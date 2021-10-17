Режиссер Имтиаз Али поддерживает фестиваль российского кино | Новости кино на хинди

Ассоциация Индии с Россией насчитывает несколько десятилетий. Страна продолжает наводнять режиссеров и актеров, таких как Радж Капур и Митхун Чакраборти. В рамках уникального сотрудничества ведущая платформа OTT была связана с недавно объявленным Фестивалем русского кино в Индии. Фестиваль с захватывающей коллекцией фильмов продлится до 27 ноября, его можно будет посмотреть ок. В Интернете будут доступны десять российских фильмов различных жанров, в которых будут представлены сюжеты с героями и историями, которые могут показаться подходящими для индийской аудитории. Каждый фильм на съемочной площадке обещает показать неизведанную сторону России и ее кинематографа.

Сценарист и кинорежиссер Имтиаз Али, посол фестиваля в Индии, говорит: «Культурные отношения между Россией и Индией существуют давно. Кинозвезды, такие как Радж Капур и Митхун Чакраборти, были очень популярны в России, и в то же время российская музыка. и кино были частью популярной культуры. В Индии. Впереди Фестиваль российского кино, на котором мы сможем посмотреть 10 удивительных и специально отобранных российских фильмов. Я приглашаю всех индийских зрителей к сотрудничеству между нашими двумя великими культурами. ”

«Международная аудитория проявляет интерес к российским фильмам и мультфильму, – говорит Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации. – Таким образом, Российский кинофестиваль является одним из наиболее эффективных способов продвижения местного контента за рубежом, он помогает укрепить существующие связи между киноиндустриями и обмен идеями. Россия и Индия сотрудничают уже в сфере кинематографии через страны БРИКС. Уверен, что благодаря удобному формату фестиваля в Интернете мы сможем расширить аудиторию русских проекты и привлечь новых зрителей ».

Евгения Маркова, генеральный директор РОСКИНО, добавляет: «Мы рады провести фестиваль российского кино в Индии – стране, в которой Россия принимает активное участие в различных сферах культуры и творческих индустрий. В следующем году наша страна отметит 75-летний юбилей. об установлении дипломатических отношений. Наше успешное культурное сотрудничество набирает обороты, особенно в области кинематографа. Буквально месяц назад одна из крупнейших студий Болливуда Yash Raj Films начала съемки фильма в Санкт-Петербурге с участием поддержка Российской дисконтной программы. Кстати, Санкт-Петербург и Мумбаи, где расположен Болливуд, являются городами-побратимами. Мы видим большой потенциал. В сотрудничестве между кинематографистами России и Индии мы возлагаем большие надежды на предстоящее мероприятие ».

Сарфраз Алам, директор фестиваля Русского кинофестиваля, резюмирует: «Российские фильмы отражают чувства и жанры всех видов и охватывают широкий спектр историй, которые могут быть связаны с каждым. Поскольку индийские зрители сейчас смотрят больше международного контента, этот кинофестиваль предлагает им Новая форма контента для изучения и наслаждения. Мы надеемся регулярно привозить фильмы из России в Индию в рамках этого фестиваля в будущем ».

Фестиваль привозит из России известные и популярные романсы, драмы и комедии. В нем представлены два романтических мюзикла – «Лед» Олега Трофима и его продолжение «Лед 2» Зоры Криговниковой. На краю, спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова, основанная на реальной истории Олимпийских игр 2016 года, противостояния двух русских фехтовальщиков Софии Великой и Яны Егоян. Рассказ Авдотьи Смирновой о свидании перенесет зрителей в более ранний период XIX века с захватывающей историей, основанной на реальных событиях. «Скажи Ей» Александра Молошникова рассказывает о неудавшихся отношениях и непростом выборе ребенка по отношению к разведенным родителям. «Доктор Лиза» Оксаны Карась – реалистическая драма, посвященная памяти Елизаветы Глинки, одного из главных правозащитников и общественных деятелей России. Все фильмы на Российском кинофестивале имеют английские субтитры.

