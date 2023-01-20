Рейнджеры австралийских парков говорят, что «Toadzilla» может быть самой большой жабой в мире.

СИДНЕЙ (Рейтер) — Рейнджеры австралийских парков считают, что нашли рекордную гигантскую лягушку глубоко в тропическом лесу.

Тростниковая жаба по прозвищу «Toadzilla», инвазивный вид, представляющий угрозу для австралийской экосистемы, была замечена «испуганной» смотрительницей парка Кайли Грей во время патрулирования в национальном парке Конвей в Квинсленде 12 января.

Грей и ее коллеги поймали животное и принесли его в свой офис, где оно весило 2,7 килограмма (6 фунтов).

В Книгу рекордов Гиннеса занесена самая большая жаба весом 2,65 кг (5,8 фунта), рекорд, установленный в 1991 году домашним шведом.

«Мы думали о том, чтобы назвать ее Конвей в честь национального парка Конвей, но именно Тоадзилла была сброшена туда, так что это было своего рода камнем преткновения», — сказал Грей в пятницу государственной телекомпании ABC.

Коллега Грея, старший смотритель парка Барри Нолан, сообщил агентству Рейтер, что животное было усыплено из-за его «воздействия на окружающую среду» — обычная судьба лягушек по всей Австралии.

По словам Нолана, тростниковые жабы были завезены в Австралию в 1935 году для борьбы с тростниковыми жуками и другими вредителями, но их численность резко возросла, и из-за отсутствия естественных хищников они стали угрозой для австралийских видов.

«Самка тростниковой жабы, такая как тоадзилла, может отложить до 35 000 яиц. Так что ее способность к размножению просто поразительна. И все части репродуктивного цикла тростниковой жабы токсичны для коренных австралийских видов, поэтому профилактика — важная часть того, что нам нужно». справиться с этим».

Туша Тоадзиллы была передана в дар музею Квинсленда для исследования.

(Обложка) Джеймс Редмэйн и Джозеф Кэмпбелл Редактирование Аласдера Болла и Роберта Перселла

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