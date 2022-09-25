Рейнджеры видят, что отношения между его российскими товарищами по команде расцветают уже на третий день сборов.

В первом раунде 2018 года у «Рейнджерс» и Виталия Кравцова был тернистый путь.

После того, как в прошлом сезоне он не сформировал крупный нью-йоркский клуб, Кравцов вернулся в Россию Хотя тренерский штаб и фронт-офис просили его отчитываться перед Хартфордом в АХЛ.

Это было целый год назад. Теперь «Рейнджерс» вернули Кравцова в Соединенные Штаты и борются за первую работу. Хотя серии на старте сборов никогда не бывают окончательными, Кравцов первые три дня работал с Артемием Панариным и свободным агентом Винсентом Трочеком.

Сопоставление способностей Кравцова с игровыми способностями кого-то вроде Панарина составляет интересную комбинацию, если вы сохраните линии в день открытия.

После каждой тренировки два российских игрока явно стремятся стать лучше друг друга.

«Я думаю, что мы в основном говорим о мелких исправлениях и предложениях во время матча. Наша трансформация определенно играет очень хорошо». Об этом Панарин сообщил после субботней тренировки через своего переводчика. «Наше внимание сосредоточено на том, чтобы просто поддерживать тот уровень, которого мы достигли раньше, и двигаться дальше».

В прошлом году Панарин занял четвертое место в Национальной хоккейной лиге по результативным передачам. Его стиль игры хорошо сочетается с таким новичком, как Трочек, и таким игроком с высоким потенциалом, как Кравцов.

«Я стараюсь многому научиться у игроков, с которыми играю, — сказал Кравцов через переводчика команды. «Играть с ними для меня легче, чем играть со мной».

Вам не нужно беспокоиться об Артемии Панарине на льду или вне его. Кравцов, с другой стороны, решил приехать в лагерь раньше отчасти из-за того, что игра в России закончилась досрочно, и из-за его желания «заменить» себя в команде «Рейнджерс» и их фанатской базе.

«Я всегда чувствовал себя здесь прекрасно. Ребята меня уважают и принимают, и я знаю, что все зависит от того, что я делаю со своей работой. Я действительно не беспокоюсь о завтрашнем дне, я просто сосредотачиваюсь на сегодняшнем дне». — добавил Кравцов. «В последнее время я наделал много шума, но это больше связано с рабочей ситуацией. Все в раздевалке понимают, что происходит. Я просто хочу делать то, что делают другие люди, выполнять работу, присоединяться к команде, часть.»

Будучи трехкратной звездой и одним из лидеров турнирной таблицы лиги, Панарин знает, насколько хорошо с ним могут работать два потенциальных новых товарища по команде, даже если это означает держать под контролем таких перспективных молодых игроков, как Кравцов.

«Очевидно, что они (Трошик и Кравецов) хорошие игроки. Просто надеюсь, что Виталий не привыкнет ко многому и останется в боевом режиме. У нас определенно было несколько хороших тренировок в последнее время, но мы увидим, что это работает».

На вопрос, видит ли он себя наставником Кравцова, Панарин пошутил, что из корыстных побуждений заговорил с молодым нападающим. «Я больше думаю о себе. Я просто стараюсь, чтобы он лучше держал диск и был лучшим товарищем по команде. Он становится лучше с каждым днем, поэтому игра с ним утомляет меня еще больше».

Рейнджеры еще не приняли окончательного решения о том, с кем они будут играть вместе. Хотя ожидается, что Трочек и Панарин будут работать вместе, их серия все еще висит в воздухе.

Поскольку Кравцов продолжает проявлять себя в организации, становится ясно, что «Рейнджерс» готовы дать ему шанс с одной из самых важных линий в команде. С этой новой возможностью 22-летний парень, похоже, окупится.

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