Редактировать | Наказание России за планируемую экономическую зону на территории Японии

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Вице-премьер России Дмитрий Григоренко и Марат Хоснолин с 15 по 17 октября посетили Еторово и Шикотан.
Целью визита было осмотр островов в рамках подготовки к созданию российской особой экономической зоны, охватывающей северные регионы, включая острова Еторово и Шикотан.
Четыре острова в северных территориях являются японскими территориями. Совершенно недопустимы визиты высокопоставленных российских чиновников и создание в одностороннем порядке особых экономических зон.
Японское правительство должно незамедлительно принять строгие меры, такие как прекращение выдачи виз любым сторонам, связанным с этими мерами.
Ранее, в конце июля 2021 года, премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Эторофо, что вызвало большой протест со стороны Японии. Однако Григоренко и Хуснуллин проигнорировали просьбы японского правительства об отмене поездки и все равно отправились в северные территории.
Правительство Японии заявило: «Мы не можем принять этот акт. Он противоречит последовательной позиции Японии в отношении северных территорий». Но Россия этого не заметила.
После аннексии Крыма Россией в 2014 году Япония прекратила выдачу виз лицам, связанным с процедурами, а также заморозила активы некоторых лиц и групп. Японии также следует рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по вопросу о северных территориях.
В рамках планируемой Особой экономической зоны администрация Путина намерена предоставить 10-летнее освобождение от корпоративного налога и налога на имущество российским компаниям и другим компаниям, осуществляющим свою деятельность на Северных территориях.
Понятно, что Россия хочет привлечь в регион внутренние и иностранные инвестиции. Однако, с точки зрения Японии, необходимо обеспечить, чтобы этот план не был эффективным.
Например, Япония должна сделать невозможным ведение бизнеса с Японией для российских компаний и компаний из третьих стран, которые могут инвестировать в Северные территории. Мы хотим, чтобы национальный парламент принял такой закон.
В соответствии с соглашением от 2016 года между Японией и Россией, две страны ведут переговоры о совместной экономической деятельности на четырех островах на северных территориях. Однако реального прогресса на этих переговорах не было, и тогда Россия выступила со своим односторонним планом по созданию особой зоны.
Япония должна взять на себя инициативу и положить конец любым дискуссиям о совместной экономической деятельности в регионе.
В последнее время Россия увеличила частоту проведения военных учений на северных территориях и в исключительной экономической зоне Японии (ИЭЗ). Более того, администрация Путина углубляет свои военные связи с Китаем, усиливая враждебные действия против Японии – союзника США.
Так что ясно, что любые дипломатические попытки угодить администрации Путина в нынешней обстановке будут тщетными.
Сейчас необходимо, чтобы Япония работала с группами демократических единомышленников, такими как G7 и Quad, по вопросу о северных территориях и оказывала международное давление на Россию.
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(Прочтите Санкей Симбун Введение на японском языке по этой ссылке.)
Автор: Редакция, Санкей Симбун
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