Результаты квалификации Формулы-1: стартовая решетка Гран-при Монако 2022 года

История повторяется…

В прошлом году именно авария Шарля Леклера в третьей четверти поставила красный флажок в сессию, и он оказался на поуле. В этом году Серхио Перес столкнулся с собственным промахом, что привело к досрочному завершению сессии флагом Q3, а Леклерк вернулся на поул-позицию в своей домашней гонке.

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Леклерк занял поул-позицию на Гран-при Монако 2021 года, но его авария на поздней сессии привела к проблеме с коробкой передач, которая не позволила ему начать гонку.

Пилот Ferrari до сих пор сталкивался с неудачами в 2022 году, несмотря на то, что он был одним из двух гонщиков, выигравших Гран-при в начале сезона. Как говорится, если бы не невезение, ему бы вообще не повезло.

Вот как они выстроятся в Монако:

Стартовая решетка Формулы-1 2022 года Гран-при Монако

Леклерк снова оказывается на первом месте, а Карлос Сайнс может получить пенальти.

Вот как они выстроятся в Монако:

Сайт водитель (команда) 1 Шарль Леклерк (Феррари) 2 Карлос Сайнс (Феррари) 3 Серхио Перес (Ред Булл) 4 Макс Ферстаппен (Ред Булл) 5 Лэндо Норрис (Макларен) 6 Джордж Рассел (Мерседес) 7 Фернандо Алонсо (Альпийский) 8 Льюис Хэмилтон (Мерседес) 9 Себастьян Феттель (Астон Мартин) 10 Эстебан Окон (альпийский) 11 Юки Цунода (AlphaTauri) 12 Валттери Боттас (Alfa Romeo) 13 Кевин Магнуссен (Хаас) 14 Даниэль Риккардо (Макларен) 15-й Мик Шумахер (Хаас) 16 Алекс Элбон (Уильямс) 17 Пьер Гасли (AlphaTauri) 18 Лэнс Стролл (Астон Мартин) 19 Николас Латифи (AlphaTauri) 20 Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo)

На каком канале Гран-при Монако сегодня?

гонка: Гран-при Монако.

Гран-при Монако. Свидание: Воскресенье 29 мая

Воскресенье 29 мая Телевизионный канал: ESPN

ESPN Прямая трансляция: ЕСПН+, фубоТВ

Семейство сетей ESPN будет транслировать все гонки F1 2022 года в США с использованием канала Sky Sports, а некоторые гонки будут транслироваться на ABC позже в этом сезоне. Вы также можете транслировать прямые трансляции гонок Формулы 1 в США с помощью fuboTV, Кто предлагает бесплатную пробную версию.

ESPN Deportes служит эксклюзивным испаноязычным домом для всех гонок F1 2022 года в США.

Во сколько начинается Гран-при Монако?

Свидание: Воскресенье 29 мая

Воскресенье 29 мая время начала: 9 утра по восточному времени

Воскресная гонка в 9 утра по восточному стандартному времени означает, что Гран-при Монако 2022 года начнется в 15:00 по местному времени. Свет, скорее всего, погаснет после 9 утра по восточному времени. Шоу ESPN перед гонкой обычно транслируется за час до начала гонки.

Ниже представлено полное телевизионное расписание мероприятий Формулы-1, которые состоятся в эти выходные на Гран-при Монако. Все времена восточные.

Свидание Мероприятие время (восточное время) телевизионный канал пятница 27 мая практика 1 8 утра ESPN2 пятница 27 мая Практика 2 11 утра ESPN2 Суббота 28 мая 3. упражнение 7 утра ESPN2 Суббота 28 мая абилитация 10 часов утра ESPN2 Воскресенье 29 мая гонка 9 часов утра ESPN

Формула-1 в прямом эфире Гран-при Монако

Для тех, у кого нет кабельной или спутниковой подписки, пять основных вариантов потоковой передачи OTT TV поддерживают ESPN — fuboTV, Sling, Hulu, YouTubeTV и DirecTV Streaem. Из пяти Hulu, fuboTV и YouTubeTV предлагают бесплатные варианты.

Для тех, у кого есть подписка на кабельное или спутниковое телевидение, но они не сидят перед телевизором, гонки Формулы-1 в 2022 году могут транслироваться в прямом эфире на телефоны, планшеты и другие устройства в приложении ESPN с аутентификацией.

Расписание Формулы 1 2022

В расписании F1 на 2022 год 22 события, и одной гонке стыдно связывать отметку с самым длинным календарем F1.

Сезон стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится ставшим привычным Гран-при Абу-Даби, хотя и немного раньше обычного, в ноябре. Это будет первое завершение сезона Формулы-1 с момента его окончания 4 ноября 2013 года.

Вернемся к списку F1 2022 года Гран-при Канады и Японии, оба из которых были отменены в 2021 году из-за последствий пандемии коронавируса.

В календаре также первый полет Гран-при Майами, первой из двух гонок в США в 2022 году, с Гран-при США в октябре.

Гран-при России, первоначально запланированный на 25 сентября, был отменен после вторжения России в Украину.

Вот последний график (возможны изменения):

Свидание гонка путь Время начала (восточное время) телевизионный канал Победитель (команда) 20 марта Гран-при Бахрейна Международная трасса Бахрейна 11 утра ESPN Шарль Леклерк (Феррари) 27 марта Гран-при Саудовской Аравии Трасса Джидда-стрит 13:00 ESPN Макс Ферстаппен (Ред Булл) 10 апреля Гран-при Австралии Трасса Альберт-Парк 1 час ночи ESPN Шарль Леклерк (Феррари) 24 апреля Гран-при Эмилии-Романьи Трасса Имола 9 часов утра ESPN Макс Ферстаппен (Ред Булл) 8 мая Гран-при в Майами. Международный ипподром Майами 3:30 вечера азбука Макс Ферстаппен (Ред Булл) 22 мая Гран-при Испании Трасса Барселоны — Каталония 9 часов утра ESPN Макс Ферстаппен (Ред Булл) 29 мая Гран-при Монако. Автодром Монако 9 часов утра ESPN будет объявлено позже 12 июня Гран-при Азербайджана Бакинская городская трасса 7 утра будет объявлено позже будет объявлено позже 19 июня Гран-при Канады Трасса Жиля Вильнёва 14:00 будет объявлено позже будет объявлено позже 3 июля Гран-при Великобритании Трасса Сильверстоун 10 часов утра будет объявлено позже будет объявлено позже 10 июля Гран-при Австрии кольцо Ред Булл 9 часов утра будет объявлено позже будет объявлено позже 24 июля Гран-при Франции Трасса Поль Рикар 9 часов утра будет объявлено позже будет объявлено позже тридцать первое июля Гран-при Венгрии голод 9 часов утра будет объявлено позже будет объявлено позже 28 августа Гран-при Бельгии Трасса Спа-Франкоршам 9 часов утра будет объявлено позже будет объявлено позже 4 сентября Гран-при Нидерландов Схема Зандвоорта 9 часов утра будет объявлено позже будет объявлено позже 11 сентября Гран-при Италии Национальный автодром Монца 9 часов утра будет объявлено позже будет объявлено позже 2 октября Гран-при Сингапура Трасса Марина Бэй Стрит 8 утра будет объявлено позже будет объявлено позже 9 октября Гран-при Японии Международная ипподром Сузука 1 час ночи будет объявлено позже будет объявлено позже 23 октября Гран-при США Трасса Америки 15:00 будет объявлено позже будет объявлено позже 30 октября Гран-при в Мехико Автодром Херманос Родригес 16:00 будет объявлено позже будет объявлено позже 13 ноября Гран-при Сан-Паулу Автодром Интерлагос 14:00 будет объявлено позже будет объявлено позже 20 ноября Гран-при Абу-Даби Трасса Яс Марина 8 утра будет объявлено позже будет объявлено позже

Как смотреть Формулу 1 в Великобритании

Телевизионный канал: Скай Спорт Ф1

Скай Спорт Ф1 Прямая трансляция: Теперь ТВ

Зрители из Великобритании могут смотреть все действия F1 на Sky Sports F1, специальном канале F1. Зрители, планирующие транслировать F1 в прямом эфире в 2022 году, могут приобрести Sky Sports Pass на NOW TV.

Как смотреть Формулу 1 в США

Телевизионный канал: ESPN / Реле ESPN

ESPN / Реле ESPN Прямая трансляция: фубоТВ/ ЕСПН+

Семейство сетей ESPN будет транслировать все гонки Формулы-1 2022 года в США с использованием канала Sky Sports, а отдельные гонки будут транслироваться на канале ABC в течение всего сезона.

ESPN Deportes служит эксклюзивным испаноязычным домом для всех гонок F1 2022 года в США.

Как смотреть Формулу 1 в Канаде

Телевизионный канал: ТСН (англ.); РДС (французский)

ТСН (англ.); РДС (французский) Прямая трансляция: ТСН Директ

Для болельщиков в Канаде TSN будет транслировать гонки на английском языке. Тем, кто ищет вещание на французском языке, поможет RDS.

Гонки также можно транслировать через службу потокового вещания TSN, TSN Direct.

Как смотреть Формулу 1 в Австралии

Телевизионный канал: Канал Fox Sports 10

Канал Fox Sports 10 Прямая трансляция: Кайю, 10 пьес

Fox Sports будет транслировать все гонки в Австралии, а 10-й канал будет транслировать Гран-при Австралии.