Режиссер Days Gone раскрыл первые подробности отмененного сиквела

прошлая неделя, Прошедшие дни Режиссер Джефф Росс попал в заголовки При сравнении продаж игр С еще одним эксклюзивом для PlayStation, Призрак Цусимы. Когда Sucker Punch Productions отпраздновала продажу восьми миллионов единиц последней игры, Росс отправился в Twitter, чтобы выразить свое удивление по поводу того, что PlayStation отказалась от сиквела. Прошедшие дни, несмотря на аналогичные продажи. В новом интервью с США СЕГОДНЯРосс рассказал о своих планах на сиквел и о том, куда бы все пошло, если бы PlayStation получила интеллектуальную собственность. Сиквел мог бы снова сосредоточиться на Диконе и, в частности, на его отношениях с Сарой.

«Да, они снова вместе, но, возможно, они не были счастливы. Ну, что мы можем с этим поделать? Ну, мы поженились до конца света, но что насчет будущего», — сказал Росс USA Today. «Мы собирались сохранить тяжелую, сильную комбинацию. Очевидно, мы собирались сохранить байк. вся эта технология NERO — что мы можем с ней сделать?» Тон должен был расшириться на один эпизод в сторону новой реальности. Я думаю, что это было бы немного больше — я не хочу говорить Мстители, но что-то у игрока были ресурсы, был какой-то остаток всего, что было у правительства».

В интервью Росс прямо говорит о Прошедшие дни, и вещи, которые ему не понравились в игре. Тем не менее, директор отмечает, что многие известные франчайзи имеют «важный» первый вклад, ссылаясь на Бэтмен: Лечебница Аркхема и первый Анонимный как примеры. Последующие действия для обеих франшиз дали разработчикам возможность развивать эти миры дальше. Очевидно, это был план Росса с Прошедшие дни, и было много амбициозных идей, запланированных режиссером и Bend Studio, включая плавание и «более разнообразное поведение» для животных, врагов и союзников. Со всем вниманием Прошедшие дни Недавно приобретенный, возможно, у разработчика будет шанс вернуться в этот мир однажды!

Прошедшие дни Теперь доступно на PlayStation 4 и ПК. Вы можете ознакомиться со всеми нашими предыдущими репортажами об игре. здесь.

Как вы относитесь к тому, как PlayStation относится к Прошедшие дни? Вы сошли с ума, потому что у игры не было продолжения? Расскажите нам в комментариях или поделитесь своими мыслями прямо в Твиттере по адресу Встроить твит Чтобы поговорить обо всем игровом!