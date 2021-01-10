Редкая метель в Испании убила 4 человек и заморозила страну

Непрерывная метель накрыла большую часть Испании огромным количеством снега в субботу, убив по меньшей мере четырех человек и оставив тысячи в ловушках в машинах или на вокзалах и аэропортах, в результате чего все службы были отключены.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что по состоянию на 7 утра снегопад в Мадриде достиг невиданного за полвека уровня. По данным метеорологического агентства AEMET, в столице Испании выпало более 20 дюймов снега.

Тела мужчины и женщины были обнаружены службой экстренной помощи Андалусии после того, как их автомобиль смыло в разлившейся реке недалеко от города Фуэнхирола. В МВД заявили, что 54-летний мужчина был найден мертвым в Мадриде под большой грудой снега. В местном управлении полиции сообщили, что бездомный скончался от переохлаждения в северном городе Сарагоса.

Более половины провинций Испании по-прежнему находятся под серьезными предупреждениями из-за шторма Феломена в субботу вечером, семь из них находятся на самом высоком уровне предупреждения. В Мадриде власти впервые активировали Red Alert с тех пор, как система была принята четыре десятилетия назад, призвав военных спасти людей от машин, застрявших на любых дорогах, от небольших дорог до крупных городских дорог.

Люди идут по льду рядом с собором Ла Альмудена во время сильного снегопада 9 января 2021 года в Мадриде, Испания. Испания находится в состоянии повышенной готовности уже второй день из-за шторма Филомена, который вызвал необычно холодную погоду и сильный снегопад. Пабло Бласкес / Getty Images



Сандра Морена, которая оказалась в ловушке поздно вечером в пятницу, когда ехала в ночную смену в качестве охранника в торговом центре, прибыла в свой дом пешком после того, как в субботу утром ей помогли армейские аварийные службы.

«Обычно это занимает 15 минут, – сказала 22-летняя Морена, – но на этот раз это были 12 часов холода, без еды и воды. Я плакала с другими людьми, потому что мы не знали, как выбраться оттуда».

«Снег может быть очень красивым, но из-за него заночевать в машине – это не весело», – добавила она.

По состоянию на вечер субботы службы безопасности Испании спасли всех людей, застрявших в машинах – более 1500, сообщил министр внутренних дел Фернандо Гранде Марласка.

AEMET предупредила, что в некоторых районах будет более 24 часов непрерывных снегопадов из-за странного сочетания застойных холодных воздушных масс над Пиренейским полуостровом и прихода теплого шторма Филомена с юга.

El ‘Oso y el MadroÃ ± o’ (статуя медведя и клубничного дерева, покрытого снегом на площади Пуэрта-дель-Соль во время сильного снегопада 9 января 2021 года в Мадриде, Испания. Испания уже второй день находится в красной тревоге из-за шторма Филомена, который вызвал холодную погоду Необычно сильный снегопад. Пабло Бласкес / Getty Images



Агентство заявило, что за штормом в ближайшие дни последует резкое падение температуры.

Министр транспорта Хосе Луис Опалос предупредил, что «снег превратится в лед, и мы войдем в ситуацию, которая может быть более опасной, чем то, что мы имеем сейчас».

Он добавил, что приоритетом является помощь тем, кто в ней нуждается, а также обеспечение цепочки поставок продуктов питания и других товаров первой необходимости.

«Шторм превзошел самые пессимистические ожидания», – добавил Опал.

Обалос сказал, что международный аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, главные ворота в Испанию и из Испании, будет закрыт по крайней мере до воскресенья после того, как метель опередила технику и рабочих, пытающихся очистить взлетно-посадочные полосы от снега.

Железнодорожный оператор Renfe сообщил, что все поезда в Мадрид и обратно, как пригородные, так и поезда дальнего следования, а также железные дороги между югом и северо-востоком страны, были приостановлены.

По словам испанских транзитных властей, шторм вызвал серьезные нарушения или закрыл более 650 маршрутов, которые призвали людей оставаться дома и избегать ненужных поездок.

Спустя почти 24 часа после того, как ураган начал заваливать центральный регион страны снегом, более 100 дорог все еще были проходимыми.

Министр внутренних дел сказал, что правительство Испании планирует предпринять дополнительные шаги для обеспечения того, чтобы еженедельная партия вакцины от коронавируса BioNTech-Pfizer в стране могла быть доставлена ​​в понедельник региональным органам здравоохранения с помощью конвоев в сопровождении полиции.

Зимняя погода испортила футбольную лигу страны, так как некоторые команды не смогли приехать для участия в матчах. Субботний матч между лидерами Ла Лиги «Атлетико Мадрид» и «Атлетик Бильбао» был отложен после того, как самолет, перевозивший Бильбао в пятницу, не приземлился в столице и был вынужден развернуться.

Регионы Кастилия-Ла-Манча и Мадрид, в которых проживает 8,6 миллиона человек, объявили о закрытии школ как минимум в понедельник и вторник.

Несмотря на многочисленные ветки и даже целые деревья, поваленные под тяжестью снега, метель также привела к появлению сюрреалистических изображений, которые понравились многим фигуристам, в том числе нескольким отважным лыжникам и человеку на собачьей упряжке, которые можно увидеть в видеороликах, которые широко распространялись в СМИ. Социальные медиа

Люсия Валлес, тренер лыжного клуба в Мадриде, которой обычно приходится путешествовать со своими клиентами в далекие горы, была в восторге от того, что буквально у ее порога накапливались слои белоснежного цвета.

«Я никогда этого не представлял, это был подарок», – сказал 23-летний парень. «Но я никогда раньше не фотографировала себя так часто», – добавила она, проходя мимо здания конца 18 века, в котором находится музей Прадо.