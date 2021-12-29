Рейд полиции Гонконга освещается в новостях и арестовывает сотрудников

Сотни гонконгских полицейских арестовали семь человек, связанных с продемократическим новостным сайтом, и совершили рейд в штаб-квартиру сайта в среду, в ходе очередного правительственного преследования независимой журналистики в некогда шумном городе.

Stand News объявил, что через несколько часов он будет немедленно закрыт, а его веб-сайт и страницы в социальных сетях будут удалены в течение дня. Все сотрудники уволены.

«Редакционная политика Stand News заключалась в том, чтобы быть независимой и приверженной защите основных ценностей Гонконга — демократии, прав человека, свободы, верховенства закона и справедливости», — говорится в сообщении. «Спасибо, читатели, за вашу постоянную поддержку».

Полиция сообщила, что эти семеро были арестованы по подозрению в сговоре с целью публикации подстрекательских материалов. Высокопоставленный чиновник Стив Ли обвинил публикацию на пресс-конференции в публикации «подстрекательского» контента, направленного на разжигание ненависти к правительству и судебной системе, в частности, посредством освещения ожесточенных демократических протестов в городе в 2019 году.