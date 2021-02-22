Рейнджеры уезжают с Артемисой Бэннер из-за обвинений в злоупотреблениях со стороны России

The New York Rangers опубликовали заявление об Артемисе Банерджи в 2011 году после того, как звездный левый был обвинен в избиении 18-летней девушки в баре в его родной России. Опубликована статья об обвинениях в адрес Банарина. В России, В политической передовой статье. Вингер уходит из-за обвинений.

Рейнджеры написали, что он отрицает все утверждения Банерджи.

«Артемис категорически и недвусмысленно отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории», – заявила группа. «Это угрожающая тактика, используемая против него за то, что он открыто говорит о последних политических событиях. Артемис открыто потрясен и посвятит некоторое время команде. Рейнджеры полностью поддерживают Артемиса и работают с ним над этими необоснованными обвинениями».

Андрей Назаров, который был тренером Банерджи в Континентальной хоккейной лиге, обвиняется в статье и является сторонником Путина. Статья ALhockey.ru, Согласно его переводу New York Post, Подробная информация о заявлениях Назаро. 11 декабря 2011 года 19-летний Банерджи проиграл игру и зашел в бар отеля с плохой работой, обвинив его в том, что он «несколькими мощными ударами поверг 18-летнего гражданина Латвии на землю». . “

По словам Назарова, на место происшествия прибыла полиция и задержала хоккеиста, но после возбуждения уголовного дела и расследования была выдана взятка в размере 40 000 фунтов стерлингов.

Рейнджеры отметили, что Банерджи публично высказался против президента России Владимира Путина и что обвинения прозвучали спустя много времени после того, как он выразил поддержку лидеру оппозиции Алексею Навальному.

На своей странице в Instagram он разместил фотографию Навального с семьей, на которой было написано «Свобода для Навального».

По данным New York Post, у Банерджи все еще есть бабушка и дедушка и другие члены семьи.