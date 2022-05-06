Регулярный чемпионат WNBA стартовал без задержания Бритни Гренье в России | Спортивный

26-й регулярный сезон WNBA начинается в пятницу без одного из самых интересных игроков лиги, Феникс Меркьюри Центр Бритни Гринер. кто до сих пор находится под стражей в России.

В феврале All Star семь раз арестовывали в московском аэропорту и обвиняли российские власти в контрабанде наркотиков в больших количествах — преступление, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Министерство иностранных дел имеет Гринер признана несправедливо задержанной В России ее делом занимается офис специального посланника президента США по делам заложников Роджера Карстенса, подтвердил CNN во вторник представитель Госдепартамента. Офис возглавляет и координирует дипломатические усилия правительства, направленные на освобождение американцев, несправедливо задержанных за границей.

Тем временем ее команда, которая вышла в финал WNBA в прошлом году, объявила свой первый вечерний состав в четверг, заявив, что команде было предоставлено освобождение и освобождение от потолка зарплат до тех пор, пока Гринер не «благополучно вернется домой».

Меркурий Лас-Вегас примет лед Сегодня в стартовой игре.

«Это деликатная ситуация», — сказала четырехкратная защитница Матча звезд Скайлар Диггинс-Смит о своей подруге по команде.

«Это тяжело. Это раздражает, когда вы, ребята, спрашиваете нас, потому что это эмоционально. Это захватывающе. Но мы любим нашу сестру. Мы скучаем по нашей сестре. .

Представитель WNBA заявил ранее на этой неделе, что лига рассматривает решение федеральных властей классифицировать Гринер как несправедливо задержанную как «позитивное событие и следующий шаг к ее репатриации домой».

«Бритни находится под стражей в течение 75 дней, и мы ожидаем, что Белый дом сделает все необходимое, чтобы вернуть ее домой», — заявил во вторник агент Грейнера Линдси Кагава Колас.

В этом сезоне WNBA чествует Гринер, отмечая ее инициалы (BG) и номер на футболке (42) на всех 12 стадионах.

В прошлом сезоне Гренье занял второе место в голосовании за награду «Самый ценный игрок». Место ростом 6 футов 9 дюймов привело Меркьюри к финалу WNBA, где Феникс проиграл Чикаго Скай.

Она также двукратная олимпийская чемпионка и играла за российскую команду УГМК в Екатеринбурге в межсезонье WNBA.

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