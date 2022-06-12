Редкий фильм Страдивари собрал в прокате почти 15,3 миллиона долларов

На этом изображении, любезно предоставленном Тарисио, изображена скрипка Страдивари «Да Винчи, X-Sidell». Агентство Франс Пресс

Сегодняшний отчет о Персидском заливе

Редкая модель Страдивари, самого известного в мире скрипача, была продана на аукционе в Нью-Йорке за 15,34 миллиона долларов, что чуть ниже рекордной цены (15,9 миллиона долларов) для столь редкого музыкального инструмента.

Скрипка, изготовленная профессором Антонио Страдивари (1644-1737) в 1714 году, почти 40 лет принадлежала талантливой русско-американской художнице Тоше Зайдл (1899-1962), которая использовала ее в саундтреке к «Волшебникам страны Оз» (1939). , один из фильмов Классический Голливуд.

«Зайдель также был наставником Альберта Эйнштейна, поэтому скрипка была вместе с великим физиком, когда они играли квартет в Albert House в Принстоне, штат Нью-Джерси», — сказал Джейсон Прайс, основатель и директор Tarizio House.

Зайдель, эмигрировавший в Соединенные Штаты в 1930-х годах, и Альберт Эйнштейн, бежавший от нацистского режима, приняли участие в концерте в Нью-Йорке в 1933 году в поддержку немецких ученых, покинувших родные страны.

Из тысяч машин, изготовленных мастером из Кремоны, около 600 до сих пор зарегистрированы.

Скрипка была частью ансамбля Монтесугу в Японии. Тарицио не раскрыл личность покупателя.

Рекорд аукциона восходит к 2011 году, когда скрипка Страдивари под названием «Lady Planet», поскольку она принадлежала леди Энн Блант, внучке поэта лорда Байрона, была продана в Лондоне за 15,89 миллиона долларов.

В 2014 году еще одна копия скрипки с рекомендованной минимальной ценой продажи в 45 миллионов долларов не нашла покупателя на аукционах Sotheby’s.





