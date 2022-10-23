Режим Бухари изучает российские инвестиции для возрождения Agukuta Steel: посланник

Правительство Нигерии раскрыло пути возрождения Ajaukuta Steel с потенциальными российскими инвесторами, сообщил посол Нигерии в Российской Федерации Абдулла Шеху.

Шеху сказал государственной новостной ленте NAN в воскресенье в Москве, что Россия всегда была очень хорошим техническим партнером для Нигерии.

Г-н Шеху отметил, что возрождение Ajaokuta Steel, одного из крупнейших активов Нигерии, было одной из тем обсуждения между президентом Мухаммаду Бухари и президентом России Владимиром Путиным, когда они встретились во время первого африканско-российского саммита в Сочи, Россия, в 2019 году.

Он сказал, что, хотя российская компания в тогдашнем Советском Союзе построила сталелитейный завод более чем на 90 процентов до своего ухода в 1983 году, у федерального правительства были планы по возрождению компании.

Тем не менее, г-н Шеху указал, что было бы разумно привлечь компанию, которая имеет представление о создании сталелитейного завода, чтобы возродить его.

«Нигерию нашей мечты выбирают сами нигерийцы, поэтому нет ничего святого, что русские должны были бы построить или достроить Аджакоту.

«Но важно, чтобы вы вернули людей, которые что-то построили, которые знают историю, у которых есть внутренние и внешние знания об этом, у которых есть модель, чтобы сделать что-то устойчивое для вас, но это также должно быть решено Нигерией. не кем-то другим».

Шеху сказал, что ответственность Министерства горнорудной промышленности и металлургии состоит в том, чтобы организовать дискуссию между господами Бухари и Путиным.

«Компания, которая построила Аджаукуту, была советской компанией в то время, после распада Советского Союза, конечно, компания все еще находится здесь, в России, и называется она «Тяжпромэкспорт».

Так началась дискуссия с «Тяжпромэкспортом», и понадобилось трехстороннее соглашение между Нигерией, «Тяжпромэкспортом» и «Афро-Эксимбанком». Это начинается, но опять же, мы все еще на уровне обсуждения.

«Пока нигерийское правительство не скажет «приходи и сделай это», компания не может прийти одна».

Отвечая на вопрос о предполагаемой приватизации Ajaokuta Steel федеральным правительством, г-н Шеху сказал, что правительство знает наилучшую политику для управления всеми своими национальными активами.

Недавно я слышал, что правительство обсуждает вопрос о приватизации компании, проведении ее оценки или что-то в этом роде, я не знаю.

«Но когда я приехал в прошлом году, российской компании было предложено приехать и провести аудит компании, провести оценку ситуации, прежде чем давать показания о возрождении компании.

«Я думаю, что у правительства есть свои собственные стратегии, и, возможно, они оставят его открытым для участия в торгах других компаний, чего я не знаю», — добавил Шеху.

Поскольку Нигерия стремится диверсифицировать свою экономику и перейти от страны, зависящей от нефти, федеральное правительство рассматривает возможность омоложения других секторов экономики.

(нан)