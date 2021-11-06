Режиссер Final Fantasy 14 обвиняет «эгоизм» в задержке расширения Endwalker на две недели • Eurogamer.net

Square Enix отложила расширение Endwalker для Final Fantasy 14 на две недели.

в Примечание для игроковПродюсер и режиссер Наоки Ёсида извинился за задержку, так как долгожданное расширение было перенесено с первоначальной даты выпуска 23 ноября на 7 декабря.

«Мне очень жаль, – сказал Ёсида.

Ранний доступ к Endwalker начинается 3 декабря, а запуск – 7 декабря. Патч 6.01 выйдет 21 декабря. Патч 6.05 планируется выпустить 4 января.

Новый трейлер запуска находится ниже:

Ёсида сказал, что задержку вызвал его «эгоизм».

Он признал, что «самым большим фактором изменения даты релиза является мой собственный эгоизм как директора игры».

«С тех пор, как я был назначен ответственным за оригинальный FF14, я продолжал разработку и эксплуатацию FF14 в течение последних 11 лет, всегда стремясь сбалансировать свою позицию продюсера, курирующего проект, и менеджера, отвечающего за разработку. Я намеревался работать в Так же, как мы подошли к завершающим этапам разработки Endwalker.

«Как я упоминал ранее в интервью и во время прямых трансляций, Endwalker будет самым большим пакетом расширения в истории FFX14. Это был огромный проект, но мы приступили к разработке, следуя планам, которые позволят нам вовремя уложить его для первоначально запланированного выпуска. дата, хоть и по общему признанию, все будет в пределах досягаемости.

Однако, когда мы подошли к концу разработки и поиграли во все – от миссий до боевого контента и т. Д. – я не мог сдержать своего желания улучшить качество Endwalker, тем более что этот пакет расширения знаменует собой первую крупную кульминацию событий. пока что в FF14.

«Даже если мы заглянем за пределы Endwalker-а, история FF14 будет продолжаться еще долгое время, и мы надеемся привнести в игру больше приятных впечатлений. Однако это произошло именно потому, что Endwalker завершил первую крупную сагу, в которой нашей команде нужно было подтолкнуть мы до тех «пределов», которые я себе представлял.

«В результате мы по-прежнему глубоко полны решимости адаптироваться к мельчайшим нюансам и обеспечить, чтобы наши письма охватывали даже самые тонкие моменты широкой и сложной истории, охватывающей последние 11 лет с момента выхода оригинальной FF14, чтобы гарантировать, что все в полной мере насладятся приключением. в Endwalker.

«К сожалению, в результате мы оказались в ситуации, когда мы сократили время, необходимое для заключительных проверок качества, из-за того, что это время я потратил на дополнительные улучшения.

«При таких темпах был больший риск того, что мы дойдем до даты выпуска без гарантии« стабильности »как формы качества, и по этой причине я решил отложить выпуск сейчас. Также ожидая значительного количества пробок во всех игровых мирах, я чувствовал, что даже в этом отношении нам было бы неуместно редактировать расширение из-за отсутствия надлежащей «стабильности». Мне очень жаль.

«Когда я оглядываюсь на свою карьеру, я до сих пор не отодвинул ранее объявленную дату выпуска (хотя я перенес выпуск с весны на начало лета…), и когда я также подумал, что многие игроки уже договорились, например, взяли Выходные дни для подготовки к первоначальной дате выпуска, я был невероятно разорван между тем, следует ли нам уменьшить размер пакета расширения или даже выпустить контент по частям. Поэтому я смиренно прошу вас простить меня за принятое мной решение. “

Йошида сказал, что он уверен, что Endwalker теперь будет готов к работе, когда он выйдет в следующем месяце.

«Я хотел бы еще раз передать свои искренние извинения за неудобства, причиненные нашим игрокам и товарищам по команде из-за моих личных недостатков», – добавил Йошида. «Я глубоко извиняюсь за это решение.

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы дать вам лучший опыт не только в Endwalker, но и с дополнительными обновлениями и контентом, которые будут следовать, постепенно восстанавливая ваше доверие».