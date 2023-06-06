Рейс Air India из Дели в Сан-Франциско приземлился в России из-за проблем с двигателем

СТАМБУЛ/ВАШИНГТОН (Рейтер) — Самолет Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, был вынужден изменить курс и приземлиться в аэропорту на Дальнем Востоке России после того, как у него возникла техническая проблема с одним из двигателей, сообщила авиакомпания во вторник. .

Изменение направления широкофюзеляжного самолета Boeing 777 происходит на фоне глобальных дебатов по поводу использования российского воздушного пространства некоторыми авиакомпаниями, а президент United Airlines (UAL.O) предупредил в понедельник об опасностях форсирования самолета. Приземлиться в России с гражданами США на борту.

Air India сообщила, что 216 пассажирам и 16 членам экипажа на борту была оказана помощь на земле, и они были размещены на ночь в местных отелях.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил во вторник, что «возможно» то, что на борту находились американцы, учитывая запланированный пункт назначения.

«Нам известно о рейсе, направлявшемся в США, который должен был совершить аварийную посадку в России, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — сказал Патель.

Авиакомпания заявила, что планирует отправить самолет в среду, чтобы забрать их и доставить в пункт назначения.

«Власти прилагают все усилия для того, чтобы пассажиры как можно скорее благополучно прибыли в пункт назначения», — добавила она.

Air India заявила, что не может поделиться информацией о пассажирах.

Российские авиационные власти заявили, что проверяют техническое состояние самолета после того, как он приземлился в аэропорту Магадана, и дали разрешение на посадку альтернативного рейса в 03:00 по Гринвичу в среду. Он должен был покинуть Дели в 18:35 по Гринвичу.

«В настоящее время вопрос размещения и проживания пассажиров решается пограничными, таможенными и региональными органами», — сообщили сегодня в Росавиации.

Аэропорт Магадана, прибрежного города на Охотском море на Дальнем Востоке России, не ответил на запрос о комментариях.

Преобразование также вызывает вопросы о том, как быстро можно отремонтировать знаменитый американский авиалайнер Boeing 777 стоимостью 200 миллионов долларов производства General Electric (GE.N.) в условиях санкций США и ЕС в отношении экспорта аэрокосмических материалов. в Россию.

В 2018 году норвежский Boeing 737 совершил аварийную посадку в Иране из-за проблем с двигателем через несколько недель после возобновления санкций Вашингтона и застрял более чем на два месяца.

На следующий день из Шираза смогли вылететь 186 пассажиров и шесть членов экипажа. Но, несмотря на первоначальные заверения авиакомпании в том, что самолет быстро доставят домой, проект двигателей GE неделями ждал разрешения на экспорт от министерства финансов США.

Министерство торговли США не сразу ответило на запросы о комментариях. Патель отказался сообщить, согласятся ли Соединенные Штаты экспортировать запасные части в случае необходимости.

GE Aerospace заявила, что знает об отклонении рейса и работает с Air India над решением проблемы.

запрещен

Генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон в понедельник выступил в защиту использования авиакомпанией российского воздушного пространства, сославшись на решающую роль, которую отрасль играет в соединении экономик, людей и культур.

«Air India, мы работаем в рамках того, что предлагает нам нация Индии, и с чем согласны не все страны», — сказал он на ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Россия запретила американским и другим иностранным перевозчикам использовать свое воздушное пространство в ответ на запрет Вашингтона на российские полеты над США в марте 2022 года после того, как Москва ввела войска в Украину.

Однако Air India и некоторые базирующиеся в Персидском заливе китайские и африканские перевозчики продолжают летать над Россией, что сокращает время полета и делает американских конкурентов неконкурентоспособными.

В феврале сенаторы США призвали администрацию Байдена запретить китайским и другим неамериканским авиакомпаниям летать над Россией по маршрутам США.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что китайские авиакомпании избегают использования российского воздушного пространства для четырех недавно утвержденных рейсов в США и из США.

Air India, по-видимому, продолжает летать над Россией после инцидента, совершив четыре рейса над страной во вторник днем, сообщает FlightRadar24.

Дополнительные репортажи Адити Шах, Тим Хевер и Джоанна Плосинска в Стамбуле, Дэвид Шепердсон, Саймон Льюис и Валери Энсина в Вашингтоне, Александр Маро и Глеб Столяров; Написание Жозефины Мейсон; Под редакцией Эмилии Ситхоул Матарис, Дэвида Эванса, Ника Земински и Марка Поттера.

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