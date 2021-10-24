Результаты квалификации Формулы-1: стартовая решетка Гран-при США 2021 года

Формула 1 вернулась в Соединенные Штаты после годичного перерыва из-за вируса короны.
Макс Ферстаппен был самым быстрым в квалификации в субботу и занял первое место на Гран-при США в воскресенье на Circuit of the Americas в Остине, штат Техас. Валттерри Боттас квалифицировался на четвертое место, но опустился до 9-го места в гонке из-за штрафа на стартовой решетке.
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Ферстаппен будет занят против Льюиса Хэмилтона за лидерство в чемпионате. Две гонки назад на Гран-при России Хэмилтон одержал свою сотую победу в карьере. Он будет стремиться продолжить свое доминирование в Техасе, где ранее выигрывал шесть раз. Пилот Red Bull опережает Mercedes на шесть очков.
Вот как они выйдут на стартовую сетку в воскресенье:
Стартовый состав Формулы-1 на Гран-при США 2021 года
Пилотом Haas станет Мик Шумахер. Валттери Боттас начнет с 9-го места после того, как в квалификации будет оценен чистый пенальти.
|Место нахождения
|водитель (команда)
|1.
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|2.
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|3.
|Серхио Перес (Red Bull)
|4.
|Пьер Гасли (AlphaTauri)
|5.
|Шарль Леклерк (Феррари)
|6.
|Карлос Сайнс (Феррари)
|7.
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|8
|Лэндо Норрис (McLaren)
|9
|Валттери Боттас (Мерседес)
|10.
|Юки Цунода (AlphaTauri)
|11.
|Эстебан Окон (альпийский)
|12.
|Себастьян Феттель (Астон Мартин)
|13.
|Антонио Джовинацци (Альфа Ромео)
|14.
|Фернандо Алонсо (альпийский)
|15-е.
|Джордж Рассел (Уильямс)
|16.
|Лэнс Стролл (Астон Мартин)
|17.
|Николас Латифи (Уильямс)
|18.
|Кими Райкконен (Альфа Ромео)
|19.
|Никита Мазепин (Haas)
|20.
|Мик Шумахер (Haas)
На каком канале проходят гонки Формулы 1 в воскресенье?
- Элемент: Гран-при США
- Дата: Воскресенье, 24 октября
- Телевизионный канал: ABC
- Прямая трансляция: fuboTV
Семейство сетей ESPN будет транслировать все гонки F1 2021 года в США, используя канал Sky Sports, а некоторые гонки в конце сезона будут транслироваться на ABC.
ESPN Deportes – эксклюзивный испаноязычный дом для всех гонок F1 2021 года в США.
В какое время гонка F1 начинается в воскресенье?
- Дата: Воскресенье, 24 октября
- начальное время: 15:00 по восточному времени
15:00 EST для воскресной гонки означает, что Гран-при США 2021 года начнется в 14:00 по местному времени. Свет, скорее всего, погаснет после 15:00 по восточноевропейскому времени. Предварительное шоу ESPN обычно выходит в эфир за час до начала гонки.
Ниже представлена полная телепрограмма мероприятий Формулы-1 на Гран-при США на этих выходных. Все времена восточные.
|Дата
|Мероприятие
|время
|телевизионный канал
|Пятница, 22 октября
|практика 1
|12:30 После полудня
|ESPN2
|Пятница, 22 октября
|Практика 2
|16:00
|ESPN2
|Суббота, 23 октября
|Практика 3
|2 часа дня
|ESPN2
|Суббота, 23 октября
|Реабилитация
|5 вечера
|ESPNews
|Воскресенье, 24 октября
|Элемент
|15:00
|ABC
Формула-1 прямая трансляция Гран-при США
Для тех, у кого нет кабельной или спутниковой подписки, есть пять основных вариантов потоковой передачи OTT TV с ESPN – fuboTV, Sling, Hulu, YouTubeTV и AT&T Now. Из пяти бесплатных опций можно попробовать Hulu, fuboTV и YouTubeTV.
Ниже приведены ссылки на каждый из них.
Для тех, у кого есть кабельная или спутниковая подписка, но нет перед телевизором, гонки Формулы 1 в 2021 году могут транслироваться в прямом эфире на телефоны, планшеты и другие устройства в приложении ESPN с аутентификацией.
Расписание Формулы-1 на 2021 год
в целом, Запланировано 23 гонки. В сезон F1 2021 года, когда Гран-при Португалии будет стоять на повестке дня в первую неделю марта. Первоначально запланированный Гран-при Вьетнама удален после ареста Нгуен Дык Чунг , а Гран-при Китая витает в воздухе. Изначально он был запланирован на 11 апреля, но, скорее всего, не состоится в этом сезоне.
Все гонки в США будут транслироваться на ESPN Family of Networks, а Гран-при США и Гран-при Мехико будут транслироваться на ABC. Гран-при Сингапура также был удален из расписания, а Гран-при Турции вернулся в расписание.
Обратите внимание: время начала трансляции не включает время начала трансляции, которое обычно составляет пять минут до начала гонки. Время не включает обычные предварительные соревнования ESPN.
более: Живые гонки F1 весь сезон на fuboTV (7-дневная бесплатная пробная версия)
Вот последняя таблица:
|Дата
|Элемент
|путь
|начальное время
|телевизионный канал
|победитель
|28 марта
|Гран-при Бахрейна
|Международный автодром Бахрейна
|11 утра
|ESPN2
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|18 апреля
|Гран-при Эмилии-Романьи
|Международный автодром Энцо и Дино Феррари
|9 часов утра
|ESPN
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|2 мая
|Гран-при Португалии
|Международный автодром Алгарве
|10 часов утра
|ESPN
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|9 мая
|Гран-при Испании
|Автодром Барселоны – Каталония
|9 часов утра
|ESPN
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|23 мая
|Гран-при Монако
|Автодром Монако
|9 часов утра
|ESPN2
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|6 июня
|Гран-при Азербайджана
|Бакинский городской автодром
|8 утра
|ESPN
|Серхио Перес (Red Bull)
|20 июня
|Гран-при Франции
|Автодром Поль Рикар
|9 часов утра
|ESPN
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|27 июня
|Гран-при Штирии
|Red Bull Ring
|9 часов утра
|ESPN
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|4 июля
|Гран-при Австрии
|Red Bull Ring
|9 часов утра
|ESPN
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|18 июля
|Гран-при Великобритании
|Автодром Сильверстоун
|10 часов утра
|ESPN
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|1 августа
|Гран-при Венгрии
|голод
|9 часов утра
|ESPN
|Эстебан Окон (альпийский)
|29 августа
|Гран-при Бельгии
|Трасса Спа-Франкоршам
|9 часов утра
|ESPN2
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|5 сентября
|Гран-при Голландии
|Трасса Зандвоорта
|9 часов утра
|ESPN2
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|12 сентября
|Гран-при Италии
|Национальный автодром Монцы
|9 часов утра
|ESPN2
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|26 сентября
|Гран-при России
|Сочи Автодром
|8 утра
|ESPN2
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|10 октября
|Гран-при Турции
|Междугородний Истанбул Парк
|8 утра
|ESPN2
|Валттери Боттас (Мерседес)
|24 октября
|Гран-при США
|Автодром Америки
|15:00
|ABC
|будет объявлено позже
|31 октября
|Гран-при в Мехико
|Автодром Херманос Родригес
|15:00
|ABC
|будет объявлено позже
|7 ноября
|Гран-при Бразилии
|Автодром Хосе Карлос Пейс
|полдень
|ESPN2
|будет объявлено позже
|двадцать первое ноября
|Гран-при Австралии
|Автодром Альберт-Парк
|1 час ночи
|Новости ESPN
|будет объявлено позже
|5 декабря
|Гран-при Саудовской Аравии
|Jeddah Street Circuit
|11 часов вечера
|ESPN2
|будет объявлено позже
|12 декабря
|Гран-при Абу-Даби
|Автодром Яс Марина
|8 утра
|ESPN2
|будет объявлено позже
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