Редактор, попавший в дело об отравлении Навального, говорит, что Россия объявила его в розыск

Роман Доброхотов, главный редактор российского информационного агентства The Insider, которого принимают сотрудники МВД для допроса по делу о клевете, сопровождают к полицейской машине в Москве, Россия, 28 июля 2021 года, на этом фото. взято из видео. Видео снято 28 июля 2021 года. REUTERS TV / через REUTERS /

Редактор говорит, что он попал в список самых разыскиваемых в России

Он говорит, что его обвиняют в незаконном переходе границы.

Он говорит, что находится в неизвестном месте

называет абсурдными обвинениями

МОСКВА (Рейтер). Главный редактор российского информационного агентства, разозлившего Кремль своими расследованиями, включая отравление оппозиционного политика Алексея Навального, заявил, что власти объявили его в розыск.

Роман Доброхотов, главный редактор The Insider, сообщил Reuters, что власти обвинили его в незаконном пересечении границы для выезда из России.

Он сказал, что в настоящее время находится за пределами России и не хочет раскрывать свое местонахождение. Он не сказал, как покинул Россию.

Федеральная служба безопасности, преемник КГБ, сообщила, что Доброхотов незаконно пересек границу с Украиной в ночь на 31 июля пешком с помощью других неустановленных лиц.

В своем заявлении она заявила, что Федеральная служба безопасности будет добиваться его ареста и преследования.

В МВД не ответили на запрос о комментарии.

СМИ и журналисты, критикующие власти, столкнулись с растущим давлением в преддверии парламентских выборов в этом месяце, и репрессии против людей, которых власти считают угрозой политической стабильности, не демонстрируют никаких признаков отказа. Подробнее

The Insider разозлил власти, помогая идентифицировать сотрудников госбезопасности, которые, по его словам, стояли за отравлением Навального в августе прошлого года. Кремль отрицает какую-либо ответственность за болезнь Навального.

The Insider – одно из нескольких СМИ, которые в этом году объявили Россию СМИ «иностранным клиентом», что несет в себе негативный оттенок советских времен, снижает доходы от рекламы и вводит требования к маркировке СМИ.

Кремль отрицает, что преследует СМИ по политическим мотивам. В нем говорится, что действия против них основаны только на законе, и СМИ, обозначенные как иностранные агенты, могут продолжать свою работу в России.

Доброхоев сообщил в Твиттере, что в четверг утром полиция провела обыск в двух квартирах в Москве, принадлежащих Доброхотовым и их родителям, и конфисковала мобильные телефоны и компьютеры. The Insider сообщил, что сотрудники милиции забрали его жену на допрос.

Его адвокат Юлия Кузнецова сообщила Рейтер, что он был объявлен в розыск 23 сентября.

Доброхотов сказал, что полиция конфисковала его паспорт в июле после того, как полицейские обыскали его дом и вызвали его в качестве свидетеля по не имеющему отношения к делу о клевете. Подробнее

Он обвинил полицию в незаконных действиях, взяв его паспорт, и сказал Рейтер, что имеет полное право выезжать за пределы России. Он также сказал, что считает абсурдным утверждение о незаконном пересечении границы.

Доброхотов присутствовал на конференции в столице Эстонии Таллинне в начале сентября, на которой присутствовали союзники Навального, который в настоящее время отбывает тюремный срок по обвинениям, которые, по его словам, сфабрикованы.

(Обложка) Антона Зверева и Максима Родионова Сценарий Тома Палмфорта Редактирование Эндрю Осборна, Ангуса Максуэна и Фрэнсис Керри

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