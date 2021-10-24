Результаты Bellator 269, основные моменты: Федор Емельяненко забивает Тима Джонсона тяжелым нокаутом в первом раунде

Разговор о возвращении на родину – Федор Емельяненко вернулся в Россию, после чего последовал салют.

Емельяненко (40-6, 1 NC) показал давнюю демонстрацию мощных ударов и завершил ставку фаворита Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде на ВТБ Арене в Москве в субботу. Матч в супертяжелом весе стал главным событием для Bellator 269 и первым боем с Емельяненко на его родине с 2016 года.

В том, что казалось его лучшей физической формой за многие годы, загорелый 45-летний парень обменивался ударами с Джонсоном (15-8) с близкого расстояния на первой минуте, пока комбинация товарных знаков не привела к кончине американца.

Емельяненко нанес тройной удар, с восклицательным знаком на красивом простреле справа, нокаутировав Джонсона. Конец пришел без учета рефери в 1:46 первого раунда.

“Слава Богу всем [on Team Fedor] «Нам удалось победить сегодня вечером», – сказал Емельяненко. «У нас уже есть два чемпиона, и мы будем готовить еще одного чемпиона.

«Это большое событие для нас, и прошло много времени с тех пор, как я в последний раз дрался в России».

36-летний Джонсон выиграл матч после временного поражения в тяжелом весе Валентину Молдавскому с Емельяненко в его углу.

Хотя он прямо не говорил о своем будущем после победы, в последние недели Емельяненко снова говорил о драке перед уходом в отставку.

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Карточка боя Bellator 269, результаты