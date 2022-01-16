Режиссер «Хэллоуина» Джон Карпентер любит Halo Infinite

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Джон Карпентер играл бесконечная аура, новейшая игра в давней франшизе Xbox, и ему она понравилась. На самом деле известный режиссер окрестил его «Лучше, чем Привет серия» в недавнем твите.

Прошлой ночью Карпентер написал в Твиттере короткий, но очень положительный комментарий к последней игре Halo. «бесконечный ореол Это забавный шутер. Изысканный и изысканный дизайн производства. Лучший из Привет ряд.»

Как и следовало ожидать, некоторые люди работали над последним Привет Game был рад увидеть твит Карпентера.

«Это не сон!! Фу. Пора пересмотреть принц темноты, » Фрэнк О’Коннор ответил, креативный директор франшизы Привет в Майкрософт.

«Замечательно. Спасибо, что уделили творческое время нашему миру. И я желаю вам счастливого Рождества завтра!» Бонни Росс ответила, основатель и президент Привет Разработчики 343 Industries.

Вы можете подумать: «Эй, подождите, парень, создавший такие классические фильмы, как Хэллоуин И Побег из Нью-Йорка игра Привет? Как странно! Но на самом деле это совсем не странно. У Карпентера долгая история с видеоиграми, и он часто делится своими мыслями об играх в Твиттере.

Еще в 2017 годуОн дал понять, что собирается войти Судьба 2, Говорит Сторож В интервью он подумал, что игра была забавной и что игра в нее спасла его «от неприятностей».

в 2013 И 2014И гигантская бомба Он взял интервью у Карпентера по электронной почте о видеоиграх и спросил директора, что побуждает его играть в игры и что ему больше всего нравится.

«Мой сын заинтересовал меня видеоиграми на консоли, — сказал Карпентер. «Первый матч, который я играл с таким волнением, был Еж Соник. О боже, это было тяжело; Никаких контрольно-пропускных пунктов. Я продолжал умирать снова и снова. Зрительно-моторная координация в то время была плохой. С годами я поправился. У меня много любимых игр. Бордерлендс 2 удивительный. я люблю биошок, мертвый космос ряд, Последний из нас…«

Как вы можете быть экспертом, Карпентер, кажется, большой поклонник игр ужасов. Возможно, еще более удивительно, что ему также нравится Бордерлендс сериал тоже. Но он, кажется, открыт для игры во что угодно. Например, в 2013 году он написал в Твиттере, как сильно любит его. Легенды Рэймана. Он также рассказал об игре в несколько игр Ubisoft с открытым миром, таких как Фар Край 4.