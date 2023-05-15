Результаты выборов в Таиланде: что известно на данный момент | Новости выборов

Реформистская оппозиция Таиланда получила наибольшее количество мест и наибольшую долю голосов избирателей на выборах в стране, поразительно отвергнув почти десятилетие военного и поддерживаемого военными правления.

Движение за прогрессивную партию (MFP) и популистская партия Pheu Thai были далеко впереди, набрав 99% голосов.

Ожидается, что вместе они получат 286 мест из 500, но по-прежнему неясно, сформируют ли они следующее правительство, поскольку 250 членов Сената, назначенных военными, также голосуют за премьер-министра.

Это означает, что MFP и Pheu Thai должны будут договориться о сделках со многими другими сторонами, чтобы иметь возможность сформировать следующую администрацию.

С 99 процентами предварительных результатов, опубликованных на веб-сайте Избирательной комиссии, прогрессивная MFP, которая была сформирована только в 2020 году, имела в общей сложности 148 мест — 113 избираемых прямым голосованием и 35 по партийному списку, что отражает ее общенациональную поддержку.

Пхеу Тай, который связан с семьей миллиардеров Чинавата, получил 138 мест — 111 избираемых прямым голосованием и 27 по партийному списку, а Бхумджайтай занял третье место с 70 местами.

Партия Объединенная нация Таиланда нынешнего премьер-министра Праюта Чан-Очи, возглавившего переворот 2014 года в качестве главнокомандующего армией, заняла пятое место с 36 местами.

Нет никаких сомнений в желаниях тайских избирателей, сказала Сюзанна Паттон, возглавляющая программу Юго-Восточной Азии в Институте Лоуи в Сиднее, Австралия.

«Это явное голосование за перемены, которые нельзя игнорировать», — написала она в Twitter. «Уроки тайской политики за последние 20 лет показывают, что если силы истеблишмента попытаются подорвать этот результат, это приведет только к большей нестабильности и поляризации».

Около 500 мест в Палате представителей были выставлены на воскресные выборы, из них 400 мест избираются прямым голосованием, а остальные распределяются по системе пропорционального представительства.

«Мы можем работать вместе»

MFP увидела митинг на поздней стадии опроса и рассчитывала, что молодые люди, в том числе 3,3 миллиона избирателей, впервые проголосовавших, решительно поддержат ее либеральную повестку дня, включая планы по ослаблению политической роли военных и внесению поправок в строгий закон о Королевская семья. Оскорбления, которые, по мнению критиков, используются для подавления инакомыслия.

Когда пришли результаты, настроение среди партийных работников и сторонников в предвыборном штабе МФП было напряженным.

«Перед выборами я надеялся, что мы получим около 100 мест», — сказал сторонник Веста Крерут, 33-летний инженер, который был среди толпы в Бангкоке. «Но обновления в реальном времени, которые я вижу сегодня, действительно превосходят мои ожидания».

Лидер партии Пета Лимджарунрат прибыла, чтобы поприветствовать ее, а позже заявила, что партия планирует марш вокруг исторического Монумента демократии в Бангкоке. Ожидается, что он выступит перед СМИ в 12 часов дня (05:00 по Гринвичу) в понедельник.

«Теперь ясно, что Move Forward завоевал огромное доверие народа и страны», — написал он в Twitter рано утром в понедельник.

Лидер Pheu Thai Пэтонгтарн Чинават поздравил MFP с ее успехом на выборах, заявив, что партия, набравшая наибольшее количество голосов, возглавит следующее правительство.

«Мы готовы к переговорам, чтобы двигаться дальше, но ждем официального результата», — сказала она журналистам в Бангкоке.

«Я рада за них», — добавила она. «Мы можем работать вместе».

Выборы являются первыми в стране после массовых протестов под руководством молодежи в 2020 году, которые нарушили давние табу, призвав ограничить полномочия короля Маха Вачиралонгкорна, а также прекратить участие военных в политике. Вооруженные силы осуществили 13 успешных переворотов с 1932 года, девять неудачных.

Многонациональное движение пообещало радикальные реформы монархии и вооруженным силам, включая поправку к строгим законам Таиланда о самомонархии.

Законы об оскорблении величества стали применяться все чаще после переворота 2014 г. Расплывчато сформулированная статья 112 предусматривает наказание в виде 15 лет тюремного заключения, и правозащитные группы говорят, что она использовалась для наказания за политическую деятельность.

Pheu Thai, связанный с отцом Paetongtarn, миллиардером Таксином Чинаватом, чье изгнание в результате переворота 2006 года вызвало политические беспорядки в Таиланде, остается популярным среди тайцев из рабочего класса. Несмотря на падение Таксина, партии, связанные с телекоммуникационным магнатом, с тех пор побеждали на всех выборах, в том числе дважды с большим отрывом.

Партия отказалась внести поправки в законы об оскорблении величества, заявив, что вместо этого внесет их в парламент.

Аналитики ожидают нескольких недель торгов, прежде чем будут сформированы коалиции и избран премьер-министр.

Партии должны иметь не менее 25 мест, чтобы выдвинуть кандидата, которому нужно набрать 376 голосов в обеих палатах, чтобы стать премьер-министром.

Сенат назначается военным правительством и, как ожидается, будет голосовать за партии или блоки, связанные с военными.

Это может превратить более мелкие партии, такие как Бхумджайтай, возглавляемую нынешним министром здравоохранения Анутином Чарнвиракулом, в создателей королей.

На последних выборах в 2019 году Пхеу Тай получил наибольшее количество мест, но именно Прают стал премьер-министром как глава коалиции из 19 партий. Его партия Паланг Пратчарат, возглавляемая теперь его заместителем Правитом Вонгсуваном, также бывшим генералом, получила второе место по количеству мест.

Ожидается, что избирательная комиссия официально не подтвердит окончательное количество мест, полученных каждой партией на этих выборах, в течение нескольких недель.