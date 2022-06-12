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Регистрация на бета-тестирование Diablo 4 начинается прямо перед шоу Xbox

12 июня, 2022
Artem Sokolov

До Xbox и Bethesda Showcase осталось всего несколько часов, и это может быть важным намеком на то, что ролевая игра Blizzard вот-вот произведет большой фурор.

несколько мгновений назад, Diablo IV активировала бета-подписки, позволяя любому, у кого есть учетная запись Battle.net, зарегистрироваться для участия в бета-тестировании игры. Это может быть намеком на то, что скоро начнется публичное тестирование. Я слышал из достоверных источников, что Диабло IV Он уже некоторое время доступен для тестирования сотрудниками Activision Blizzard, что означает, что он может быть близок к общедоступности.

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