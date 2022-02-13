Рейсы в Украину приостановлены или перенаправлены

Россия отрицает свои планы вторжения в Украину, но сосредоточила более 100 000 военнослужащих у своей границы и направила войска для проведения учений в соседнюю Беларусь. Официальные лица США говорят, что наращивание огневой мощи России достигло такого уровня, что она может вторгнуться в кратчайшие сроки.

По словам американского чиновника, знакомого с выводами, Соединенные Штаты получили информацию о том, что Россия считает среду намеченной датой. Чиновник, который не был уполномочен говорить публично и сделал это на условиях анонимности, не сказал, насколько точны разведданные.

«Я думаю, сегодня в информационном пространстве много информации», — сказал Зеленский в субботу. Мы понимаем все риски и понимаем, что риски есть. Если у вас или у кого-либо еще есть дополнительная информация о 100-процентном вторжении русских, начавшемся 16-го числа, пришлите нам эту информацию».

Отражая опасения Запада, голландская авиакомпания KLM заявила в субботу, что отменила рейсы в Украину до дальнейшего уведомления.

Нидерланды усилили чувствительность к потенциальной угрозе в воздушном пространстве Украины после того, как в 2014 году малайзийский авиалайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над частью восточной Украины, контролируемой поддерживаемыми Россией повстанцами. Все 298 человек на борту погибли, в том числе 198 граждан Нидерландов.

Украинская чартерная авиакомпания SkyUp заявила в воскресенье, что ее рейс из Мадейры (Португалия) в Киев был перенаправлен в столицу Молдовы Кишинев после того, как ирландский фрахтователь самолета заявил, что он запретил полеты в воздушном пространстве Украины.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил Associated Press, что Украина не закрыла свое воздушное пространство. «Некоторые транспортные компании сталкиваются с трудностями, связанными с колебаниями на страховых рынках», — говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Разговор Путина и Байдена, последовавший за сегодняшним телефонным разговором между Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, произошел в критический момент того, что стало крупнейшим кризисом безопасности между Россией и Западом со времен холодной войны. Официальные лица США считают, что у них есть всего несколько дней, чтобы предотвратить вторжение и массовое кровопролитие в Украине.