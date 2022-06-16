Резюме: Комментарии о Черепашках-ниндзя: Месть Шреддера

Станьте свидетелем прибытия сегодня Черепашки-ниндзя: Месть Шреддера На нескольких платформах, включая Switch.

На случай, если вы пропустили репортаж в преддверии его выпуска, это суровая классическая игра, в которой главные роли играют не только черепахи, но и множество других знакомых лиц. Также есть многопользовательский режим для шести игроков. Если вы все еще не проданы, читайте дальше, чтобы увидеть сводку обзоров.

Во-первых, мы кратко выделим наш регион. Мы поставили игре 9 из 10 звезд «отлично»:

участие в Нинтендо Лайв на меня

Что ж, с этим покончено, вот несколько идей из других источников — давайте начнем с IGNкоторый представил эту новую версию 8 из 10:

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — это именно то, на что она похожа: любимое переосмысление аркадных игр TMNT от одного из лучших современных разработчиков beat-em-up».

Мировой отчет Nintendo Он дал последней игре Turtle 9 баллов из 10:

Короче говоря, если вы поклонник TMNT или поклонник хитов, вам обязательно понравится красочная и оптимистичная Shredder’s Revenge, особенно если вы сможете найти несколько других ниндзя, чтобы насладиться.

ИгрыБиблия Полностью заработано, присуждая еще 9 из 10:

«файл измельчить месть рядом с лайками Улицы ярости 4 И Ривер Сити Девушки Как современный шедевр в своем роде, образцовая демонстрация того, как создать стилистический маршрут, который уже хорошо пройден после стольких личных впечатлений, и каким-то образом сделать путешествие более особенным, чем пункт назначения. «

Главный директор Дал ему 4 из 5 звезд, но у него есть некоторые проблемы:

«Черепашки-ниндзя: Месть Шреддера С нетерпением жду возможности вернуть славные дни популярных аркадных игр Konami с боковой полосой прокрутки, основанных на всеми любимом юном зеленом ниндзя. По визуальным эффектам и геймплею Dotemu и Tribute Games не только не уступают тем старым классическим играм, которым они отдают дань уважения, но, возможно, даже превзошли их. К сожалению, это путешествие во времени несколько испорчено непоследовательным звуком и аркадным режимом, который больше похож на хит, чем на саспенс. «

последний, но тем не менее важный, GoNintendo Еще один порт, который мне очень нравится:

TMNT: Shredder’s Revenge — это оригинальная статья, которая еще раз доказывает, что Dotemu невероятно уважает/понимает классический хит Теперь мы знаем, что Tribute Games способны на то же самое, и эти две команды не только привели к одному из лучшие игры TMNT, но и одна из лучших игр на умножение за последние годы».

Будете ли вы проверять TMNT: Shredder’s Revenge на Switch на этой неделе? Оставьте комментарий ниже.