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Рейнджерс и Селтик бросили серьезный вызов, поскольку возвращение России и выход Сербии в Лигу чемпионов находятся под угрозой

12 декабря, 2021
Boleslava Sokolova

«Рейнджерс» и «Селтик» улучшили шотландскую лабораторию с положительными результатами в четверг вечером, но жара продолжалась до конца сезона.

Оба встретились с мертвыми резиновыми матчами, и их судьбы уже были решены, но на карту было поставлено многое как в финансовом плане, так и в плане рейтинга УЕФА.

«Селтик» одержал захватывающую победу над «Реалом», когда команда Анжи Постекоглу вылетела в лигу конференций УЕФА.

Рейнджеры встретятся с одной из команд, занявших третье место в Лиге чемпионов, после того, как выйдут на второе место в своей группе и проиграют «Лион».

С двумя коэффициентами, предложенными за победу, и одним очком за ничью, обе стороны имели по три очка между собой.

Однако эти очки делятся между командами, которые вступили в европейские соревнования в начале сезона, и, поскольку в Шотландской Премьер-лиге было пять представителей, к общему количеству лиги было добавлено 0,6.

Из-за результатов в других матчах этого раунда Шотландия опустилась на 10-е место в общем зачете.

Это очень важно, потому что завершение сезона в первой десятке автоматически обеспечит место в Лиге чемпионов чемпионам Премьер-лиги 2022-23 годов.

Победители этого сезона почти наверняка получат место в групповом этапе, а сезон начнется на 11-м месте.

Есть 24 прямых места для выхода в Лигу чемпионов. Это победители лиг из первой десятки стран по коэффициенту, страны, занявшие второе место в рейтингах с 1 по 6, а также третья и четвертая команды из большой четверки лиг Европы.

Еще два места зарезервированы для победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига чемпионов УЕФА и чемпионаты Европы

Однако, если победители этого крупного конкурса уже прошли квалификацию, автоматически место перемещается вниз по списку лабораторий.

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«Челси» был последним победителем Лиги чемпионов, не прошедшим квалификацию в следующем сезоне через внутреннюю лигу, поэтому существует вероятность, что одиннадцатого места будет достаточно, чтобы обеспечить себе место.

Однако, если «Рейнджерс» и «Селтик» сохранят 10-е место, групповой этап будет автоматически гарантирован, и в этом раунде матчей произошла неудача.

Россия выскочила в Премьер-лигу благодаря системе бонусных очков, действующей в плей-офф.

«Зенит» сыграл вничью с «Челси», а московский «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» и прибавил 0,6 очка.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ — 8 декабря: Андрей Мостовой из Зенита Санкт-Петербург и Андреас Кристенсен из Челси во время матча группы H Лиги чемпионов УЕФА между Зенитом Санкт-Петербург и Челси на Газпром арене 8 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, Россия. (Фото MB Media / Getty Images)

Однако «Спартак» выиграл свою группу и набрал четыре дополнительных очка в Лиге Европы — 0,8 балла в Российской Премьер-лиге, где они вошли в пять команд.

Несмотря на то, что «Рейнджерс» занял второе место, они приносят стране всего 0,4 балла в качестве бонусных баллов, так что на этой неделе Россия прибавила 1,4 балла по сравнению с 1,0 Шотландией.

В настоящее время у Сербии, занимающей одиннадцатое место, все еще есть резерв в 2225 очков, но с этого момента обеим командам необходимо выступать.

«Црвена звезда» выиграла свою группу в Лиге Европы, а «Партизан Белград» вышел из своей группы в лиге конференций.

БРАГА, ПОРТУГАЛИЯ — 9 декабря: Игроки Црвены Звезды празднуют победу в конце матча группы F Лиги Европы УЕФА между Спортингом Брага и Црвена Звезда на муниципальном стадионе Браги 9 декабря 2021 года в Браге, Португалия. (Фото Хосе Мануэля Альвареса / Quality Sport Images / Getty Images)

Поскольку Сербия представила всего четыре команды, эти результаты стоят больше, чем они были бы для России или Шотландии.

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Обе команды сыграли вничью в финальных матчах, но это добавляет 0,5 к коэффициенту, и бонусные очки стоят больше.

Четверка «Красной звезды» за победу в группе добавляет одно очко к коэффициенту, в то время как «Партизан» получает одно очко, чтобы финишировать вторым в лиге конференций, и набирает еще 0,25 — в результате Сербия прибавила 1,75, чтобы сократить разрыв с Шотландией и Россией.

Помните, что 11-е место не гарантирует место в Лиге чемпионов, которое явно будет целью как «Рейнджерс», так и «Селтика», и каждая победа и дополнительное очко для сербского клуба стоит больше, чем оно того заслуживает для шотландского клуба.

Дополнительный балл можно получить за выход в четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы.

Попав прямо в 1/8 финала, выиграв свою группу, «Црвена звезда» добавила бы 1,25 к сербскому коэффициенту, если бы они выиграли оба матча вничью.

Если «Партизан» выиграет свои два матча в Конференц-лиге, они не получат дополнительного очка, но добавят еще одно — сократив отставание от Шотландии.

Хорошая новость заключается в том, что все пять украинских команд выбыли, поэтому они не могут догнать Шотландию в этом сезоне, но для наших оставшихся представителей важно продолжать набирать очки.

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