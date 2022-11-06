Результаты выборов 2022 г., Bypolls митингуют за 7 мест в 6 штатах: БДП побеждает на 3 крупных выборах, опережая 1, напряженная борьба в Телангане: 10 очков

БДП победила в Гола-Гокранатх в Уттар-Прадеше, Адампуре в Харьяне, Гопалгандже в Бихаре и лидирует в Дхамнагаре в Одише. Раштрия Джаната Дал во главе с Тегашви Ядавом победила в Мукама Бихар. Телангана Раштрия Самети из семьи К. Чандрашкар находится на переднем крае в Монгоде, а фракция Шив Сена во главе с Удхавом Теккереем получила место Андхери Восток в Мумбаи.

Среди семи мест БДП задержан Три, второй конгресс, в то время как Шив Сена и RJD провели один до того, как это было необходимо. Есть два места в Бихаре и по одному в UP, Харьяне, Махараштре, Телангане и Одише.

Бихар становится свидетелем своего первого конкурса — за два места — с тех пор, как Нитиш Кумар отказался от БДП, чтобы возродить союз ДДС с РЖД Теджашви Ядава. Кандидат от RJD Нилам Деви, жена Ананта Сингха, который был дисквалифицирован после того, как был признан виновным в незаконном хранении оружия, едет в Мукаме. В Гопалгандже RJD надеется вытеснить BJP, которая держит его уже почти два десятилетия. Он противопоставил Мохана Прасада Гупту Кусум Деви из БДП, смерть которой потребовала избрания ее мужа Субхаса Сингха.

В Харьяне резиденция семьи бывшего премьер-министра Бхаджана Лала, Адампур, будет решать, сможет ли его внук Бхавья Бишной продолжить свое 68-летнее наследие после перехода из Конгресса в БДП. Отец Бхавьи, Кулдип Бишной, который привел семью в БДП, ушел в отставку с поста Адампура MLA, когда дезертировал, что привело к этому допросу.

Andheri East в Махараштре видит свое первое появление. Это первая разведывательная битва после того, как Шив Сена разделился на две части, когда Экнат Шинде вытеснил Уддхава Теккерея и стал премьер-министром с помощью БДП. Впервые за несколько десятилетий Сина во главе с Теккереем сражается с новым именем — Шив Сена (Уддхав Баласахеб Теккерей) — и новым символом, «факелом» или пылающим факелом.

Кандидат Шив Сена (Удхав) Рутуджа Латке — бывшая вдова Сены МЛА из Андхери (Восток), которая умерла от сердечного приступа в мае 2022 года в Дубае. БДП отозвала своего кандидата в рамках «политической традиции» в опросах общественного мнения, вызванных смертью лидера.

В Телангане Монгод наблюдал за борьбой правящего движения TRS и его заклятого соперника BJP на местах и ​​выдвигал обвинения в «кроре», особенно с учетом стремления премьер-министра К. Чандрашкара Рао бросить вызов премьер-министру Нарендре Моди в 2024 году. Здесь Конгресс MLA подал в отставку. и сейчас борется за билет BJP.

Также в Дхамнагаре в Одише правящая региональная партия БДД противостоит БДП. В прошлый раз его выиграла BJP, но смерть MLA Bishnu Charan Sethi привела к этому соревнованию. Он послал своего сына.

В своем оплоте UP БДП стремится сохранить место Дж. Дж. Гокаранатха, которое стало вакантным после смерти MLA Арвинда Гири 6 сентября. (БДП) и Винай Тивари из партии Самаджвади, бывший член MLA.