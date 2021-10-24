Результаты квалификации Формулы-1: стартовая решетка Гран-при США 2021 года

Формула 1 вернулась в Соединенные Штаты после годичного перерыва из-за вируса короны.

Макс Ферстаппен был самым быстрым в квалификации в субботу и занял первое место на Гран-при США в воскресенье на Circuit of the Americas в Остине, штат Техас. Валттерри Боттас квалифицировался на четвертое место, но опустился до 9-го места в гонке из-за штрафа на стартовой решетке.

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Ферстаппен будет занят против Льюиса Хэмилтона за лидерство в чемпионате. Две гонки назад на Гран-при России Хэмилтон одержал свою сотую победу в карьере. Он будет стремиться продолжить свое доминирование в Техасе, где ранее выигрывал шесть раз. Пилот Red Bull опережает Mercedes на шесть очков.

Вот как они выйдут на стартовую сетку в воскресенье:

Стартовый состав Формулы-1 на Гран-при США 2021 года

Пилотом Haas станет Мик Шумахер. Валттери Боттас начнет с 9-го места после того, как в квалификации будет оценен чистый пенальти.

Место нахождения водитель (команда) 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) 2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 3. Серхио Перес (Red Bull) 4. Пьер Гасли (AlphaTauri) 5. Шарль Леклерк (Феррари) 6. Карлос Сайнс (Феррари) 7. Даниэль Риккардо (McLaren) 8 Лэндо Норрис (McLaren) 9 Валттери Боттас (Мерседес) 10. Юки Цунода (AlphaTauri) 11. Эстебан Окон (альпийский) 12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) 13. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) 14. Фернандо Алонсо (альпийский) 15-е. Джордж Рассел (Уильямс) 16. Лэнс Стролл (Астон Мартин) 17. Николас Латифи (Уильямс) 18. Кими Райкконен (Альфа Ромео) 19. Никита Мазепин (Haas) 20. Мик Шумахер (Haas)

На каком канале проходят гонки Формулы 1 в воскресенье?

Элемент: Гран-при США

Гран-при США Дата: Воскресенье, 24 октября

Воскресенье, 24 октября Телевизионный канал: ABC

ABC Прямая трансляция: fuboTV

Семейство сетей ESPN будет транслировать все гонки F1 2021 года в США, используя канал Sky Sports, а некоторые гонки в конце сезона будут транслироваться на ABC.

ESPN Deportes – эксклюзивный испаноязычный дом для всех гонок F1 2021 года в США.

В какое время гонка F1 начинается в воскресенье?

Дата: Воскресенье, 24 октября

Воскресенье, 24 октября начальное время: 15:00 по восточному времени

15:00 EST для воскресной гонки означает, что Гран-при США 2021 года начнется в 14:00 по местному времени. Свет, скорее всего, погаснет после 15:00 по восточноевропейскому времени. Предварительное шоу ESPN обычно выходит в эфир за час до начала гонки.

Ниже представлена ​​полная телепрограмма мероприятий Формулы-1 на Гран-при США на этих выходных. Все времена восточные.

Дата Мероприятие время телевизионный канал Пятница, 22 октября практика 1 12:30 После полудня ESPN2 Пятница, 22 октября Практика 2 16:00 ESPN2 Суббота, 23 октября Практика 3 2 часа дня ESPN2 Суббота, 23 октября Реабилитация 5 вечера ESPNews Воскресенье, 24 октября Элемент 15:00 ABC

Формула-1 прямая трансляция Гран-при США

Для тех, у кого нет кабельной или спутниковой подписки, есть пять основных вариантов потоковой передачи OTT TV с ESPN – fuboTV, Sling, Hulu, YouTubeTV и AT&T Now. Из пяти бесплатных опций можно попробовать Hulu, fuboTV и YouTubeTV.

Ниже приведены ссылки на каждый из них.

Для тех, у кого есть кабельная или спутниковая подписка, но нет перед телевизором, гонки Формулы 1 в 2021 году могут транслироваться в прямом эфире на телефоны, планшеты и другие устройства в приложении ESPN с аутентификацией.

Расписание Формулы-1 на 2021 год

в целом, Запланировано 23 гонки. В сезон F1 2021 года, когда Гран-при Португалии будет стоять на повестке дня в первую неделю марта. Первоначально запланированный Гран-при Вьетнама удален после ареста Нгуен Дык Чунг , а Гран-при Китая витает в воздухе. Изначально он был запланирован на 11 апреля, но, скорее всего, не состоится в этом сезоне.

Все гонки в США будут транслироваться на ESPN Family of Networks, а Гран-при США и Гран-при Мехико будут транслироваться на ABC. Гран-при Сингапура также был удален из расписания, а Гран-при Турции вернулся в расписание.

Обратите внимание: время начала трансляции не включает время начала трансляции, которое обычно составляет пять минут до начала гонки. Время не включает обычные предварительные соревнования ESPN.

более: Живые гонки F1 весь сезон на fuboTV (7-дневная бесплатная пробная версия)

Вот последняя таблица: