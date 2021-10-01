Редкий 1 из 30 миллионов оранжевых омаров спасен из бакалейной емкости | Канада

Чрезвычайно редкий оранжевый лобстер спасается от неминуемой смерти – и от унижений, связанных с проведением последних дней в бакалейной лавке – после того, как менеджер замечает, что его «подобрали» другие омары.

«Это было явно выдающееся событие. Не каждый день можно увидеть лобстеров, которые выглядят так, как будто они заранее приготовлены,» – сказала Никки Лундквист, чей муж управляет продуктовым магазином в Дареме, Онтарио.

Островные ракообразные неделями сидели в резервуаре без какого-либо внимания со стороны покупателей, и пара изначально думала о том, чтобы вернуть омаров обратно в океан на расстояние около 1000 километров.

«Застрять в танке и застрять в нем казалось ужасным способом продвижения вперед, поэтому мы начали думать о том, что мы можем с этим сделать», – сказал Лундквист.

В конце концов, Лундквист и ее муж купили омаров за 16 канадских долларов, поместили их в коробку, замочили жабры и отправили в аквариум Торонто.

в среду и произносить таз Ему удалось переселить омаров.

«Недавно мы спасли пинчи, очень редкого вида оранжевых крабов, из продуктового магазина, где несколько замечательных людей обратились к нему и сказали, что у них есть это существо 1 из 30 миллионов», – говорится в сообщении аквариума. «Бенчи хорошо устроился в своем новом доме и делает отличную работу!»

Большинство омаров темно-синего или зеленого цвета, чтобы замаскировать их от хищников. Но генетические мутации означают, что ракообразные иногда могут иметь желтые или ситцевые панцири.

Среди самых редких – омары «Хэллоуин», поровну разделенные на половину черного и наполовину оранжевого – явление, которое, как полагают, встречается менее чем у одного из 100 миллионов омаров. Браконьеры также ловили омаров-призраков или «сладких ват», известных своим белым или полупрозрачным панцирем.

Спасение Бенчи стало вторым случаем спасения оранжевого лобстера за последние дни. На прошлой неделе ресторан в Аризоне обнаружил оранжевого лобстера и подарил его Аквариуму Скоттсдейла.

Неизвестно, как долго омары могут жить в неволе – по некоторым оценкам, целых столетие, – но продолжительность жизни Пинчи наверняка будет намного дольше, чем у других в проточной бакалейной лавке.

Побывав в аквариуме, Лундквист надеется снова навестить крабов.

«Не думаю, что Бенчи нас вспомнит», – сказала она. «Но мы обязательно будем помнить Бенчи. Я не думал, что когда-нибудь попаду в такое прекрасное место для омара».