антиправительственных протестов по всей стране.

Государственное телевидение сообщило, что Корпус стражей исламской революции успешно запустил твердотопливную ракету, которую они назвали носителем спутников Qaem 100.

Государственное телевидение не сразу показало кадры запуска. Государственное информационное агентство IRNA заявило, что танкер может вывести спутник весом 80 кг (176 фунтов) на орбиту в 500 км (310 миль) от Земли.

Генерал-майор Амир Али Хайзаде, командующий космической дивизией Революционной гвардии, выразил надежду, что гвардия вскоре использует ракету для вывода на орбиту нового спутника под названием «Нахид».

Иран заявляет, что его спутниковая программа, как и его ядерная деятельность, нацелена на научные исследования и другие гражданские приложения.

Соединенные Штаты и другие западные страны уже давно с подозрением относятся к этой программе, поскольку та же технология может быть использована для разработки ракет большой дальности. Предыдущие запуски вызвали упреки со стороны США.

В августе «Камар Хайям», построенный и спущенный на воду Россией по поручению Ирана, поднят на орбиту С подконтрольного России космодрома Байконур в Казахстане.

Космическое агентство Ирана заявило, что спутник будет использоваться в сельском хозяйстве и планировании водных ресурсов, а посольство России в Тегеране заявило, что космический корабль предназначен для невоенных целей.

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Но западные эксперты не сомневаются, что спутник предназначен для шпионажа. Ожидается, что возможности спутниковой визуализации станут серьезной проблемой для Израиля, который уже давно использует эту технологию.

За последнее десятилетие Иран отправил на орбиту несколько недолговечных спутников, а в 2013 году запустил в космос обезьяну. Однако в последнее время у программы возникли проблемы. Было пять последовательных неудачных запусков программы Simorgh, еще одной ракеты со спутником. В то время власти заявили, что в результате пожара на космодроме Имама Хомейни в феврале 2019 года погибли трое исследователей. Позже в том же году на стартовой площадке взорвалась ракета.

Заявление Революционной гвардии было сделано на седьмой неделе протестов, вызванных смертью в заключении 22-летней Махсы Амини, которая была арестована по обвинению в нарушении строгого дресс-кода страны. Протесты в стране первоначально были сосредоточены на обязательном ношении хиджаба или хиджаба, но быстро превратились в один из самых больших вызовов правительству со времен Исламской революции 1979 г. Демонстранты скандируют свержение клерикального правления и смерть верховного лидера. .

По данным правозащитных групп, силы безопасности, в том числе военизированные добровольцы из Корпуса стражей исламской революции, жестоко расправились с протестующими, в результате чего погибло более 300 человек.

В субботу студенческие союзы Ирана сообщили о протестах как минимум в шести крупных университетах страны. Университеты были очагами беспорядков, разжигая протесты, несмотря на репрессии.

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