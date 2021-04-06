Резюме D: Украина просит вступить в НАТО; США и Иран говорят косвенно. Армия хочет арктических автомобилей. Самолет в открытом небе на стоянке; И еще немного …

Украина: Дайте нам дорогу в НАТО. Президент Владимир Зеленский усилил давление на западных лидеров во вторник, попросив НАТО «подготовить путь для присоединения Украины к западному военному альянсу, через несколько дней во время которого Россия сосредоточила свои силы в районе пострадавшего от конфликта Донбасса». Отчеты.

Ожидается: «Комментарии Зеленского вызвали немедленный упрек со стороны Москвы, которая заявила, что подход Киева к НАТО может еще больше обострить ситуацию на Донбассе, где в последние дни наблюдается эскалация насилия». Читай дальше, Здесь.

Следите за маневрами российских военных и за тем, как они принимаются, В этой части Защита Один Патрик Такер.

Россия продолжает расширять свои базы в Арктике. CNN отмечает прогресс за последние несколько лет, Здесь.

Путин подписывает закон, позволяющий оставаться у власти до 2036 года. Официальные меры в понедельник заканчиваются подготовительным годом, когда Законодательный совет России разработал законопроект, запрещающий любому лидеру занимать более двух сроков без учета уже отбытых или находящихся в настоящее время сроков, таких как Путин три и часть квартала. Закон также дает ему иммунитет от судебного преследования. Сторож Отчеты.

Россия замедляет трафик Твиттера в страну Поскольку Twitter удаляет данные недостаточно быстро, Reuters Отчеты. Это по-прежнему намного больше, чем требуемые по закону 24 часа … Москва всегда играла роль невмешательства, – сказал Роскомнадзор, регулирующий орган в России. – В мониторинге Интернета больше, чем в соседнем Китае. спор в этом году по поводу ареста и тюремного заключения критика Кремля Алексея Навального свидетельствует о более жесткой позиции. Читай дальше.

От одной защиты

Путин удваивает усилия, чтобы запугать Украину и ее союзников // Патрик Такер: Но эксперты говорят, что массовая мобилизация не указывает на неминуемую атаку.

Американские военные хотят узнавать лица у ворот базы // Аарон Бойд, Nextgov: Он ищет камеру, которая сможет работать с ветровым стеклом от дождя в ночное время.

Стадия эпидемического торнадо // Алексис С. Мадригал, Атлантика: Некоторые общества не увидят шторма, другие будут хорошо защищены от стихийных бедствий, а места, подверженные наибольшему риску, будут разрушены.

Работники Минобороны хотят продолжить работу удаленно, несмотря на ранние проблемы, результаты опроса // Милла Джаспер, Nextgov: Генеральный инспектор Министерства обороны опросил более 56 000 сотрудников, работающих удаленно во время пандемии.

Добро пожаловать во вторник Резюме d из Брэдли Пеннистон С Кевин Бэррон. И если вы еще не подписаны на Резюме dВы можете сделать это здесь.

США и Иран ведут свои первые «непрямые переговоры» о возвращении к ядерной сделке. Европейский Союз проводит встречи, нацеленные на достижение договоренностей о том, как две страны вернутся к соблюдению условий сделки, ABC News. Отчеты.

Предварительный маневр разговора: Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф недавно щебетать Санкции, введенные тогдашним президентом Трампом, который вывел Соединенные Штаты из сделки, являются незаконными и должны быть сняты до того, как Иран изменит свою ядерную деятельность. Но Роберт Мэлли, который будет помогать представлять Соединенные Штаты на переговорах, говорит: «Так не пойдет». в Интервью Что касается NPR, Мали заявила, что позиция Зарифа будет означать, что Иран «несерьезно» присоединяется к сделке.

Тем не менее, вроде Wall Street Journal Положи это, Выход президента Трампа из ядерной сделки в 2018 году и последовавшие за этим почти три года санкций, а также крах экономики Ирана усилили осторожность Тегерана в отношении обещаний США. Убийство иранского генерал-майора Касема Сулеймани в прошлом году Соединенными Штатами усилило недоверие “.

После вывода американских войск Иран возобновил свою ядерную деятельность. Это вводная книга (выпущенная в прошлом году) на тему «Время прорыва».

Пентагон и Госдепартамент поддерживают короля Иордании. Через несколько дней после того, что иорданский принц назвал попыткой государственного переворота, семья утверждает, что все в порядке, в том числе и с обиженным принцем. Посредник «Это должно было остаться семейным делом» Че сказал Wall Street JournalОн описал все это как «досадный инцидент, который стал результатом неуклюжего поведения высокопоставленного сотрудника службы безопасности и введения в заблуждение государственного чиновника».

Да неужели? «Во вторник Иордания запретила всем новостным агентствам и пользователям социальных сетей публиковать любой контент, связанный с сводным братом короля Абдаллы, принцем Хамзой, после того, как последний был обвинен в заговоре с целью дестабилизации страны», – сообщает Reuters. Отчеты. Хамза подписал письмо, в котором заявлял о своей лояльности королю Абдалле II, но также обещал «оспорить» его домашний арест, BBC Отчеты.

«Король пользуется нашей полной поддержкой». Об этом заявил в понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Мы очень внимательно следим за ситуацией», – сказал Джон Кирби из Пентагона через реку Потомак, где Абдулла был так любим и встречен многими приемами, и отметил «очень сильные военные отношения с королевством».

Возвращение в США: бывший президент и его союзники распространяют ложь о своем поражении на выборах и беспорядках в Капитолии 6 января. РейтерСпустя три месяца после того, как толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий, чтобы попытаться обратить вспять его поражение на выборах в ноябре, около половины республиканцев считают, что блокада была в основном мирным протестом или работой левых активистов, пытающихся выставить Трампа в плохом свете. Опрос Reuters / Ipsos показал: «После нападения на Капитолий Трамп и многие его союзники из Республиканской партии и представители правых СМИ открыто рисовали картину сегодняшних событий, которая явно противоречит реальности». Здесь.

CNO: Мы до сих пор не знаем, кто атакует боевые корабли у побережья Калифорнии. В июле 2019 года USS Kidd столкнулся с шестью небольшими самолетами, когда он испарился возле Нормандских островов в Калифорнии. Аварию расследовали военно-морской флот, береговая охрана и ФБР. Но мало что было известно до марта, когда Зона боевых действий Опубликовал проф расписание уроков Основано на записях палубы Кидда и других близлежащих кораблей, полученных в соответствии с Законом о свободе информации.

в понедельник, Репортеры спросили адмирала Майка Гилдея, опознали ли ВМС этот самолет. “Нет, у нас нет”, – сказал CNO. Ответил. «Я знаю об этих сценах, и, как сообщалось, были и другие наблюдения пилотов в воздухе и других кораблей не только Соединенных Штатов, но и других стран – и, конечно же, других элементов в составе объединенных сил Соединенных Штатов. ”

ВВС останавливают самолеты-шпионы в открытом небе Он летал над Россией шесть десятилетий. В прошлом году Трамп вышел из договора, который с 2002 года помог 34 странам контролировать вооруженные силы друг друга. Команда Байдена рассматривает это решение, но представитель ВВС заявила: «Больше нет необходимости в двух старых OC-135B». По данным Wall Street JournalИ поэтому они будут отправлены на кладбище на авиабазе Дэвис-Монтан, рядом с музеем авиации и космонавтики Пима в Аризоне.

Деньги или политика? Конгрессмен из Небраски сказал, что самолеты старые и дорогие. «С каждым днем ​​мы становимся все безопаснее, поскольку мы отказываем русским в возможности летать над американской инфраструктурой», – сказал бывший сотрудник Совета национальной безопасности Трампа. Официальные лица США уже давно отмечают, что Россия не всегда выполняла свои обязательства по пролету, и что спутники-шпионы дают Соединенным Штатам возможности наблюдения, которых у Москвы нет.

Но другие – включая европейских союзников по НАТО и бывшего руководителя ЦРУ – говорят, что договор помог сохранить стратегическую стабильность, позволив всем вовлеченным сторонам контролировать друг друга и не раскрывая конфиденциальную информацию. твиттер Майкл Хайден о решении администрации Трампа уйти: «Это безумие. Я был директором ЦРУ».

Наконец, сегодня: армия стремится к новому перебазированию в Арктику. Сервис намерен заменить Автомобиль поддержки малых подразделений, Инструмент странной квадратной формы, впервые приобретенный в начале 1980-х вместе с новым транспортным средством, которое может лучше поддерживать операции в теплом северном климате. Два поставщика получили контракты на поставку прототипов к 14 июня. Новости обороны Отчеты. В конечном итоге представители службы намерены приобрести 163 новых лыжи.