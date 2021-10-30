Редкая древняя лодка майя найдена на Юкатане, Мексика.

В пятницу официальные лица заявили, что деревянная лодка, которую использовали древние майя, всплыла на поверхность в южной части Мексики в рамках археологических работ, сопровождающих строительство нового крупного туристического поезда. .

Чрезвычайно редкое каноэ было найдено совершенно неповрежденным, погруженным в пресноводный бассейн, известный как сенот, тысячи из которых разбросаны по полуострову Юкатан в Мексике, недалеко от руин Чичен-Ица, когда-то крупного города майя с искусно вырезанными храмами и высокими пирамидами.

Согласно заявлению INAH, каноэ, имеющее длину чуть более 5 футов (1,6 м) и ширину 2-1 / 2 фута (80 см), вероятно, использовалось для транспортировки воды из сенотов или внесения ритуальных подношений.

Институт описал эту необычную находку как «первое полноценное каноэ в регионе майя», добавив, что эксперты из Университета Сорбонны в Париже помогут проанализировать хорошо сохранившуюся древесину, чтобы определить ее возраст и вид.

В заявлении также говорится, что будет заказана 3D-модель лодки, чтобы облегчить дальнейшее изучение и сделать копии.

Каноэ ориентировочно датируется периодом между 830-950 годами нашей эры, ближе к концу расцвета классической цивилизации майя, когда десятки городов на территории современной южной Мексики и Центральной Америки процветали на фоне великих достижений человечества в математике, письме и искусстве.

Он был обнаружен, когда рабочие строили проект туристической железной дороги, спонсируемый президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, при осмотре территории вокруг сенота рядом с частью проекта, которая соединится с Канкуном, крупнейшим пляжным курортом Мексики.

Лопес Обрадор позиционирует так называемый поезд майя как удобную для туристов инфраструктуру, которая поможет снизить уровень бедности в более бедных южных штатах Мексики, в то время как критики утверждают, что он угрожает нанести ущерб чувствительным экосистемам в регионе.

(Репортаж Дэвида Аллера Гарсиа) Редакция Сандры Малер

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