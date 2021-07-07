Режиссеру оскароносного советского фильма «Москва слезам не верит» исполнился 81 год.

По данным российской киностудии «Мосфильм» и российских СМИ, 5 июля в Москве в результате осложнений, связанных с «Ковидом», скончался известный российский кинорежиссер Владимир Меньшов, известный тем, что радует простых людей. Ему был 81 год.

Он родился 17 сентября 1937 года в Баку, СССР (ныне Азербайджан). Свою актерскую карьеру начал в 1973 году. Год спустя он дебютировал как сценарист, а затем в 1977 году – его режиссерский дебют. Москва слезам не верит Это был только его второй режиссерский фильм.

Романтическая драма о трех молодых одиноких женщинах из небольших городков, которые делят комнату и пытаются зарабатывать себе на жизнь в 1958 году в Москве. Фильм, в котором рассказывается о жизни, карьере и романах женщин в течение следующих двух десятилетий, имел огромный кассовый успех. Она сталкивается с первоначальной критикой, потому что у нее есть мать-одиночка, Москва слезам не верит Его показали по телевидению вскоре после выхода на экраны в начале 1980-х годов, но, несмотря на это, он привлек около 90 миллионов зрителей, которые увидели его на большом экране. Ее главная песня «Александра» стала одной из самых известных кинопесен советского кино.

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Москва слезам не верит В 1981 году он получил премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке. Меншоффу не разрешили поехать в Соединенные Штаты для участия в церемонии вручения премии Оскар. Его награду принял атташе по культуре советского посольства.

По словам Меншоффа, президент США Рональд Рейган смотрел Москва слезам не верит До знакомства с Михаилом Горбачевым в 1985 году разбирались в «русской душе».

Фильм также появился на премьере шестого сезона нашумевшей драмы FX о холодной войне. Американцы; Пейдж, Элизабет и Клаудия смотрели это в серии. Фильм также прозвучал в финале шестого сезона / сериала.

Ниже представлен дисплей Москва слезам не верит Оскар и англоязычный трейлер к фильму.

Меншофф также снял чрезвычайно популярную комедию 1984 года. любовь и ванна, который до сих пор остается одним из самых просматриваемых фильмов на российском телевидении.



