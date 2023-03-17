Регулятор ЕС откладывает решение по сделке с Microsoft Activision после подачи исков

Европейская комиссия продлила срок принятия решения о приобретении Microsoft компании Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов.

В заявлении, сделанном в четверг, регулятор конкуренции Европейского союза заявил, что перенес предварительный крайний срок принятия решения по сделке с 25 апреля на 22 мая после того, как Microsoft представила средства правовой защиты в попытке добиться ее одобрения.

Хотя детали предлагаемых процедур не были обнародованы, Microsoft недавно объявила о нескольких партнерских отношениях, чтобы перенести Call of Duty на облачные игровые платформы и новые консоли, если сделка будет одобрена.

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«Мы выполнили свое обещание предоставить Call of Duty большему количеству игроков на большем количестве устройств, заключив соглашения о переносе игры на консоль Nintendo и облачные сервисы потоковой передачи игр, предлагаемые Nvidia, Boosteroid и Ubitus», — сказал представитель Microsoft. Рейтер.

«Теперь мы подкрепляем это обещание обязательными обязательствами перед Европейской комиссией, что гарантирует, что эта сделка принесет пользу игрокам в будущем».

Теперь ЕС будет запрашивать отзывы у конкурентов и клиентов, прежде чем принимать решение о слиянии.

Агентство Reuters ранее сообщало, что Европейская комиссия вряд ли потребует продажи активов в рамках процесса утверждения сделки.

Три человека, которые, как говорят, знакомы с этим вопросом, заявили, что готовность производителя Xbox предложить конкурентам сделки по лицензированию игр, вероятно, решит антимонопольные проблемы ЕС.