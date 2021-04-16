Редакция: На этой неделе 60 лет назад мы переступили порог космоса | Редакционная

Девушка испуганно убежала. “Я друг!” – крикнул Гагарин. “Я советский!” Затем он спросил, может ли он позвонить в Москву по их телефонам. Только так советские власти знали, что его полет удался.
Естественно, Советы объявили поездку Гагарина историческим достижением. «Его достижение потребовало от Советского Союза превосходной степени», – сообщает Associated Press.
Разгневанным американцам пришлось объяснять, почему они так опоздали в космической гонке. Представитель США Виктор Инфосо, DN.Y. «Я хочу, чтобы сроки сократились вдвое».
Конгрессмен-республиканец – Джеймс Фултон из Пенсильвании – смело предложил: “Давайте проясним это. Почему бы не устроить ему показ кассет в Нью-Йорке?”
Этого, конечно, никогда не было. “Космическая эра Колумбус”, как его провозгласили, так и не получила должного в американской поп-культуре.
Мы с подозрением смотрим на советского героя, если смотреть на все. Потом Гагарин погиб совсем молодым в авиакатастрофе.
В России семья Гагариных запретила попытки изобразить его жизнь в предполагаемом фильме и музыкальном театре. Но американские астронавты проявили лояльность.
Астронавты Аполлона-11 Нил Армстронг и Базз Олдрин оставили после себя небольшой памятник на поверхности Луны. В комплекте медаль Яагарину. Они точно знали, что значит быть первыми.