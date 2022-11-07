Результаты Нью-Йоркского марафона 2022 — OlympicTalk

НЬЮ-ЙОРК — Это не заняло много времени Аливин Тулямук Чтобы найти физическую форму после того, как финишировал седьмым как лучший американец в самом теплом марафоне в Нью-Йорке с 1985 года.

Она подняла на руки свою смеющуюся 21-месячную дочь, ЗоиОна поднесла лицо прямо к холодному воздуху.

«Честно говоря, я не думаю, что все было так плохо, как я ожидал», — сказала Толямук о температуре, которая достигла 73 градусов, когда она пересекла финишную черту в Центральном парке. «Я собирался напиться».

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Время перед блоком кондиционирования воздуха для Встроить твит (и его дочь Зои) после того, как она заняла первое место в рейтинге самых горячих женщин Америки. # ретвитнуть С 1985 года pic.twitter.com/EqV7pCDxN4 — Сет Рубинройт (@SRubinroit) 6 ноября 2022 г.

Она показала свой личный рекорд 2:26:18, несмотря на распухшую лодыжку, которая остановила ее рост. Она подсчитала, что у нее было всего пять недель обучения, прежде чем последние две недели отправились на аттестацию.

«Я преуспеваю, когда условия не идеальны», — сказала она. «Я на высоте, и я думаю, что это так сегодня».

Это была седьмая американка с самым низким рейтингом в Нью-Йорке с 2015 года, когда Лаура Туэйт Он также финишировал седьмым.

«Я помню, как шел на гонку и думал: «Если я смогу попасть в первую семерку, это будет действительно хорошо», — сказал Тулямук. «Очевидно, я хотел большего».

Толямок начал уделять внимание олимпийским испытаниям в первом квартале 2024 года, место проведения будет объявлено позже.

Она планирует пробежать весенний марафон 2023 года, который может стать последним перед испытаниями, поскольку ожидается, что тройка лучших составит команду на Олимпийских играх в Париже.

«Однажды в [trials] Она сказала: «График закончился, и мы будем работать в обратном направлении.

«Я думаю, что следующей олимпийской сборной будет очень, очень сложно».

Тулямок был выбран Эмма БейтсИ Кира Д’АматоИ Молли Зайдель И Эмили Сиссон Самая жесткая конкуренция. Сисон побил американский рекорд На Чикагском марафоне в октябре он показал 2:18:29, снизив рекорд Д’Амато от 16 января на 43 секунды. Зайдл выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

«Сейчас есть много американцев, которые отлично справляются со своей задачей, — сказал Тулямук. «Как будто у тебя должен быть отличный день».

Олимпийский дебют Толямок состоялся на Играх в Токио. Она не завершила гонку через семь месяцев после своего рождения.

«Я действительно хочу попасть в следующую олимпийскую команду», — сказала она. «Последнее, пандемия и рождение ребенка, я никогда не мог представлять свою страну так, как хотел».

В 2024 году Толямуку исполнится 35 лет. В составе женской сборной США по олимпийскому марафонскому бегу 35-летняя спортсменка участвовала в трех из четырех последних игр.

«Я очень хочу медаль для своей страны», — сказала она. «Я думаю, что внутри меня много бега. У меня много скорости».

30-летний Бейтс финишировал на 35 секунд позади Толямоца и финишировал восьмым в воскресенье.

«Эти холмы были намного сложнее, чем я могла себе представить», — сказала Бейтс, которая рассказала, что не смотрела на карту трассы перед гонкой.

Бейтс носила подходящее кольцо и серьги в форме змеи, когда дебютировала в Нью-Йорке, через год после того, как заняла второе место в Чикагском марафоне.

«Думаю, в следующий раз я больше рискну», — сказала она. «Я надеюсь, что в следующий раз я буду лучше. Я хочу быть в пятерке лучших».

Это были большие 48 часов для Бейтса, который в пятницу был введен в Зал славы штата Бойсе. Я планировал отпраздновать с пивом Modelo.

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Чемпион по бегу и чемпион среди бегунов, теперь он внесен в Зал славы штата Бойсе.

«Она смогла достучаться до многих людей, просто рассказав о своих чувствах и делах, и я думаю, что это действительно замечательная часть Эммы Бейтс». — Брэд Уэйк pic.twitter.com/fAgz6YZ7Lm — Бойсе Стэйт Бронкос (BroncoSports) 5 ноября 2022 г.

Тулямук изображает праздник укрощения, в том числе шоу Зои вокруг Центрального парка и других туристических достопримечательностей.

«Я очень благодарна, что смогла сделать все это», — сказала она. «Я могу бегать на самом высоком уровне в нашем виде спорта и одновременно быть матерью».

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