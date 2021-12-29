Рейд полиции Гонконга освещается в новостях и арестовывает сотрудников

Сотни гонконгских полицейских арестовали семь человек, связанных с продемократическим новостным сайтом, и совершили рейд в штаб-квартиру сайта в среду, в ходе очередного правительственного преследования независимой журналистики в некогда шумном городе.
Stand News объявил, что через несколько часов он будет немедленно закрыт, а его веб-сайт и страницы в социальных сетях будут удалены в течение дня. Все сотрудники уволены.
«Редакционная политика Stand News заключалась в том, чтобы быть независимой и приверженной защите основных ценностей Гонконга — демократии, прав человека, свободы, верховенства закона и справедливости», — говорится в сообщении. «Спасибо, читатели, за вашу постоянную поддержку».
Полиция сообщила, что эти семеро были арестованы по подозрению в сговоре с целью публикации подстрекательских материалов. Высокопоставленный чиновник Стив Ли обвинил публикацию на пресс-конференции в публикации «подстрекательского» контента, направленного на разжигание ненависти к правительству и судебной системе, в частности, посредством освещения ожесточенных демократических протестов в городе в 2019 году.
Джон Ли, второй представитель Гонконга, заявил журналистам на отдельной пресс-конференции, что прессу нельзя использовать в качестве ширмы для угрозы национальной безопасности.
Когда его спросили о Stand News, он сказал: «Если есть кто-то, кто использует новости в качестве прикрытия и на самом деле использует прессу как инструмент для совершения незаконных действий, то это черная овца прессы». «Настоящие профессиональные журналисты должны дружно выступить против этого, сказать« нет »и уйти от них».
Официальные лица Гонконга преследовали критиков в гражданском обществе, в том числе в средствах массовой информации, поскольку в июне 2020 года Коммунистическая партия Китая ввела в город закон о национальной безопасности, чтобы подавить иногда насильственные протесты в 2019 году.
Ранее в этом году Apple Daily, пожалуй, самая известная продемократическая газета в городе заствили Закрыть После многократных полицейских обысков редакции и ареста нескольких старших редакторов и ее основателя Джимми Лая.
Во вторник г-н Лай был Ему было предъявлено новое обвинение в подстрекательстве к мятежу. С газетой связаны, а также шесть других бывших высокопоставленных сотрудников. Г-н Лай, один из самых ярких инакомыслящих в Гонконге, ранее был Он был приговорен к 20 месяцам лишения свободы. В связи с поддержкой демократического движения ему грозит пожизненное заключение по другим обвинениям.
Официальные лица отправлены Предупреждающие сообщения СМИ о том, как им не нравится освещение, многие иностранные журналисты так и поступили. отказ в выдаче визы Работать в бывшей британской колонии. Правительство также объявило о планах принять закон против так называемых фальшивые новости.
После краха Apple Daily, Stand News, который был основан как некоммерческая организация в 2014 году после предыдущего раунда массовых демократических протестов в том же году, стал одним из последних открыто продемократических изданий города. Чиновники дали понять, что в следующий раз по нему могут быть нацелены.
Министр безопасности Гонконга Крис Танг в этом месяце Обвиняемый Новостной сайт сообщает об условиях в тюрьме «предвзято, искаженно и демонизирует». Лао Сиу Кай, советник Пекина, был более откровенен, заявив китайским государственным СМИ, что «комната выживания» для оппозиционных СМИ сужается.
«Stand News закончится», Г-н Лао сказал.
Аресты начались в среду около 6 часов утра, согласно видео и сообщениям, размещенным в Facebook, когда офицеры прибыли в дома нынешних и бывших сотрудников Stand News, в том числе Ронсона Чана, заместителя главного редактора, и Дениз Хо, популярного местного жителя. певица. Он входил в совет директоров организации.
По данным полиции, примерно в то же время более 200 офицеров проникли в типографию в Гонконге и провели обыск. Кадры и фотографии, просмотренные New York Times, показывают, как офицеры заклеивают оранжевую ленту через дверной проем внутри офисного здания и Сумки и коробки на колесиках с компьютерами и другими предметами за пределами монтажной. На фото было по крайней мере двадцать больших синих пластиковых ящиков, сложенных в холле здания.
Сотрудник полиции Ли сказал, что власти заморозили активы на сумму около 8 миллионов долларов.
Полиция сообщила, что шестеро из арестованных были бывшими или нынешними высокопоставленными сотрудниками Stand News, но они не разглашают имена. На кадрах, рассмотренных The Times, видно, как исполняющего обязанности главного редактора Патрика Ламма сопровождают из дома в наручниках. Другим был Чанг Бойе Квен, бывший главный редактор, по словам г-на Чана, заместителя главного редактора, который разговаривал с журналистами после допроса в полиции, а затем освобожден.
Власти не установили личность седьмого человека, но местные СМИ сообщили, что она была бывшим генеральным директором Apple Daily, а также написали для Stand News.
Полиция сообщила, что помимо этих арестов, полиция провела обыск в домах еще четырех сотрудников.
Stand News заработал репутацию серьезного предприятия, сочетающего серьезное освещение протестов, судебных процессов и других политических вопросов с сокращением образа жизни и местными особенностями.
Во время протестов 2019 года репортеры Stand News задокументировали эпизоды, в том числе А. Атака мафии на продемократических протестующих На станции метро напали на репортера Гвинет Хо. (Г-жа Ху, которая позже ушла в отставку войти в политику, Сейчас в тюрьме.)
После принятия Закона о безопасности давление со стороны властей быстро усилилось. В июне Stand News Удаление Интернет-комментарии, опубликованные в мае или ранее, указывают на то, что Гонконг начал преследовать «речевые преступления».
Не сразу было ясно, будет ли стрелку предъявлено обвинение в соответствии с Законом о национальной безопасности, который может предусматривать суровые приговоры вплоть до пожизненного заключения. Обвинение в подстрекательстве к мятежу не подпадает под действие Закона о безопасности, а вытекает из указа, принятого еще в колониальную эпоху.
Но полиция сообщила, что аресты были произведены полицией национальной безопасности, и ордер на рейд в редакцию был выдан в соответствии с Законом о безопасности. Сотрудник полиции Ли сказал, что статьи в Stand News были нацелены на подстрекательство к отделению, подрыв государственной власти или призыв к иностранным правительствам ввести санкции в отношении Гонконга — все это преступления, подпадающие под действие Закона о безопасности.
Эксперты по правовым вопросам заявили, что власти стирают границы между Законом о безопасности и другими уголовными законами Гонконга, по сути позволяя использовать более полные положения Закона о безопасности, такие как более строгие условия освобождения под залог, в большем количестве дел.
«Уровень защиты прав человека, включая право на справедливое судебное разбирательство, в соответствии с законом о национальной безопасности намного ниже», — сказал Сеня Нг, гонконгский юрист и член оппозиционной Демократической партии, используя аббревиатуру National Закон о безопасности.
Для многих сотрудников Stand News и для СМИ Гонконга в целом предвыборная кампания в среду, хотя и предсказывалась, все еще пугала.
Ассоциация журналистов Гонконгаторговая организация, насчитывающая около 500 местных журналистов, заявила в своем заявлении, что «глубоко обеспокоена тем, что полиция неоднократно арестовывала видных представителей СМИ и обыскивала офисы новостных организаций, содержащих большое количество журналистских материалов в течение года».
Само объединение подверглось жесткому давлению со стороны властей. Г-н Тан, министр безопасности, Обвиняемый В сентябре «пробираются» в студенческий городок и сбивают с толку старшеклассники.
Президентом ассоциации является г-н Чан, редактор Stand News, в доме которого в среду был проведен обыск. Освобожденный в полдень после допроса, он сказал журналистам, что полиция конфисковала его ноутбук, телефон и iPad, а также банковские документы и его пресс-релизы.
«Stand News всегда делал репортажи профессионально», — сказал г-н Чан. «Это ясно для всего мира».
Официальные лица Гонконга отрицают какое-либо подавление свободы прессы. Выступая в сентябре в Гонконгском клубе иностранных корреспондентов, пропекинский депутат Регина Ип процитировала Stand News в качестве доказательства того, что свобода выражения мнений в порядке.
«Свобода слова все еще жива и здорова», Она сказала. «Гонконгский стенд новостей, все эти сайты по-прежнему работают в обычном режиме».
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