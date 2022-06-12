Регистрация на бета-тестирование Diablo 4 начинается прямо перед шоу Xbox

До Xbox и Bethesda Showcase осталось всего несколько часов, и это может быть важным намеком на то, что ролевая игра Blizzard вот-вот произведет большой фурор.

несколько мгновений назад, Diablo IV активировала бета-подписки, позволяя любому, у кого есть учетная запись Battle.net, зарегистрироваться для участия в бета-тестировании игры. Это может быть намеком на то, что скоро начнется публичное тестирование. Я слышал из достоверных источников, что Диабло IV Он уже некоторое время доступен для тестирования сотрудниками Activision Blizzard, что означает, что он может быть близок к общедоступности.

На самом деле, очень вероятно, что Diablo IV появится в Галерея Xbox и Bethesda Который начинает играть в воскресенье в 13:00 по восточному времени. В своей статье с прогнозами я написал, что ожидаю, что Diablo IV представит важную новую функцию (например, новый класс) для игры, а также, возможно, окно запуска.

Diablo — любимая франшиза RPG, которая, по сути, сделала жанр популярным. Находясь в мире готического святилища, граждан преследуют всевозможные монстры и чудовища, а также группа адских демонов, известных как Первородные Злые. Святилище существует в результате союза между архангелом Инарием и адским демоном Лилит, которые стремились дать своим волшебным потомкам невалим безопасное убежище от последовавшей войны между Небесами и Адом.

Лилит станет главным персонажем в Diablo IV, учитывая презентацию игры. Пока раскрыто только четыре класса, а также система лагерей и система PvP. В демоверсии Xbox есть все шансы увидеть больше того, что может предложить игра, и, возможно, даже окно запуска. Blizzard, возможно, стремится заверить основных поклонников Diablo в том, что четвертая версия игры не будет адской транзакцией с оплатой за выигрыш, как ее мобильная игра. Бессмертный Диабло тоже стало.

В любом случае, если вы хотите убедиться в этом сами, обязательно нажмите «Файл». Страница подписки на бета-версию Diablo IV на сайте. Diablo IV выйдет на Xbox Series X | S, PlayStation 5 и ПК через Battle.net.