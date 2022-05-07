Реджи «ненавидел» ослиную конгу и беспокоился, что это может повредить бренду DK.

Обновлять [Sat 7th May, 2022 12:30 BST]: G4 загрузил полное интервью с Реджи, добавив столь необходимый контекст к этой строке о том, как «он ненавидит Донки Конга». Оказалось, что он был всего лишь защитой и беспокоился о том, что ритмическая полоса музыки разрушит бренд Donkey Kong. В конце концов, однако, он признает, что он продавался «достаточно хорошо».

«Должен сказать вам, как генеральный директор, я ненавидел Donkey Kong. Я ненавидел его. Я боролся с нашей материнской компанией. Я думал, что это нанесет ущерб бренду Donkey Kong. тяжело. Вы знаете? Мы запустили ее. Первая игра хорошо продавалась. «Довольно хорошо, но я не был фанатом, мальчик».

оригинальная статья [Sat 30th Apr, 2022 02:30 BST]: Бывший президент Nintendo of America Реджи Филс-Эме в настоящее время совершает онлайн-туры для продвижения своей новой книги. Отключить игру. Если вы думаете, что слышали все, что он хочет сказать, то, вероятно, это не так.

В новом тизере (без контекста и явно высмеивающем) предстоящего интервью G4TV XPlay можно увидеть, как Реджи отвечает на несколько сложных вопросов. Мы слышим, как он говорит довольно много за этот короткий промежуток времени, но, пожалуй, самая шокирующая (и забавная) фраза заключается в следующем: «Как генеральный директор я ненавидел Донки Конга».

Еще раз, там Не правильно Здесь много контекста, так что пока нет необходимости дразнить эти вилы. Нет никаких сомнений в том, что G4TV вызывает некоторое волнение в связи с этим специальным интервью. Новая книга Реджи будет доступна 3 мая. Он полон вдохновляющих историй и уроков о его «маловероятном восхождении» на вершину.

Следите за нашим обзором Nintendo Life на следующей неделе.