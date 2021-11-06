Tech

Режиссер Final Fantasy 14 обвиняет «эгоизм» в задержке расширения Endwalker на две недели • Eurogamer.net

6 ноября, 2021
Artem Sokolov

Square Enix отложила расширение Endwalker для Final Fantasy 14 на две недели.

в Примечание для игроковПродюсер и режиссер Наоки Ёсида извинился за задержку, так как долгожданное расширение было перенесено с первоначальной даты выпуска 23 ноября на 7 декабря.

«Мне очень жаль, – сказал Ёсида.

Ранний доступ к Endwalker начинается 3 декабря, а запуск – 7 декабря. Патч 6.01 выйдет 21 декабря. Патч 6.05 планируется выпустить 4 января.

Новый трейлер запуска находится ниже:

Ёсида сказал, что задержку вызвал его «эгоизм».

Он признал, что «самым большим фактором изменения даты релиза является мой собственный эгоизм как директора игры».

«С тех пор, как я был назначен ответственным за оригинальный FF14, я продолжал разработку и эксплуатацию FF14 в течение последних 11 лет, всегда стремясь сбалансировать свою позицию продюсера, курирующего проект, и менеджера, отвечающего за разработку. Я намеревался работать в Так же, как мы подошли к завершающим этапам разработки Endwalker.

«Как я упоминал ранее в интервью и во время прямых трансляций, Endwalker будет самым большим пакетом расширения в истории FFX14. Это был огромный проект, но мы приступили к разработке, следуя планам, которые позволят нам вовремя уложить его для первоначально запланированного выпуска. дата, хоть и по общему признанию, все будет в пределах досягаемости.

Однако, когда мы подошли к концу разработки и поиграли во все – от миссий до боевого контента и т. Д. – я не мог сдержать своего желания улучшить качество Endwalker, тем более что этот пакет расширения знаменует собой первую крупную кульминацию событий. пока что в FF14.

«Даже если мы заглянем за пределы Endwalker-а, история FF14 будет продолжаться еще долгое время, и мы надеемся привнести в игру больше приятных впечатлений. Однако это произошло именно потому, что Endwalker завершил первую крупную сагу, в которой нашей команде нужно было подтолкнуть мы до тех «пределов», которые я себе представлял.

«В результате мы по-прежнему глубоко полны решимости адаптироваться к мельчайшим нюансам и обеспечить, чтобы наши письма охватывали даже самые тонкие моменты широкой и сложной истории, охватывающей последние 11 лет с момента выхода оригинальной FF14, чтобы гарантировать, что все в полной мере насладятся приключением. в Endwalker.

«К сожалению, в результате мы оказались в ситуации, когда мы сократили время, необходимое для заключительных проверок качества, из-за того, что это время я потратил на дополнительные улучшения.

«При таких темпах был больший риск того, что мы дойдем до даты выпуска без гарантии« стабильности »как формы качества, и по этой причине я решил отложить выпуск сейчас. Также ожидая значительного количества пробок во всех игровых мирах, я чувствовал, что даже в этом отношении нам было бы неуместно редактировать расширение из-за отсутствия надлежащей «стабильности». Мне очень жаль.

«Когда я оглядываюсь на свою карьеру, я до сих пор не отодвинул ранее объявленную дату выпуска (хотя я перенес выпуск с весны на начало лета…), и когда я также подумал, что многие игроки уже договорились, например, взяли Выходные дни для подготовки к первоначальной дате выпуска, я был невероятно разорван между тем, следует ли нам уменьшить размер пакета расширения или даже выпустить контент по частям. Поэтому я смиренно прошу вас простить меня за принятое мной решение. “

Йошида сказал, что он уверен, что Endwalker теперь будет готов к работе, когда он выйдет в следующем месяце.

«Я хотел бы еще раз передать свои искренние извинения за неудобства, причиненные нашим игрокам и товарищам по команде из-за моих личных недостатков», – добавил Йошида. «Я глубоко извиняюсь за это решение.

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы дать вам лучший опыт не только в Endwalker, но и с дополнительными обновлениями и контентом, которые будут следовать, постепенно восстанавливая ваше доверие».

READ  Tencent приобретает контрольный пакет акций девелоперской компании Klei Entertainment, которая не голодает

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *