Режиссер Devil May Cry дразнит новую игру

Хидэаки Ицуно дразнит новую игру. Для тех, кто не знает, Ицуно, директор и дизайнер Capcom, отвечает за спонсирование Дьявол может заплакать И Доктрина Дракона. Кроме того, он также играл и оказал влияние на такие сериалы, как Power Stone, уличный боец, И Темные охотники. Хотя он не так хорошо известен, как некоторые из крупнейших режиссеров и создателей видеоигр в Японии, такие как Хидео Кодзима и Хидетака Миядзаки, он является заметной фигурой в индустрии и находится на пути к уважаемой должности. Достаточно сказать, когда он дразнит новую игру, многие обращают особое внимание. Дьявол может заплакать И Доктрина Дракона фанаты.

Через Twitter Ицуно предоставила новости на конец года, пожелав всем счастливого Нового года. В связи с этим Ицуно отмечает, что «следующий проект обязательно предшествует прошлому году», то есть он добился прогресса. Кроме того, Ицуно просит своих поклонников «с нетерпением ждать этого».

К сожалению, Ицуно не сказала, что это за проект. По разным слухам, это долгожданный сиквел. Доктрина Дракона, что имеет смысл, поскольку IP получает возможность обрабатывать аниме Netflix. Однако из-за успеха Devil May Cry 5, последней игры Ицуно, Дьявол может плакать 6 Его тоже не следует упускать из виду. Конечно, неясной игрой может быть новый IP-адрес или возврат к одному из вышеупомянутых IP-адресов, но эти две возможности кажутся маловероятными.

С Новым 2022 годом! Следующий проект обязательно позапрошлый. Пожалуйста, с нетерпением ждите этого. — Хидэаки Ицуно (@tomqe) 31 декабря 2021 г.

Как всегда, мы будем держать вас в курсе. На данный момент неизвестно, когда будет выпущена эта игра. Это может быть в 2022 году, но ничто в приведенном выше твите не говорит об этом.

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