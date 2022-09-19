Редкое «специальное предупреждение» выпущено в связи с сильным тайфуном, обрушившимся на берег в Японии | Япония

Тайфун Нанмадол обрушился на юго-запад Япония В воскресенье вечером власти призвали миллионы людей укрыться от сильного штормового ветра и проливного дождя.

Японское метеорологическое агентство заявило, что шторм официально обрушился на сушу около 19:00 по местному времени (11:00 по Гринвичу), когда он достиг стены глаза — области за пределами глаза — недалеко от Кагосимы.

Он собирал порывы до 150 миль в час, и менее чем за 24 часа над частями юго-западного региона Кюсю уже выпало до 500 мм дождя.

По словам местных властей, несколько человек получили ранения. В городе Кусима на юге префектуры Миядзаки женщина получила легкие травмы от осколков стекла, когда ветер разбил окна спортзала. Национальный телеканал NHK сообщил, что заразились 15 человек, ссылаясь на собственную статистику.

По меньшей мере 20 000 человек провели ночь в убежищах в префектурах Кагосима и Миядзаки на Кюсю, где JMA выпустило редкое «специальное предупреждение» — предупреждение, выдаваемое только тогда, когда прогнозируются условия, наблюдаемые раз в несколько десятилетий.

Более 7 миллионов человек попросили переехать в приюты или укрыться в прочных зданиях, чтобы пережить шторм, сообщила национальная телекомпания NHK, которая собирает информацию от местных властей.

Предупреждения об эвакуации не являются обязательными, и власти иногда изо всех сил пытались убедить людей переселиться в убежища перед неблагоприятными погодными условиями. Они стремились забрать домой свои опасения по поводу погодной системы в течение выходных.

«Пожалуйста, держитесь подальше от опасных мест и, пожалуйста, эвакуируйтесь, если почувствуете малейший намек на опасность», — написал премьер-министр Фумио Кисида в Twitter после заседания правительства по поводу урагана.

«Эвакуация ночью опасна. Пожалуйста, переместитесь в безопасное место, пока снаружи еще горит свет».

JMA предупредило, что регион может столкнуться с беспрецедентной опасностью из-за сильного ветра, штормового нагона и проливного дождя, назвав шторм «чрезвычайно опасным».

«В районах, пострадавших от урагана, идут такие дожди, которых они никогда раньше не видели», — заявил в воскресенье журналистам Хиро Като, глава Центра метеорологических наблюдений и предупреждений.

«Особенно в районах, на которые распространяются предупреждения об оползнях, очень вероятно, что некоторые типы оползней действительно произойдут».

Он призвал «быть предельно бдительными даже в районах, где стихийных бедствий обычно не бывает».

К вечеру воскресенья коммунальные службы заявили, что почти 200 000 домов по всему региону обесточены. Поезда, рейсы и паромы были отменены до тех пор, пока шторм не прошел, и даже некоторые небольшие магазины, которые обычно открыты в рабочее время и являются спасательным кругом в чрезвычайных ситуациях, закрыли свои двери.

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«В южной части Кюсю могут быть сильные ветры, высокие волны и приливы, которых никогда раньше не было», — заявило JMA в воскресенье, призвав людей проявлять «максимально возможную осторожность».

На месте чиновник из Идзуми, Кагосима, сказал, что в воскресенье днем ​​условия быстро ухудшались.

«Ветер стал очень сильным. Идет дождь, — сказал он AFP. — Снаружи совершенно белое место. Видимости почти нет».

Ожидается, что шторм, который немного ослаб по мере приближения к суше, повернет на северо-восток и пронесется по главному острову Японии в среду утром.

Япония сейчас переживает сезон тайфунов и переживает 20 таких штормов в год, и регулярно видит проливные дожди, которые вызывают оползни или внезапные наводнения. В 2019 году тайфун «Хагибис» обрушился на Японию, где проходил чемпионат мира по регби, в результате чего погибло более 100 человек.

Год назад тайфун Джеби закрыл аэропорт Кансай в Осаке, в результате чего погибли 14 человек. А в 2018 году наводнения и оползни унесли жизни более 200 человек на западе Японии во время ежегодного сезона дождей в стране.

Ученые говорят, что климатический кризис увеличивает интенсивность штормов и вызывает увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как волны тепла, засухи и внезапные наводнения.