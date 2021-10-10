Редкая окаменелость тихоходки найдена в доминиканском янтаре возрастом 16 миллионов лет – ThePrint

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новый Дели: Исследователи, в том числе исследователи из Гарвардского университета, описали третью окаменелость как тихоходки, группу неизвестных беспозвоночных. В записи – Paradoryphoribius chronocaribbeus, новый род и вид.

Тихоходки, также известные как Водяные медведи или моховые свиньи сбежали из космоса и даже ожили после десятилетий замерзания в антарктическом мхе. Но найти окаменелость все еще сложно.

Фактически, только два были обнаружены и официально названы – пока.

Образец сохранился в доминиканском янтаре возрастом 16 миллионов лет.

Образец размером чуть более полумиллиметра был идентифицирован как родственник семейства современных тихоходок, известных как Isohypsibioidea, и представляет собой первые ископаемые тихоходки, обнаруженные в кайнозое, нынешней геологической эпохе, которая началась 66 миллионов лет назад. .

Исследователи говорят, что оригинальный образец является лучшим окаменелым тихоходкой, сфотографированным на сегодняшний день – он запечатлел микронные детали ротового аппарата восьминогих беспозвоночных и игольчатых когтей, в 20-30 раз тоньше, чем одна прядь человеческого волоса. Подробнее

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Российская команда готовится к съемкам первого фильма в космосе

Российский актер и режиссер прибыл на Международную космическую станцию, где это может стать первым в мире фильмом, снятым в космосе.

Российская команда, вероятно, опередит голливудский проект, объявленный в прошлом году Томом Крузом, НАСА и SpaceX, Илоном Маском.

37-летняя актриса Юлия Пересильд и 38-летний кинорежиссер Клим Шипенко вылетели с космодрома Байконур в Казахстане. Затем они успешно пристыковались к Международной космической станции.

Во время 12-дневной миссии на Международную космическую станцию ​​дуэт будет снимать сцены из фильма под названием соревнование. Роскосмос раскрыл, что сюжет фильма вращается вокруг хирурга, которого отправляют на Международную космическую станцию ​​спасти космонавта. Считается, что Шкаплеров и два других российских космонавта на борту Международной космической станции сыграли фантастические роли в фильме. Подробнее

Марсианский зонд НАСА раскрыл подробности наводнений в дельте древней реки

Изображения с марсианского зонда НАСА показывают, что миллиарды лет назад, когда на Марсе была атмосфера, достаточно толстая, чтобы поддерживать поток воды по его поверхности, наводнения переносили камни и обломки в кратер Джезеро.

Исследования показывают, что высохшее озеро в кратере Езеро было более сложным и интересным, чем предполагалось изначально.

Результаты основаны на подробных изображениях транспортных средств, полученных с длинных крутых утесов, называемых обрывами, или обрывов в дельтах, которые образовались из отложений, накапливающихся в устье древней реки, которая долгое время питала кратерное озеро.

Веерообразная дельта озера Езеро испытала затопление на поздней стадии, которое принесло камни и обломки с высот за пределами кратера.

Эта мозаика из пяти изображений «Дельта-Скарпа» кратера Джезеро была сделана 17 марта 2021 года камерой Remote Microscopic Imager (RMI) компании Perseverance с расстояния 2,25 километра.

Изображения также дают представление о том, где марсоход может лучше всего искать образцы горных пород и отложений, в том числе те, которые могут содержать органические соединения и другие свидетельства существования там ранее жизни.

Изображения скал показали слои, которые показали, что медленный извилистый водный путь, питающий дельту, должен быть отклонен последующими быстрыми внезапными наводнениями. Мангольд и научная группа подсчитали, что поток воды, необходимый для перемещения камней – некоторые на десятки миль – должен двигаться со скоростью от 6 до 30 километров в час.

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Атмосфера Плутона исчезает по мере удаления от Солнца

Ученые нашли убедительные доказательства того, что атмосфера Плутона начинает исчезать, замерзая на своей поверхности по мере удаления от Солнца.

Открытие было сделано, когда исследователи наблюдали Плутон, проходящий перед звездой в ночь на 15 августа 2018 года. Группа астрономов разместила телескопы в нескольких местах в Соединенных Штатах и ​​Мексике, чтобы наблюдать за атмосферой Плутона, освещенной звездой. . Около двух минут.

Скорость, с которой звезда исчезает и появляется снова, определяет плотность атмосферы Плутона.

Несколько телескопов наблюдали явление, называемое «центральным мерцанием», вызванное атмосферой Плутона, изгибающей свет в область в центре своей тени.

Атмосфера Плутона питается давлением пара льда на его поверхности, а это означает, что небольшие изменения температуры поверхности льда приведут к большим изменениям объемной плотности атмосферы. Плутону требуется 248 земных лет, чтобы совершить один полный оборот вокруг Солнца, а расстояние варьируется от его ближайшей точки, примерно 30 а.е. от Солнца до 50 а.е. от Солнца. 1 а.е. – это расстояние от Земли до Солнца.

За последнюю четверть века Плутон получал меньше солнечного света, поскольку он удалялся от Солнца, но с 2018 года его поверхностное давление и плотность атмосферы продолжали расти.

Сохранение атмосферы Плутона указывает на то, что резервуары льда с азотом на поверхности Плутона были нагреты теплом, накопленным под поверхностью. Новые данные говорят о том, что он начинает остывать. Подробнее

(Под редакцией Парамиты Гош)

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